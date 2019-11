Komemoracija u čast velikana Domovinskog rata, Orahovčanina Pave Vukelića-Paje heroja koji živi vječno

U povodu pete obljetnice smrti velikana Domovinskog rata, Orahovčanina Pave Vukelića, u njegovoj Orahovici održan je komemorativni skup u organizaciji Udruge 81. Gardijske bojne ”Kumovi” Virovitica, čiji je Pave bio pripadnik. Komemoraciji su nazočili ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić, saborska zastupnica i gradonačelnica Orahovice Ana-Marija Petin, zamjenik župana VPŽ Darko Žužak, gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin, ratni zapovjednik i predsjednik Udruge 81. Gardijske bojne ”Kumovi” brigadni general Renato Romić, general Mladen Kruljac, generali HVO-a Stanko Sopta i Zlatan Jelić, general HV-a Đuro Dečak, general pukovnik Slavko Barić i mnogi drugi hrvatski branitelji, prijatelji ovog velikana pristigli iz svih krajeva Hrvatske.

Pavi Vukeliću svi su zajedno odali počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na njegovom grobnom mjestu, a potom je počast odana njemu te svim poginulim hrvatskim braniteljima i žrtvama Vukovara i Škabrnje kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i središtu grada. Središnji dio komemoracije održan je u Centru za posjetitelje gdje prikazan dokumentarni film o Pavi Vukeliću autora Dubravka Kovača i Davora Špoljarića, a potom su se obratio predsjednik udruge organizatora, brigadni general Renato Romić.

-Prošlo je pet punih godina od kada nas je naš Pajo napustio. On je bio izniman čovjek, ostavio je neizbrisiv trag u Domovinskom ratu, ali u životu svima koji su ga poznavali. On će vječno ostati u mom srcu i duboko vjerujem u srcima svih nas koji smo ga poznavali, i s njime podijelili niz teških, a li časnih i ponosnih trenutaka – rekao je između ostalog general Romić.

Nakon obraćanja gradonačelnice Orahovice Ana-Marije Petin, nazočnima je nekoliko riječi uputio prvi Pajin zapovjednik u Slavoniji, general pukovnik Slavko Barić.

-Ovdje danas biti je izuzetna čast i meni osobno i svima vama, a još veća što smo poznavali i dijelili životne trenutke s Pajom. Pajo je uvije prije svega plijenio jednostavnošću u svemu, od ratnih zadataka do životne svakodnevice, on je bio jedan od onih koji us uvijek vodili primjerom. Hvatao se svake zadaće samo ako ju je on prvi mogao izvršiti. Ulijevao je u sve svoje prijatelje i bližnje veliku sigurnost, bio čvrsti oslonac svima – rekao je između ostalog Barić.

Zamjenik župana VPŽ Darko Žužak s posebnom se sjetom prisjetio heroja Paje.

-Teško je danas pronaći prave riječi kojima se može opisati takva veličina od čovjeka. Svi Orahovčani i žitelji Virovitičko-podravske županije moraju biti ponosni što je Pajo bio naš žitelj i što smo s njim živjeli u isto vrijeme. Pajo. U našim si mislima i srcima, počivaj u miru – rekao je Žužak.

Saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić u iznimno emotivnom obraćanju obratio se svome prijatelju i suborcu Pavi Vukeliću.

-Svakog trenutka i svako razmišljanje o našem velikog prijatelju i heroju bude posebne emocije i vraća nas u sjećanja na tako jednog divnog, hrabrog i odrješitog domoljuba i Hrvata. Svaka i najmanja sekunda sjećanja na njega bilo iz ratnih ili životnih vremena ostavlja u nama duboko urezan trag iskrenosti i prijateljstva, ljubavi prema Domovini i viteštva koje se ne može opisati. Uvijek je bio je prvi, u Domovinskim ratu išao ispred svojih vojnika ne žaleći sebe stavljao se uvijek naprijed, želeći samo hrvatsku slobodu. Zdušno i svim srcem slavio je svoje pobjede, od rata do športa, bio je prijatelj, vitez, teško je zapravo odabrati riječi kako bi ga se opisalo, ali svi oni koji su ga poznavali mogu reći, da takvi se rijetko rađaju, a nažalost prerano umiru – rekao je Đakić.

Ministar hrvatskih branitelja general Tomo Medved izrazivši iskrenu sućut obitelji Vukelić, između ostalog je rekao.

-Želim iskazati zahvalu generalu Romiću i njegovoj udruzi na organizaciji ove komemoracije i hvala od srca svima vama koji ste došli što ne zaboravljate herojstvo brigadira Vukelića za svoju Domovinu. Dokaz poštovanja prema Paji je upravo veliki broj ovdje okupljenih iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Brigadir Vukelić svojim ratnim putem i cijelim životom oslikava Domovinski rat i vrijeme stvaranja i obrane Domovine Hrvatske. Njegovo pristupanje postrojbama HV-a i preuzimanje uloga donošenja odluka, spremnost na žrtvu, dočarava njegovu neizrecivu ljubavlju prema Domovini Hrvatskoj. Svi mi koji smo imali sreću poznavati ga, svjedočimo svojim životima svaki onaj detalj međusobnih susreta s njim, sve one radosne trenutke pobjede koje smo s njim dijelili, ali o ne tužne smrti naših hrvatskih branitelja.

Pajo je bio veličina, usmjeravao je ljude na mudrost, pozivao na razum i bio spreman uvijek predvoditi. Živio je svoju Domovinu i nikada nije dovodio u pitanje našu pobjedu. I danas tolike godine od Domovinskog rata, pet godina od njegovog odlaska poziv je svima nama da nam njegov životni put, njegova osobnost, pristup preuzimanja obveza, odnos prema Domovini i obitelji bude vječna životna inspiracija. Budimo ponosni na ovog diva od čovjeka, on se svojim likom i djelom svrstao uz boj onih najvećih u našoj hrvatskoj povijesti – rekao je između ostalog ministar Medved. (www.icv.hr, vg)