JOŠ JEDNA IZVRSNA PREMIJERA Virovitička publika skandiranjem pokazala zadovoljstvo predstavom Dokaz

U Kazalištu Virovitica, ovoga vikenda u dva navrata igrala se predstava za odrasle “Dokaz” Davida Auburna, nagrađivanog i cijenjenog američkog autora, nastala u kooprodukciji Kazališta Virovitica i Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka. Oba puta, u subotu na javnoj generalnoj probi, i u nedjelju na premijeri, dvorana virovitičkoga kazališta bila je puna.

Ovaj komad na kazališne daske postavio je redatelj Robert Raponja, a glumački ansambl činili su Igor Golub, Mirna Ostrošić, glumica koja je igranjem uloge kćeri Catherine obranila svoj diplomski rad, zatim Sara Lustig glumivši Catherininu sestru Claire te Goran Vučko koji je utjelovio diplomiranog studenta matematike Harloda. Ova izvrsna obiteljska drama, autora Davida Auburna, istražuje odnos izvrsnosti i ludila. Djelo je osvojilo prestižnu nagradu Tony za najbolju izvedbu te Pulitzerovu nagradu za dramu.

Što nastaje u odnosu djece i roditelja, osobito ako je roditelj genije, središnje je pitanje ovoga kazališnoga komada. Radnja drame započinje navečer, neposredno poslije smrti oca Roberta, u pedesetim godinama života, profesora na sveučilištu u Chicagu koji je u mladosti napisao genijalne radove, a kasnije obolio od deluzijskog poremećaja. U središtu je radnje Catherine, njegova kći, mlada žena odustala od svog života i školovanja da bi se brinula za oca kroz dugotrajnu mentalnu bolest do njegove iznenadne smrti. Tekst istražuje Catherinin unutarnji sukob s problemima odgovornosti, povjerenja i mogućeg utjecaja očeve briljantnosti i mentalne bolesti na nju samu.

Nakon Robertove smrti njegov bivši, sada diplomirani student Harold (Hal) otkriva paradigmatski-promjenjivi „dokaz“, matematički teorem o primarnim brojevima u Robertovim spisima. Kćer Catherine neprestano propitkuje što je naslijedila od svoga oca, budući da je ona autorica savršenoga matematičkoga dokaza kojega tek treba objelodaniti. S obzirom da je položaj žene u društvu u znanosti vrlo upitan, tako i ova drama to tematizira. Čak ni Catherinini najbliži njoj ne daju pravo na autorstvo matematičkog dokaza koji je očito dokaz da postoji nešto izvan svijeta realnosti to spada u onostranost, a most prema onostranosti je ljubav i ljubavna veza. Kroz prizmu ljubavi, autor traži vrlo jednostavno nenametljivo i nepretenciozno, katkad duhovita, katkad vrlo potresna rješenja. Stoga je glumačka ekipa odradila odličan posao prilagodivši predstavu našem podneblju i poimanju znanosti, umjetnosti i smislenosti života.

– Da bi se predstava dovela do savršenstva, trebalo je mnogo vremena jer je tekst drame vrlo specifične strukture. Naime, dijalog je pisan kao svojevrsna čipka pa se to trebalo jako dobro pripremiti za rad na sceni – otkrio je režiser Raponja te nastavio kako je dolazak na kazališne daske u Viroviticu označio nastavak priprema te omogućio da se predstava razvije do kraja na zadovoljstvo svih aktera.

– Magistralna uloga pripala je Mirni Ostrošić, studentici akademije kojoj je ovo bio prvi veliki nastup te njezin diplomski rad. Svi smo bili uzbuđeni zbog nje te joj nastojali biti pripomoć u realizaciji – zaključio je R. Raponja te dodao kako je veliki doprinos svojim znalačkim i glumačkim iskustvom dao Igor Golub koji igra fenomenalnu ulogu ranjenog i potresenog oca.

– Tanka je granica na kojoj se neprestano isprepliće normalnost, genijalnost i ludost i vrlo lako se može zaplesti u nju. Ti svi „flashbackovi“ koji se događaju u Chaterininoj glavi nakon smrti oca koji proučava proste brojeve, vrlo su zanimljiva tema. Mnogo je zanimljivih činjenica o tim prostim brojevima kao i o matematičarima koji su se bavili njima, no meni je više od toga draža ova ljudska strana priče o odnosu oca i kćeri bez obzira na tu genijalnost, gdje je vidljiva toplina odnosa između njih dvoje u obitelji kakvoj često danas možemo svjedočiti – rekao je Igor Golub te istaknuo neizmjerno zadovoljstvo radom sa studentima Akademije u Osijeku te osobito Mirnom Ostrošić koja je diplomskom predstavom postala kompletna glumica.

– Odnos Catherine s njezinim ocem jako je bogat i slojevit te je vidljivo kako otac potiče istraživački rad za matematiku istovremeno je kočeći u tome, ograničavajući njezin napredak. Izuzetna mi je čast igrati takvu ulogu, u isto vrijeme tako povezanu s ocem i opet potpuno različitu od sestre Claire – rekla je glumica Ostrošić te otkrila kako je igrati s iskusnim glumcima dodavši pritom kako je od njih mogla mnogo naučiti i kako bi s njima opet željela raditi. Na kaju izvedbi publika je u više navrata skandirala što je značilo da su diplomska predstava i premijera bile izuzetno uspješne. (www.icv.hr, lmh)