PAPUKU VELIK BOD U CVETKOVCU Ozlijeđeni Marin Čavić stisnuo zube i asistirao Živkoviću u remiju protiv Tehničara

Orahovački Papuk brzo se oporavio od neugodnog domaćeg poraza protiv Virovitice prošlo kolo. Naime, u sklopu 11. prvenstvenog kola momčad Stjepana Mađarića odigrala je odličnu partiju u Cvetkovcu kontra domaćeg Tehničara i osvojila veliki bod u konačnom rezultatu 1:1, a zasluženo bi bilo da ja Papuk kući otišao i s punim plijenom.

Prije svega treba reći da ozljeda Marina Čavića ipak, na sreću, nija bila teže prirode iako je ružno izgledalo kada ga je hitna pomoć odvezla s terena za vrijeme utakmice protiv Virovitice, a prve dijagnoze nisu ni malo bile dobro. Na sreću, radilo se o istegnuću ligamenata, Marin je tjedan dana mirovao i već u Cvetkovcu stisnuo zube kako bi pomogao svojoj momčadi.

-Moram priznati da me zadužio ovom reakcijom. Svaka mu čast na želji i volji da pomogne klubu. Nije potpuno zdrav i spreman, no rekao mi je da želi nastupiti i pomoći i ne samo da je pomogao, već je u prvoj akciji odmah asistirao za gol i poslije imao mat situaciju za 0:2, ali, iako to nije pogodio zaslužio je svaku čestitku – prve riječi nakon utakmice bile su trenera Papuka Stjepana Mađarića, koji je potom pohvalio kompletnu svoju momčad koju je postavio čvrsto iza lopte, vrebajući prigodu iz kontre.

Prva takva, već u 8.minuti donijela je i pogodak. Marin Čavić na sebi je svojstven način probio bok i ubačajem pogodio Tihomira Živkovića “u trepavicu”, a vrsni strijelac, kakav Živković je, mirno to glavom posprema u mrežu. Nakon toga, kako je Mađarić i napomenuo, Papuk ima čisti zicer, Marin Čavić je izašao sam pred vratara, prošao ga i uputio udarac koji je završio pokraj vrata. Jedinu malu dekoncentraciju Papukove obrane, domaćin je iskoristio i poravnao, a potom je Papuk ponovno imao “zicer”, no ostalo je 1:1.

-Da mi je netko ponudio ovaj rezultat prije utakmice objeručke bih ga prihvatio, a sada moram priznati da ostaje žal što nismo uzeli sva tri boda jer smo igrom i pristupom to i zaslužili. Dečkima kapa do poda, bacili su se doslovno na glavu, borili se kao lavovi i odigrali veliku utakmicu. Teško je pratiti ritam ovako teških utakmica kada nismo kompletni na treningu, ali ono što sam već ranije rekao, samo treba izdržati do zime, skupiti što je više moguće bodova, a onda se u zimskom periodu presložiti i siguran sam da ćemo na proljeće pokazati koliko zapravo vrijedimo – rekao je Mađarić.

Papuk se ovim bodom maknuo s dna ljestvice, za dva mjesta prema gore i to je pravi motiv za momčad da nastavi istim tonom. Kao igrača utakmice u redovima Papuka, trener Mađarić izdvojio je vratara Eljfata Mehmedija.

-Naš vratar je obranio sve što je mogao, donosio je sigurnost našoj obrani u svakom napadu. Uz sve što se tom dečku događalo u protekla tri tjedna i velike tragedije, smrti oca uz kojeg je jako bio vezan, on je pokazao svoj karakter i podredio se momčadi kojoj je bio čvrsti oslonac – kaže Mađarić te najavljuje sljedeće kolo i novo gostovanje u Virju kod domaćeg Podravca:

-Samo da budemo kompletni, to je sve što želim i onda sam siguran da možemo puno. S Podravcem možemo igrati, no samo uz pravi pristup kakav je bio ovaj u Cvetkovcu. Kao i uvijek ići ćemo hrabro, sa željom uzeti bodove – zaključio je trener Papuka Stjepan Mađarić.

(www.icv.hr, vg, foto: ilustracija, V. Grgurić)