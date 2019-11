PRESTIŽNA NAGRADA Virovitička Glazbena škola Jan Vlašimsky najbolja u Hrvatskoj

60Iza titule najbolje glazbene škole u Hrvatskoj stoji sav trud i rad profesora, nastavnika, učitelja i mentora koji su, iako po titulama malo različitiji, objedinjeni pod jednim krovom s jednim ciljem – imati što bolje rezultate. Taj rad prepoznat je kako lokalno, tako i na području županije, Hrvatske, a i izvan granica Lijepe Naše. Vrhunske rezultate učenika Glazbene škole Jan Vlašimsky prepoznalo je Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga, dodijelivši školi prestižnu nagradu koju svake godine dobije jedna škola: titulu najbolje u Hrvatskoj. Ova nagrada potvrda je dobrog rada ravnatelja, djelatnika škole, učenika, ali i njihovih roditelja koji su podrška svojim malim virtuozima.

DOBROČINITELJI ŠKOLE

Prema riječima ravnatelja Damira Mihaljevića, talenti ne vrijede ništa ako se nemaju kome pokazati. Da bi mogli putovati Hrvatskom i Europom pokazujući talente, ponajviše su zaslužni Grad Virovitica, Virovitičko-podravska županija i svi sponzori koji su imali sluha za potrebe Glazbene škole, a koji na taj način podržavaju rad škole.

– Mnoštvo natjecanja iziskuje jako puno troškova, od putnih troškova, smještaja do obroka za profesore i učenike, natjecatelje. Mnogo je glazbenih prijatelja koji prate priču pisanu notama i koji na sve načine pomažu u ostvarivanju snova – zaključuje ravnatelj Mihaljević kojemu je kao predstavniku škole čestitao župan Igor Andrović.

– Glazba sama po sebi na neki je način duhovna obnova čovjeka, djelatnici Glazbene škole imaju sreću raditi ono što vole i što ih ispunjava te spajati ugodno s korisnim. To je dobitna kombinacija kojom se postižu odlični rezultati – kaže ravnatelj te dodaje da se tamo, gdje se u početku uoče rezultati, od pojedinca nastavlja tražiti sve više.

Glazbena škola nije obavezna škola, nju pohađaju oni koji to žele. Omogućuje dodatno obrazovanje s mogućnošću otkrivanja budućega životnoga poziva. Najveća pogreška onoga tko je talentiran je ostaviti taj talent unutar svoja četiri zida i nikada ga nikome ne pokazati. Glazbene i umjetničke škole su mjesta gdje se taj talent „brusi“ i gdje djelatnici, a ponajviše profesori mukotrpno rade da takva djeca dođu do izražaja te da se njihov trud vrednuje.

– Uz dislocirane odjele Pitomača i Suhopolje, Virovitica ima tu sreću da se u školi pod jednim krovom nalazi i glazbena Igraonica, koja omogućuje da se dijete veže za glazbu odmalena te osnovna i srednja škola iz koje izlaze odrasli glazbenici, spremni za studij na Akademiji. Trud koji se ulaže utkan je u studente akademija koji svoje korijene vuku iz Virovitice u gradove poput Graza, Zagreba, Osijeka, Splita, Pule – ponosno će ravnatelj Glazbene škole Jan Vlašimsky Damir Mihaljević kojemu će prestižna godišnja nagrada za najbolju glazbenu školu biti uručena 17. prosinca u Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

TALENTI SU SAMO POČETAK

Biti profesorica talentiranih učenika koji se pripremaju za natjecanje na međunarodnim i državnim natjecanjima zanimljivo je, ali i naporno. Koliko god je natjecanje individualna stvar koje dijete mora samo „odraditi“ na pozornici, iza njega stoji timski rad. On pak polazi od roditelja i nastavlja se preko učitelja jer svi moraju djelovati kao ekipa i dati sve od sebe kako bi nastup uspio.

– Inače nisam pobornik natjecanja, i nikako mi to nije jedini cilj, ali je sredstvo putem kojeg se napreduje. Zanimljivo je primijetiti kako se u proteklih dvadesetak godina promijenila želja učenika za natjecanjem. Djeca danas teže natjecanju, iako im to donosi stres i znaju nije svaki put ugodno, osobito ako se pritom i razočaraju. No želja za pobjedom to sve nadilazi – ističe profesorica Mirjana Dizdarević Bjelajac, učiteljica klavira iza koje stoji preko 20 godina radnoga iskustva.

Ponekad je potrebno otići van granica grada, županije i države da bi učenici vidjeli na kojem su nivou i kako se glazbom bave druga djeca. Kada jedna iskusna profesorica poput Mirjane primijeti da je učenik nadprosječno talentiran i zadani program prolazi s lakoćom, uzima se teže gradivo, svira teži program i pritom pomiču granice.

– Na natjecanja izvan naše škole, županije i države ne dolaze prosječna djeca, već izuzetno nadareno, talentirano i vrijedno dijete koje je barem dvije ili tri godine iznad njegovog razreda da bi mogao isplivati u konkurenciji i biti prepoznat – objašnjava profesorica Mirjana. Upravo ti učenici znaju kako se najbolje nositi s tremom koja je uvijek prisutna prije svakog nastupa.

– Natjecatelji moraju sjesti pred komisiju od pet ili šest članova, profesora koji predaju na Muzičkoj akademiji, koji se ne zadovoljavaju s prosjekom, i u petnaestak minuta, koliko traje nastup, pokazati ono najbolje od sebe – pojašnjava profesorica Mirjana.

Prije samoga nastupa vježba se „punom parom“, učenik mora dati cijeloga sebe, odvojiti mnogo slobodnoga vremena za dodatne sate sviranja na kojima se do savršenstva svladavaju finese na kojima se skupljaju bodovi.

– U tome ponekad sudjeluje i cijela škola, učenici i profesori koji po završetku komada natjecatelju nerijetko daju savjete u želji da učenik komad dovede do apsolutnog savršenstva i osvoji željenu nagradu – s ponosom kaže profesorica Mirjana.

U klasi profesorice Dizdarević Bjelajac nalaze se tri učenika koji se svojim talentom i radom ističu od drugih. Klara, Lovro i Luka mali su virtuozi koji redovito nastupaju na natjecanju. Kada trema obuzme tijelo, najvažnije je duboko disati i pokušati se smiriti prije samog nastupa. Koliko je vježbanje važno, zna Lovro Moslavac, učenik 4. razreda.

– Mnogi kažu kako je klavir lako svirati i da je potreban samo talent, ali bez vježbanja nema ništa – kaže Lovro koji je gotovo svaki dan za klavirom najmanje sat vremena.

– Svi dobro sviraju i dođu spremni, malo me obuzme trema, no brzo je iskontroliram i izađem potpuno spreman – kaže Luka Stanjević, učenik 5. razreda koji je dosada nastupao na natjecanjima poput EPTA-e u Osijeku i „Mladi virtuozi“ u Zagrebu, osvojivši mnoge nagrade.

– Priprema za natjecanje ponekad zna biti naporna jer je za taj rang natjecanja zbilja potrebno puno vježbe, ali na kraju se sve isplati, kada skladbe počinju zvučati onako kako i trebaju – kaže nam natjecateljica Klara Volenik, učenica 6. razreda. Da je put do zvijezda posut trnjem, koje u ovom slučaju predstavljaju sati i sati predanoga rada i naporne vježbe, zna profesorica Mirjana.

-Za sviranje jest potreban talent, no sam talent bez puno rada ne vrijedi baš ništa. Ako učenici ne vježbaju, talenti stagniraju – zaključuje ova, među učenicima omiljena profesorica te dodaje kako talent samo pomaže da se određeni komad lakše svlada.

Čestitke na prestižnoj nagradi Glazbenoj školi uputio je župan Igor Andrović.

– Glazbena škola Jan Vlašimsky, dokaz je kako se i iz male sredine, ali uz kvalitetan, predan i vizionarski rad, mogu ostvariti sjajni rezultati i na tome vam čestitam, ravnatelju, djelatnicima i našim vrijednim učenicima – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

U povodu nagrađivanja Glazbene škole Jan Vlašimsky kao najbolje glazbene škole u Republici Hrvatskoj, čestitku je uputio gradonačelnik Ivica Kirin.

– Mogu reći da sam kao gradonačelnik ponosan, ali nisam iznenađen. Vidljivo je da škola radi stvari koje su ne samo na ponos grada Virovitice, već i cijele Republike Hrvatske. Kad se zbroje sve nagrade i sve ono što su dosad ostvarili na natjecanjima, pogotovo na glazbenim festivalima, onda su to postignuća koja ovu školu stvarno stavljaju u sam vrh. Čestitam ravnatelju, nastavnicima, našim mladim glazbenicima i njihovim roditeljima. Virovitica napokon ima jednu veliku sjajnu zvijezdu u Republici Hrvatskoj, oduvijek smo bili poznati po glazbi, a ovo je samo potvrda rada i truda ljudi koji rade ovdje – naglasio je I. Kirin koji ističe izvrsnu suradnju Gradske uprave i ravnatelja škole Damira Mihaljevića. Škola će uvijek imati potporu Grada, ističe, a pripremljen je projekt izgradnje nove srednje Glazbene škole koji je prijavljen Ministarstvu.

– Želimo školi i našim glazbenicima omogućiti adekvatan prostor i dobru koncertnu dvoranu, koja će biti na raspolaganju ne samo za programe Glazbene škole, već i za sve muzičke aktivnosti na području našeg grada – istaknuo je gradonačelnik Ivica Kirin.

(www.icv.hr, lmh, mlo)