Prosvjetari ne odustaju: Štrajkat će svakog dana do ispunjenja zahtjeva za povećanjem koeficijenta

Sindikati su od danas (utorak) u frontalnom štrajku. To znači da će štrajkati svakodnevno do ispunjenja zahtjeva za povećanjem koeficijenta. Vladina posljednja ponuda nudi povećanje osnovice plaće za 6,12 posto u idućoj godini, izradu analize plaća u javnom sektoru u čijem su okviru i koeficijenti te sporazum o dodatku na plaću od 2 posto ako Vlada do 30. lipnja ne izmijeni Uredbu o koeficijentima, no sindikati ne odustaju od svojeg zahtjeva koji je povećanje koeficijenata složenosti poslova za 6,11 posto kako ne bi zaostajali za drugim javnim službama.

Odluka o početku potpunog štrajka u svim školama donesena je u ponedjeljak na sjednici Središnjeg odbora Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Velikog vijeća Sindikata hrvatskih učitelja.

– Štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva. Time je upućen jasan odgovor Vladi Republike Hrvatske kako zaposleni u obrazovnom sustavu ne pristaju na prijetnje te da su spremni boriti se za svoje zahtjeve i dostojanstvo do kraja. Na prijetnju kako štrajk neće biti plaćen danas prvi dan štrajka, štrajku se odazvalo 99 posto zaposlenih u srednjim školama Virovitičko-podravske županije – rekla je Branka Pavoković, zamjenica predsjednika Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. (www.icv.hr, vecernji.hr)