GROZNIM GRAFITIMA ISPISALI NOVU FASADU NA BRLIĆIMA Ravnatelj Tomljanović: “Vandali, jeste li sretni? Ovu štetu naplatit ćemo od vas!“

Nepoznata osoba ili više njih prošlog je vikenda, točnije u noći s petka na subotu neprimjerenim grafitima išarala čak tri zida na zgradi Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici. Poruke poput „seks i droga“, „gowna“ „yebote“, crtež genitalija i druge ružne poruke vandal ili više njih ostavili su kao neželjen potpis u blizini ulaza u menzu, s dvorišne strane škole.

TRGAJU, PALE, UNIŠTAVAJU

Ako se uzme u obzir da je škola nedavno dobila novu fasadu putem energetske obnove i da se samo šteta nastala ovaj vikend procjenjuje na iznos od 30.000 do 50.000 kuna, onda ovaj čin, kaže ravnatelj Ivica Tomljanović, za njega i cijelu školu predstavlja tren kada kažu: Dosta! Jer, nije ovo prvi put da je grafit osvanuo na školi ili zidu sportske dvorane, kao ni to da se prostor škole koristi za divljanje i uništavanje.

– Nažalost, vandalizam nas prati godinama, od šaranja po zidovima škole i dvorane, do opušaka, staklenih boca, ostataka paljevine uz ulaz u školu, smeća… Sve nas to dočeka u ponedjeljak, nakon vikenda. Sve to uredno čistimo, a razbijeno i potrgano popravljamo i spašavamo. Ali sad je dosta. Novca više nemamo, a ni strpljenja – ogorčeno poručuje ravnatelj.

POLICIJA TRAŽI POČINITELJA

I ovaj slučaj su prijavili policiji, koja traži počinitelja. Škola izvrsno surađuje s PU virovitičko-podravskom, kaže Tomljanović, patrole su vikendima i noću oko škole, a preko radnog tjedna u svojoj smjeni školu obilaze i kontakt-policajci. No ne mogu i ne trebaju biti uz prostore škole 24 sata dnevno. Zato slobodne prilike iskoriste vandali. Ravnatelj priča kako je ljeti situacija još izraženija. Vandali su doslovno iščupali ukrasno drvo s korijenjem, porazbijali žardinjere s cvijećem, savinuli držače ptica na spomeniku koji simbolizira 20 godina prijateljstva između njihove škole i škole prijatelja u Traunreutu. Na ulazu u školu tijekom školske godine za vikend ostavljaju tragove paljevine, opuške.

– Ne znam kome je ‘gušt’ baciti rajčicu na fasadu i ostaviti trag potplata cipela na zidu škole, ali i to smo prošli. Više ne znam je li ovo stvar pojedinaca koji su frustrirani, mladih koji imaju viška energije pa ne znaju kuda će sa sobom ili jednostavno poruka cijelom društvu – poručuje razočarano ravnatelj.

Umjesto u nove projekte, nastavni materijal, korisne programe za učenike, škola sredstva mora trošiti na ovakve stvari, objašnjava Tomljanović, jer dosadašnji počinitelji nisu pronađeni. Kaže kako bi naj-radije natjerao vandale da odrade sami posao ličenja svih zidova koje su išarali i do u lipu vrate novac koji će roditelji i građani morati iz svog džepa dati za tu namjenu. Novi korak u zaštiti škole također je dodatni izdatak, ali prisiljeni su na njega, kaže ravnatelj – videonadzor koji će pokriti prostor škole i sportske dvorane te dvorišta. Nova rasvjeta koju je škola kao dio preventive već postavila nije spriječila vandale da zid škole iskoriste kao platno za svoje neželjene poruke.

UDAR NA DŽEP RODITELJA I GRAĐANA

– Nažalost, i to zahtjeva nove izdatke, kvalitetan videonadzor koštat će nas između 15 i 17 tisuća kuna za cijelo područje škole. On podrazumijeva i pisanje novog pravilnika, što je kompliciran posao, no i to ćemo napraviti jer više ne znam što da radimo. Kamera koja će uhvatiti konkretnog počinitelja na djelu jedino nam je što ostaje, drugog rješenja nemamo. Ja kao ravnatelj u ovom trenu nemam nikakav drugi mehanizam kojim bih mogao uhvatiti počinitelja i natjerati da ga podmiri štetu. Što će biti sutra, ako se netko sjeti da išara i prednji dio škole ili jednostavno zapali fasadu? – zabrinuto pita I. Tomljanović koji apelira i na građane koji žive u blizini škole da im pomognu, otvore oči i odmah pozovu policiju u slučajevima poput ovog prošlog vikenda.

– Želim jasno poručiti kako nisam protiv toga da se djeca, mladi, naši bivši učenici okupljaju u prostoru škole i oko nje. Neka se cmaču, ljube, apsolutno sam za. Ali kada bacaju boce, kada prljaju fasadu, kada čupaju drveće i lome žardinjere, kada ispisuju neprimjerene grafite na novoj fasadi koja košta ogromne novce, to mi je apsolutno neprihvatljivo. Vandali, jeste li sretni? Ovu štetu naplatit ćemo od vas! Kome to treba? Kome je to na ponos? – pita I. Tomljanović u nadi da će se ponašanje pojedinaca prema javnom vlasništvu ipak promijeniti na bolje.

ŠTO O VANDALIZMU KAŽE ZAKON?

A kako se po pitanju sankcija vandalizma površina izjašnjava zakon? Kako je definirano u Kaznenom zakonu, točnije 2. stavku članka 235., zatvorskom kaznom u trajanju do dvije godine kaznit će se onaj tko crtežima ili natpisima neovlašteno mijenja izgled zidova, motornih vozila ili drugih površina. Također se navodi da će, ukoliko je počinitelj ovo kazneno djelo počinio iz niskih pobuda (koje pripadaju emotivnoj sferi počinitelja koji uslijed nemogućnosti ovladavanja svojim negativnim osjećajnim karakteristikama i njima unatoč čini kazneno djelo) ili je njima prouzročio znatnu štetu, biti kažnjen zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina.

Ukoliko je počinitelj mlađa maloljetna osoba, odnosno ima navršenih 14 godina te nije navršio 16 godina, kao sankcije iz Zakona o sudovima za mladež se izriču odgojne mjere. Između ostalih, kao odgojne mjere za mlađe maloljetnike mogu poslužiti sudski ukor i posebne obveze. Ako sud iz maloljetnikova odnosa prema kaznenom djelu prosudi da nema opasnosti od ponavljanja takvih djela, izreći će mu ukor. Među posebne obveze pripadaju isprika oštećeniku te popravljanje štete nanesene kaznenim djelom prema vlastitim mogućnostima. Za starije maloljetnike, to jest one s navršenih 16 godina, a koji nisu navršili 18 godina, sud može se osim odgojnih mjera izreći i kaznu maloljetničkog zatvora.

GRADONAČELNIK KIRIN: OD RODITELJA ILI POČINITELJA PRIVATNIM TUŽBAMA TRAŽIT ĆEMO MAKSIMALNU NAKNADU SVAKE ŠTETE

Oštećenje nove fasade grafitima na Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić bila je tema i na sjednici Gradskog vijeća u utorak, a čin su jednoglasno osudili vijećnici na sjednici. Gradonačelnik Ivica Kirin naglasio je kako se više ne smije tolerirati bilo kakav oblik vandalizma i oštećenja prostora škola ili drugog javnog dobra na području grada i prigradskih naselja.

– Jedino rješenje je da pokrijemo sve te objekte videonadzorom, a pritom ne mislim samo na škole, već i vrtiće i sve ostale institucije. Kad se pomoću videonadzora uhvate konkretni krivci, odmah ćemo, kao osnivač tih institucija, pokrenuti privatnu tužbu i raditi na tome da im se takav čin sa svim kamatama i sudskim troškovima naplati, od njih ili njihovih roditelja ako su maloljetni. Dok ne bude takve kazne, dok se ne budemo tako čvrsto postavili prema takvom vandalizmu, tu mira očito neće biti – istaknuo je gradonačelnik Ivica Kirin.

Kao rješenje vidi postavljanje videonadzora kod škole i Dječjeg vrtića „Cvrčak“, koji su prepoznati kao mjesto gdje se vikendima djeca, ali i mladi i odrasli okupljaju u većem broju, ispijaju alkohol i nerijetko za sobom ostavljaju smeće i uništenu imovinu. Počinitelje se gotovo nikad ne otkrije, a trošak popravaka i ponovnih ulaganja opet snosi škola, Grad, odnosno, građani.

– Molim da se građani ne ljute kada pričamo o videonadzorima. On je nužan, ne zbog onih kojih se normalno ponašaju, već zbog onih koji nešto skrivaju i imaju loše namjere. Ljudi koji ne uništavaju javnu imovinu ne moraju strepiti od videonadzora. No vandali i njihovo ponašanje moraju se mijenjati. Tjeraju sve nas na dodatne troškove. Sve je to naša javna imovina. Za ovaj novac koji ćemo potrošiti na ponovno uređenje te nove fasade mogli smo urediti neko dječje igralište – poručuje I. Kirin koji kaže kako građane poziva da budu „policajci u vlastitom kvartu“ i pomognu da ovakvih šteta bude što manje. (www.icv.hr, mlo, ea)