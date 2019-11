GRADSKO VIJEĆE Hrvatska stranka pravne države više ne postoji

Sama sjednica Gradskog vijeća sinoć (petak) bila je u znaku zanimljive informacije: da je Hrvatska stranka pravne države (HSDP), koja je osnovana 2007. godine i koja u radu Gradskog vijeća sudjeluje u svom trećem mandatu, prestala postojati. Njezin predsjednik mr. Siniša Prpić i član Vladimir Čordašev danas su tako kao nezavisni vijećnici sudjelovali u radu Gradskog vijeća, u kojem su u koaliciji s MOST-om.

HSPD je iz Registra političkih stranaka brisana početkom rujna ove godine, nakon što je nad strankom na Trgovačkom sudu u Bjelovaru proveden skraćeni stečajni postupak zbog nepodmirenog duga od 1.285.107,34 kune.

-HSPD je na Vrhovnom sudu sa svojom žalbom i nadamo se da će sve biti u redu, odvjetnički ured Gregorić-Figač i dalje je uz nas. Došlo je do realizacije presude troškova s Općinskog suda u Virovitici protiv nas, nastupila je ovrha, no nas to ne sprječava. Skupili smo više od 100 potpisa i osnovat ćemo novu stranku HSPD 07, jer smo osnovani 2007. godine. I dalje ćemo biti tvrdi orah u Gradskom vijeću, a naše pravosuđe ćemo iscrpiti do kraja, ako treba, idemo do Strasbourga – objasnio je S. Prpić.

IZGUBILI OD DRŽAVE

Dodao je kako su oni spor protiv Republike Hrvatske izgubili, na što se žale Vrhovnom sudu, dok je u drugom postupku presuda bila u korist štediša. Obje su sa istog suda, Općinskog suda u Virovitici. Na upit novinara, što s 1,2 milijuna kuna duga HSPD-a, a koji država za troškove spora nije uspjela namiriti ni putem stečaja, S. Prpić odgovorio je kako smatraju dug – nevažećim.

– Državno odvjetništvo je već plaćeno od poreznih obveznika, dakle, troškovi nastali kroz to suđenje, za koje je sutkinja M. J. izračunala da iznose 1,2 milijuna kuna, su brisani. Mi nemamo nikakvih obaveza, niti itko od štediša, nitko od članova, nitko od Glavnog odbora, a ni ja. Uz ovako pravosuđe, igramo se skrivača u vlastitoj državi – poručio je Prpić.

Tijekom rasprave, gradonačelnik I. Kirin nazvao je cijelu situaciju ironičnom, a s. Prpića simbolično nazvao modernim don Quijoteom, koji je, boreći se za pravdu i transparentnost za govornicom Gradskog vijeća „u tišini ugasio vlastitu stranku koja je stvorila dug od 1,2 milijuna kuna“. (www.icv.hr, mlo)