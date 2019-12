EKSKLUZIVNE PRVE SNIMKE Upoznajte Stribora, prvu hrvatsku zvijezdu na nebu

Povodom obilježavanja stote godišnjice od osnivanja Međunarodnog astronomskog saveza (IAU), organizacije koja jedina ima ovlasti dodjeljivati imena i oznake nebeskim tijelima, donijeta je odluka da se raspiše natječaj u kojemu će svi građani moći predlagati imena zvijezdama i njihovim pripadajućim egzoplanetima odnosno ekstrasolarnim planetima (planeti oko drugih zvijezda van Sunčeva sustava) i glasati za najbolje prijedloge. Na raspolaganju je bilo 112 zvijezda i egzoplaneta, a u natječaju je učestvovalo 112 država iz cijeloga svijeta i svih kontinenata. Da ne duljim previše, Hrvatskoj je pripala zvijezda oznake HD 75898 i njezin planet oznake HD 75898b. Pazilo se na to, da se odabrane zvijezde koje su se dodjeljivale državama, mogu vidjeti iz tih zemalja. Kako su birani?

Na natječaju za dodjelu imena trebalo je paziti na stroge uvjete kakva imena dolaze u obzir. Uglavnom su u obzir dolazila imena iz mitologije tih zemalja, zemljopisnih karakteristika i slično. To je drugi takav natječaj koji je raspisan, no u prvome natječaju je na raspolaganju bilo svega 14 zvijezda i 31 egzoplanet pa Hrvatska u tom natječaju nije učestvovala. Sada smo dobili svoju priliku i iskoristili smo ju. Prvih top pet predloženih imena za zvijezde i planete, bilo je putem komisije odabrano i dano na završno glasanje, gdje su svi zainteresirani mogli odabrati svoje favorite. U uži izbor dospjeli su nazivi i imena hrvatskih rijeka (Dobra, Kupa), hrvatskih planina (Risnjak, Velebit), slavenskih božanstava (Slava, Veles, Perun) između ostalog i onih koji su dio hrvatske lektire (Stribor) te likova iz starohrvatskih predaja (Buga). Što predstavljaju?

U završnici, kao pobjednici su izašla imena Stribor za zvijezdu, i Veles za njezin egzoplanet. Ime Stribor predložila je Biserka Gržeta, a Veles su predložili Đorđe Njegovanović i Maja Lukač. Zajednička tema koja veže ova imena slavenska su božanstva. Stribor je bog vjetra u slavenskoj mitologiji, te lik iz knjige “Priče iz davnine” poznate hrvatske književnice i spisateljice za djecu, Ivane Brlić Mažuranić. Veles je slavenski bog zemlje, voda i podzemlja, bog prirode i tajnog znanja o prirodnim zakonitostima. Što je smisao? Sličan zadatak imale su i zemlje oko nas pa su tako u BiH odabrali ime svoje zvijezde Bosona, a planeta Naron, Srbija je svoju zvijezdu nazvala Morava, a planet Vlasina, dok je Slovenija svoju zvijezdu imenovala s Irena, i planet Iztok. Cilj i smisao ove cijele akcije i manifestacije je da se doprinese slozi i miru svih ljudi globalno, u sklopu cijeloga planeta. Astronomi su do sada otkrili na tisuće zvijezda oko kojih kruže planeti i mnogi od njih bi mogli biti poput naše Zemlje, na njima bi mogao postojati život. Ta mogućnost je prilično velika i mi bismo se slobodno mogli smatrati građanima svemira. Kao takvi bismo trebali razmotriti budućnost života u miru, bez granica, ratova, kulturnih i etičkih jazova. Onako kakvi bi trebali biti članovi jedne takve svemirske zajednice. Nacionalni identiteti Ovo je projekt koji je na tom tragu i siguran sam da ćemo imati prilika imenovati još zvijezda i planeta u budućnosti. Iako nemamo vlasništvo nad Striborom i Velesom, slobodno ih možemo “okititi” pridjevom “hrvatski” jer su od sada oni prepoznatljivi upravo po hrvatskim imenima iz hrvatske mitologije. Tako i sve zemlje svijeta, koje su svojim osobnim angažmanom učestvovale u imenovanju dodijeljenim im zvijezdama i planetima. Samo da kažem, ako se oko Stribora pronađe još drugih egzoplaneta, imat ćemo pravo i njima dodijeliti imena iz našeg nacionalnog identiteta. Svaki se dan njihov broj povećava kako ih otkrivamo i ovo je način kako im dati ime koje je čovjeku prihvatljivije od bezličnih administrativnih oznaka poput HD 75898 i HD 75898b. Kakvi su to objekti? Idemo saznati nešto više o Striboru i Velesu. Iako je Stribor zvijezda koja se može vidjeti iz Hrvatske, ipak nam nije vidljiva golim okom. Ljudsko oko u idealnim uvjetima u mraku može vidjeti zvijezde šeste zvjezdane veličine, odnosno magnitude (6m). Stribor je zvijezda koje je osjetno slabijeg sjaja i njezina zvjezdana magnituda je 8,04m što znači da ju ne vidimo golim okom. Pa kako ju onda možemo promatrati? Pazilo se da dodijeljene zvijezde budu ljudima dostupne uz pomoć dvogleda ili manjih astronomskih teleskopa. Nemaju svi velike instrumente kakvi se nalaze u zvjezdarnicama. Tako Stribora možemo promatrati dalekozorima i malim amaterskim teleskopima. Čak ga možemo snimiti i klasičnim fotoaparatima, naravno ako znamo gdje se nalazi. Što se tiče planeta Velesa, on nam je nedostupan. Njega ni najveći zemaljski teleskopi (još uvijek) ne mogu ugledati. Pa kako smo ga onda otkrili? Kako je otkriven? Astronomi imaju metode mjerenja koje nam mogu pokazati postoji li oko neke zvijezde planet. Postoji više metoda koje su vrlo uspješne u tom poslu, a Veles je otkriven jednom od njih koja se zove metoda radijalne brzine. Pojednostavljeno rečeno, vrlo osjetljivim instrumentima mjerimo spektar zračenja zvijezde i ako oko nje kruži dodatna masa, u ovome slučaju planet Veles, zvijezda i planet će se (o)kretati oko zajedničkog centra mase, poput nekakvog plesa dva plesača vezanih gravitacijom, pa će njezin spektar varirati prema plavom dijelu spektra kada nam se približava i prema crvenom dijelu kada se udaljava od nas. Ta je pojava poznata kao Dopplerov efekt. To znači da se u blizini zvijezde nalazi planet. Mjerenjima je moguće utvrditi i kolika mu je masa, je li riječ o plinovitom divu, pa donekle čak i sastav atmosfere. Veles je otkriven 2007. godine takvim opažanjima sa zvjezdarnice W. M. Keck Observatory na Havajima u SAD-u. Kako izgledaju Stribor i Veles? Planet HD 75898b Veles divovski je plinoviti planet koji kruži oko zvijezde HD 75898 Stribor. Gotovo je trostruko (točnije 2,71 puta) masivniji od Jupitera i potrebna su mu 422,9 dana da jedanput obiđe oko svoje zvijezde, od koje je udaljen 1,191 astronomsku jedinicu (jedna astronomska jedinica odgovara prosječnoj udaljenosti Zemlje od Sunca, otprilike 150 milijuna kilometara).

Za usporedbu, Jupiter, plinoviti i najveći planet u Sunčevom sustavu, oko naše zvijezde Sunca obiđe tek jednom u 12 godina! Što se tiče zvijezde HD 75898 Stribor, to je zvijezda osme magnitude koja je od nas udaljena 255 svjetlosnih godina. To znači da je svjetlost od nje do nas putovala 255 godina, najvećom mogućom brzinom u svemiru od 300.000 kilometara u sekundi. Dakle, mi ju danas vidimo onakvu kakva je izgledala prije 255 godina. Kako izgleda danas, to će vidjeti naši potomci za 255 godina.

Zvijezda je žuti patuljak, spektralnog tipa G, poput našeg Sunca, ali je nešto veća, sjajnija i mlađa u usporedbi s našim Suncem. Stara je 3,8 milijardi godina, (naše Sunce je staro 4,57 milijardi godina) masa joj je 28% veća od našega Sunca, 60% je veća od Sunca, a sjajem tri puta nadmašuje sjaj Sunca.

Gdje se nalazi i kako ju promatrati?

Imate li ju čime promatrati ili snimati, naći ćete ju u zviježđu Risa, na samoj granici sa zviježđem Raka. Kako je rekao moj kolega i prijatelj astronom Ogren Variola, planet Veles dok kruži oko Stribora, čas je u Risu, čas je u Raku. Nalazi se na koordinatama 08h 53m 50.8053s po rektascenziji i +33° 03′ 24.5230″ po deklinaciji. Radi lakšeg snalaženja, pogledajte priloženu kartu tog dijela neba.

Na dan proglašenja, 17. prosinca 2019. godine, (otkada se hrvatska imena za zvijezdu HD 75898 i egzoplanet HD 75898b, Stribor i Veles, smatraju službenima, iako ona ne zamjenjuju znanstveno alfanumeričko nazivlje, mogu se koristiti međunarodno, uz ili umjesto znanstvenog nazivlja, trajno i bez ograničenja), odlučio sam iz svoje zvjezdarnice Apollo snimiti zvijezdu Stribor i usput pogledati kako ona zapravo izgleda.

