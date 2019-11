Pavica, Ana i Izabela su virovitičke „Matovilke“: Prekrasna, duga i zdrava kosa njihov je zaštitni znak

Većina djevojaka sanja o dugoj, njegovanoj kosi s kojom će se osjećati poput Matovilke. Osim što je dugotrajan, taj put zahtijeva mnogo strpljenja, pažnje i ljubavi. U prosjeku, kosa zdrave osobe raste jedan centimetar mjesečno, a kvalitetna njega može dodatno pospješiti rast i do tri centimetra. Užurbani način života i modni trenovi potiču žene da svoju svakodnevnu „rutinu za ljepotu“ što više skrate, pa se to nerijetko odražava i na duljinu kose. Tko god je pokušao pustiti kosu, reći će kako duga kosa zahtijeva mnogo njege i nije jednostavna za održavanje, no je li to uistinu tako? O dnevnim rutinama i njezi kose razgovarali smo s tri zaista dugokose djevojke iz Virovitice pa provjerite i sami.

PAVICA BOŠNJAK MOŽE SE POHVALITI S ČAK 110 CENTIMETARA KOSE

Dvadesetdvogodišnja Pavica Bošnjak vlasnica je kose duge preko jednoga metra. Da dosegne tu dužinu, trebale su joj četiri godine.

– Mogu se pohvaliti da mi kosa zbilja jako brzo raste. Osoba sam koja pušta prirodi da sama učini što treba, pa od njege ne koristim ništa pretjerano doli šampona i češlja, a ako se ne mogu rasčešljati, onda koristim regenerator u obliku spreja koji se ne ispire – otkriva Pavica. Pomislit će neki da Pavica mnogo vremena posvećuje njezi svoje kose, tretirajući je pritom s raznim hranjivim maskama i uljima, no u stvarnosti to nije tako.

– Vodeći se dosadašnjim iskustvom, odlučila sam prestati koristiti bilo kakve preparate, osim samog šampona – kaže Pavica koja kosu opere i najčešće pusti da se osuši na zraku. Od drugih preparata kosa joj, kaže, samo opada. Prirodno sušenje zahtjeva dva sata. Ljeti, kada zagrije sunce, kosa se brže osuši, dok prava borba nastane preko zime. Tada, kaže, opere kosu navečer i ostavi da se sama osuši do jutra. I ne, ne koristi sušilo za kosu!

– Kosu perem svaki dan jer mi se tjeme brzo zamasti, a detaljno raščešljavam jednom tjedno. Imam sreću da su dlake teške, pa se kosa ne petlja – kaže Pavica koja nikada nije bojila kosu jer ju ne želi oštetiti. Kosa joj je zdrava od korijena do vrha i sretna je, kaže, jer ne puca.

– Nedavno sam čak i ošišala 10 centimetara u želji da ju malo osvježim, no to nitko nije primijetio. Vidjelo bi se samo da je drastično skratim, što bi više od svega razveselilo moga dečka koji neprestano navija da se ošišam – kroz šalu priča Pavica te dodaje kako bi se njezinim roditeljima slomilo srce da jako skrati kosu.

Dečku Denisu, kaže Pavica, kosa najviše smeta kada krenu na počinak jer, ukoliko je Pavica ne zaveže, kose ima po cijelom krevetu. No, ponekad čim Denis zaspi, Pavica je raspusti kako ju ne bi boljelo tjeme. Djevojka kojoj mnoge zavide nikada ne bi prodala svoju kosu, osobito ne u Hrvatskoj gdje se kosa prodaje „na kile“, nego bi ju radije poklonila i to pod jednim uvjetom.

– Ne bih se baš tako lako odvojila od svoje kose, ali da meni bliska i draga osoba oboli i pritom izgubi kosu te me zamoli da joj poklonim svoju kako bi mogla napraviti vlasulju, svakako bih to učinila – kaže dugokosa djevojka velikoga srca.

ANINA DUGA I LEPRŠAVA KOSA PLIJENI PAŽNJU DOK PROLAZI ULICOM

Ana Povrženić Sajfert ponosna je vlasnica jedne od najdužih kosa koje ‘šetaju’ našim gradom. Predivna smeđe-crvena kosa dugačka je oko 110 centimetara, a za njezinu dužinu zaslužan je razigrani dječačić Jan, koji svoju mamu ne može zamisliti bez duge kose. Mali Jan dok ga mama uspavljuje, često šapuće: „Mama, ne volim kada se ti šišaš, onda sam ja tužan“, kaže nam Ana.

Pažljivo počešljana, njegovana i svilena kosa ukras je koji Ana nosi preko lijevoga ramena. Mnoge žene često ju zaustavljaju kako bi ju pitale za savjet, pa se uvijek čude kada Ana kaže kako joj ne treba više od par sekundi za raščešljavanje.

– Kosu perem jednom do dva puta tjedno šamponom od koprive, tada stavim i regenerator da se lakše počešljam i to je sve. Masku baš i ne koristim – kaže Ana koja se često kroz šalu kaže kako je „sama svoja frizerka“. Naime, Ana sama boji svoju kosu, šiša i njeguje. Šišanje je moguće tek kada Jan zaspi i to toliko da on ne primijeti veliku razliku. No, kosa raste brzo, što Ana najbolje vidi kroz izrast koji je nedavno baš obojila.

– Ne bojim cijelu kosu, samo izrast, ali ako se dogodi da bojim cijelu, potrebno mi je pet pakiranja boje kako bi ispalo kako treba. Svi mi se dive kako to mogu izvesti. Nije to ništa teško, uz malu pomoć zrcala i osjećaja dodira, sve se može – kaže Ana te otkriva kako duga kosa ima svoje mane. Naime, Anina kosa je toliko duga da se često događa da sjedne na nju ili da se počupa ako se nasloni na stolac. U puštanju kose Ana nije sama. Uz sina Jana i kćer Lanu, podržava je i suprug Zdenko.

– Ponekad iz šale podvinem kosu, samo da vidim kako bi mi pristajala kraća kosa, na to se suprug ražalosti i kaže da ju nikako ne šišam i da ju nastavim puštati kao i dosad – kaže Ana koja zaključuje da se iz ljubavi prema svojima nikada neće ošišati.

DUGA I SJAJNA KOSA IZABELI LOVAKOVIĆ SAN JE OD DJETINJSTVA

Želja za dugom kosom rodila se još u djetinjstvu. Gledajući druge dugokose djevojke, Izabela Lovaković je poželjela i sama imati dugu kosu. U nižim razredima je, kaže, imala razne faze, no kako se bližio kraj osnovne škole, kosa joj je bila sve duža i duža.

– U zadnjih deset godina kosu sam drastično skratila samo dvaput. Željela sam neku promjenu, bilo mi je dosta stalno imati istu dužinu kose, no skratiti kosu do ramena bio je veliki promašaj. Prvih nekoliko dana osjećala sam se odlično i bilo mi je fora vidjeti se s kratkom kosom, no kroz koji dan, kada sam pogledala stare slike, preplavio me osjećaj usamljenosti, praznine i ogromne tuge – kaže Izabela koja je genetsku predispoziciju guste kose naslijedila od mame. Izabela često voli ići kod frizera jer uživa u tome da joj netko njeguje kosu i masira vlasište.

– Nemam talent za pletenje, pa često zamolim sestru da mi isplete četverostruku pletenicu ili peglom za kosu napravi kovrče – kroz smijeh priča Izabela te dodaje kako ni sestra Brigita na taj zadatak ne pristaje lako, ali uz malo „moljakanja“ seka se upušta u taj posao dok Izabela uživa u posebnom tretmanu. Osoba koja Izabeli često prolazi prstima kroz kosu je njezin dečko Josip koji ne može zamisliti svoju djevojku bez tako duge kose. Izabelina rutina za njegu kose sastoji se od pranja kose svaka četiri dana, slijedi nanošenje regeneratora i potom ulja za sjaj kose i zaglađene vrhove.

– Nastojim ne pretjerivati s pranjem kose, da mi se ne ošteti previše. Kao i kod drugih djevojka, preko ljeta mi je jednostavnije osušiti kosu, ali sušenje sušilom za kosu zimi traje toliko dugo da na kraju više ni ne osjećam ruke. Želim li osušiti kosu do kraja, moram biti spremna i na to – kaže djevojka kojoj je za brzinsko sušenje ove izrazito guste kose prirodnim putem potrebno dvadesetak minuta, dok joj detaljno sušenje sušilom uzima više od pola sata.

– Uređivanje kose zbilja mi oduzima puno vremena, pa je kod mene česta situacija „ili-ili“. Ili ću imati kovrčavu, prirodno osušenu kosu ili ću nakon polusatnog sušenja sušilom izdvojiti još pola sata, kako bi bila savršeno ravna i zaglađena – otkriva Izabela kroz smijeh te kaže kako ne postoji ništa osim ta dva izbora. S obzirom da je Izabelina kosa jako gusta, dubinska njega za nju znači da je kosa u potpunosti raščešljana, njegovana uljem i sjajna.

– Zbog toga što je gusta, suha i teška ne mogu raditi neke posebne frizure. Najčešće je to ‘ispeglana’ ili uvinuta kosa, a u najboljoj situaciji može proći neka niža punđa – kroz smijeh priča Izabela te dodaje kako joj je najdraža frizura visoki rep, no njega može nositi samo nešto više od jednoga sata. Sve duže od toga rezultira strašnom glavoboljom.

A ŠTO KAŽU FRIZERKE O NJEZI TAKO DUGE KOSE?

Pitali smo dvije virovitičke frizerke koje savjete daju ženama vezano uz njegu duge kose. Daria Ivačić iz Frizerskog salona „Femme fatale“ savjetuje da je prije pranja potrebno temeljito počešljati kosu, što će pomoći da ju se kasnije može lakše i raspetljati.

– Koristite četku s prirodnim čekinjama koja neće trgati kosu. Tijekom sušenja, pazite da sušilo nije preblizu kosi i uvijek ga držite na sigurnoj udaljenosti. Tako sprječavate oštećenje kose zbog kojeg biste morali češće posjećivati frizera – kaže Daria. Kod suhih vrhova, šampon je važno uvijek nanijeti direktno na vlasište, a regenerator po duljini cijele kose.

– Ako nemate vremena za nanošenje regeneratora, upotrijebite regenerator koji se ne ispire. Mali savjet: uštedite vrijeme pod tušem i istovremeno nanesite šampon na vlasište, a regenerator po cijeloj duljini kose. Zatim možete malo umasirati regenerator. Oba proizvoda isperite u isto vrijeme – iz iskustva kaže frizerka Daria koja savjetuje i maske za kosu na tjednoj bazi te da se za bojanje kose mušterije obrate profesionalnim frizerima.

Da je kod jako duge kose povremeno šišanje najbolja preporuka, smatra nagrađivana frizerka Ivana Vanjhal iz Frizerskog salona „Diva“.

– Djevojke koje njeguju dugu kosu trebale bi vrhove šišati svaka tri mjeseca i obavezno stavljati masku i dubinsku njegu. Potrebna je i posebna četka za raščešljavanje, od veprove dlake, a koja čestim češljanjem zaglađuje vlas i daje joj sjaj – ističe I. Vanjhal. (www.icv.hr, lmh)