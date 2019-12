Aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u Slatini održala predizborni skup

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u utrci za drugi mandat danas (petak) je posjetila Slatinu, gdje se u Pučkom otvorenom učilištu Slatina održao predizborni skup. Mladež i članovi Gradskog odbora HDZ-a grada Slatine, predvođeni predsjednikom Miranom Janečićem, srdačno su dočekali predsjednicu uručivši joj buket cvijeća.

Nakon intoniranja hrvatske himne i odavanja počasti poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu minutom tišine, nazočne u prepunoj kino-dvorani Pučkog otvorenog učilišta Slatina pozdravio je predsjednik Gradskog odbora HDZ-a grada Slatine i predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Miran Janečić.

– Dragi stranački prijatelji, simpatizeri HDZ-a, nemojte nasjedati na poruke nekih drugih koji se nude i govore da navodno dolaze iz naroda, a baš su ti došli iz HDZ-a i bili u strukturama vlasti i sada nam žele pokazati da smo mi neki drugi, a oni su, tobože, bolji. Zato, dragi prijatelji, imamo samo jednu opciju, mi znamo za koga ćemo glasati, imamo samo jedan izbor, a to je Kolinda Grabar Kitarović i zato 22. prosinca izađimo na izbore, zaokružimo našu Kolindu i provedemo blagdane u miru – rekao je Miran Janečić.

Potpredsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije i virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa zadovoljstvom je uputio pozdrave svima, a posebno predsjednici Kolindi Grabar Kitarović.

– Ovdje smo se okupili samo sa jednim ciljem, a to je da iskažemo punu potporu našoj predsjednici, stoga draga predsjednice hvala vam što ste u sklopu vaše predizborne kampanje danas došli u Virovitičko-podravsku županiju, što ste imali priliku, i što ćete imati priliku družiti se sa hrvatskim braniteljima, s obiteljima voćinskih žrtava, s mladim učenicima budućim poduzetnicima, s umirovljenicima, za što se može reći da je ovaj današnji vaš posjet našoj županiji odraz cijelog vašeg mandata u kojemu ste puno toga dobrog za hrvatski narod napravili. Vaš predizborni program je konkretan, vidljiv i opipljiv, za razliku od programa vaših konkurenata, što će hrvatski narod prepoznati na izborima i zaokružiti vas, draga predsjednice. Građani naše županije izići će na izbore i, vjerujem, ponovo ćemo polučiti rezultate kao one za Europski parlament, kada smo ostvarili najbolji rezultat od svih županije u Hrvatskoj – istaknuo je Igor Andrović.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović zahvalila se domaćinima na srdačnom dočeku.

– Iznimno mi je drago vidjeti vas u ovolikom broju ovdje u Slatini koja je uvijek bila toplog i otvorenog srca, i u koju rado dolazim. Zahvalila bih se svima vama koji ste skupljali potpise, koji ste dali potpise bez obzira bili članovi HDZ-a ili ne, hvala svima na angažmanu u prethodnim izborima i vjerujem da ćemo zajedničkom snagom pobijediti i 22. prosinca ili, u konačnici, 5. siječnja, ali da Hrvatska ide dalje putem rasta i razvoja, a to je ono što hrvatski narode želi. Htjela bih vam izdvojiti nekoliko riječi, evo danas je rečeno ovdje na kolike kritike nailazim, ali, kao što to često kažem, nisam važna ja, ja sam već i navikla na to, jer ja nisam tu Kolinda Grabar Kitarović, ja sam tu predsjednica Republike Hrvatske čija je dužnost da kao i svaki naš građanin, a pogotovo hrvatki branitelji, otrpim onaj svoj teži dio posla, međutim postoji onaj puno ljepši dio posla, a to je kad sam među vama, kad mi pružite ruku, kad mi pružite osmjeh ohrabrenja i kažete držite se predsjednice idemo dalje zajedno, imate naš glas. U skladu sa svojim uvjerenjem da predsjednica Hrvatske, kao najviša birana dužnosnica izravno odgovorna narodu, mora biti glas naroda, a ja sam bila vaš glas pet godina i bit ću vaš glas još pet godina – istaknula je, između ostalog, Kolinda Grabar Kitarović. (www.icv.hr, adf; foto: D. Fišli)