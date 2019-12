Mlada Ada Tikvan s nepunih 16 godina već iza sebe ima nekoliko velikih gradskih događanja koje potpisuje kao glavni organizator i koordinator

Orahovica u svojoj bližoj i daljoj povijesti bilježi mnoge osobe koje su svojim trudom i radom postavili sebe na zapaženo mjesto, no kada to netko učini sa svojih nepunih 16 godina s ciljem samo učiniti nešto dobro za svoj grad, onda je to vrijedno svake pohvale i divljenja. Ona je sto već sada napravila sa samo 16 godina, a od svoje trinaeste je već bila koordinator niza vrhunskih organiziranih događaja. Mlada Ada Tikvan je uistinu svestrana djevojka, ništa za nju nije teško i prepreke ne postoje, a uz to je odlična učenica.

– Sve je krenulo od 2. klupskog plivačkog natjecanja „Prvenstvo Djeda Mraza“ koje se održalo 2017. godine, to mi je bilo prvo organizacijsko iskustvo u kojem sam imala priliku biti koordinatorica. Trener nas je sve polako upoznavao s time da iako smo djeca i mi možemo napraviti nešto značajno za zajednicu. Zanimljivo je što na početku ja ni nisam trebala biti koordinatorica toga natjecanja već sam imala neko sporedno zaduženje, no trener je prepoznavši kako mene to sve zanima i kako ozbiljno shvaćam zaduženja i da ih dobro odrađujem predložio da budem koordinatorica – započinje mlada Ada Tikvan koja se tako sa samo 13 godina upoznala s riječju „koordinator“.

– Zašto ne, kada čovjek dobije priliku da napreduje treba je širokih ruku prihvatiti. Na kraju je natjecanje super završilo i bilo pohvaljeno sa svih strana i od tada sam odlučila da me rad za dobrobit cijele zajednice i razvijanje same sebe u raznim područjima jako zanima i htjela sam u tome sve više napredovati u čemu mi je ponajviše pomogao trener Nikola Borić kojem još uvijek ne mogu dovoljno zahvaliti na tome – kaže Ada iza koje je danas pregršt samostalnog rada i i vodstvo manifestacija kao što su Olimpijski dani, Papuk extreme challenge, Prvenstvo Djeda Mraza i mnogi drugi.

Nakon drugog Papuk Extreme Challenge radila je s televizijskom kućom Renegade Pictures na snimanju nove epizode serijala „New lives in the wild“ . Kakav je bio osjećaj biti odgovorna za tako velika događanja Ada priča kako ju je na sve ponukao njen trener Nikola Borić pričajući kako Orahovicu okružuju Bogomdan kraj, krajolik i priroda koju treba što više iskoristiti.

– Cilj je tada bio razbiti mit o ravnoj Slavoniji i vratiti ljude ovamo jer se ovoga što mi imamo čovjek nikada ne može zasititi. Meni je te 2018. godine sa samo 14 godina pripala direktorska palica da vodim cijeli odličan tim koji su opet bili klinci iz Plivačkog kluba (od 12 do 16 godina). Na kraju je sve zaista ispalo i bolje od očekivanog – kaže Ada te dodaje kako su svi sudionici pohvalili organizaciju manifestacije:

– Sve je to naravno bila jako velika odgovornost ne samo za mene nego već za cijeli tim, no pod vodstvom trenera svi smo se izgradili ponajviše kao osobe tim iskustvom i shvatili da iako smo još „klinci“ možemo zajednici predstaviti naše ideje i pokazati da i mi možemo nešto značajno napraviti, što i jesmo i iznenadili smo sve – presretna je Ada te naglašava kako su nazočni na sastancima na kojima je nazočila izlagala mislili da ima puno više godina zbog svog stava, a jedno, kako kaže, nikada neće zaboraviti:

– Ostalo mi je u sjećanju predavanje u Visokoj školi u Virovitici pred stotinjak studenata, profesora te čelnika Županije gdje su svi, nakon prvotnog iznenađenja zbog mojih godina, imali same riječi hvale. Nakon toga sam imala i gostovanja na HRT, Plavoj i Sportskoj televiziji gdje također nisu izostale riječi hvale. To vas zaista gura prema naprijed i daje neprocjenjivo iskustvo – kaže Ada koja uz to radi u klubu i školi trčanja, a i odlična je učenica.

– Kada čovjeka nešto zanima, prepozna ono u čemu nađe sebe kao osobu pa nije teško odvojiti vremena za to – poručuje A. Tikvan koja je ove godine sudjelovala i na InnovationAcademy programu na Algebri u Zagrebu, program Leadershipa-a koji joj je, kako naglašava, pomogao shvatiti koje sve mogućnosti čovjek ima s pravom idejom, voljom i željom. Obrazovanju, školi i izvan nje oduvijek je jako predana.

– Uvijek su me zanimale nove stvari i htjela sam se u što više stvari okušati i naučiti o njima, kada bi mi netko rekao „Ti si još mala da to shvatiš o čemu se priča.“ odmah bih se pobunila jer sam htjela znati sve, zbog čega je najviše padala kosa s glave mojim roditeljima – s osmijehom će Ada te ističe kako je vrlo bitno da se djeca ne fokusiraju samo na ono što nauče u školama. – Mišljenja sam kako moramo promatrati, proučavati, čitati o onome što se događa oko nas. Na mladim generacijama je da uče, razvijaju ideje i stvaraju, izađu iz tzv. Zone comforta i počnu razvijati nešto što njima znači i njih zanima bez obzira na sve – zbori ova svestrana Orahovčanka te naglašava kako je najveća škola zapravo ona koju čovjek proživi sam.

– Čim pokažemo zajednici što sve kao djeca možemo napraviti značajno za nju, odmah će nas se gledati na drugačiji, ispravan, način. Uz dobru organizaciju svog vremena, može se sve napraviti. Jer čovjek ima dva limita, onaj unutarnji, a to je čovjek sam sebi i onaj vanjski, vrijeme.- nastavlja ova iznimna mlada djevojka te kao i uvijek s jasnom vizijom, kaže što želi u budućnosti. – Imam zapravo jako puno želja za budućnost i planova. Jedna od želja mi je razviti našu zajednicu zajedno s drugim mladim ljudima i pokazati naš kraj drugima onakav kakav zapravo je, jer smatram da ima mnoge mogućnosti – uvjerena je Ada koja nakon završene srednje škole želi upisati Ekonomski fakultet, studij poduzetništva te kasnije menadžment i organizaciju:

– Željela bih se nakon toga dodatno usavršavati na engleskom jeziku za internacionalnu suradnju. Žao mi je što većina misli da ekonomija propada, no ja mislim da je s pravom idejom i željom moguće napraviti značajne stvari sa svojim znanjem iz različitih polja – zaključuje Ada koja je svojim znanjem, sposobnošću, kvalitetom rada i neograničenim mogućnostima napredovanja, istinski primjer koliko je vrijedna hrvatska mladež kojoj samo treba dati pravu priliku.