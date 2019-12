Otvoreni poduzetnički inkubatori u Orahovici i Pitomači: “Vjetar u leđa” za nove poduzetnike

Nakon otvorenja Poduzetničkog inkubatora u Slatini, koji je otvorila predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović, otvorena su i preostala dva poduzetnička inkubatora u Orahovici i Pitomači koji su dio projekta Mreža poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije. Sva tri, slatinski, orahovački i pitomački poduzetnički inkubator dio su projekta vrijednog 27 milijuna kuna, za što je Virovitičko-podravska županija, kao nositelj, dobila bespovratnih europskih 20 milijuna kuna. U tri nova poduzetnička inkubatora, poduzetnicima će na raspolaganju biti 48 potpuno novoopremljenih ureda i proizvodnih prostora.

Inkubator u Orahovici svečanim presijecanjem vrpce otvorili su ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat i njegova pomoćnica Ana Mandac, saborski zastupnik Tomislav Tolušić i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović uz nazočnost brojnih gostiju.

– 2013. godine u Virovitici je putem europskih pretpristupnih fondova izgrađen Poduzetnički inkubator vrlo sličan ovome i samo nekoliko mjeseci bio je 100 posto popunjen. To nam je dalo znak da i dalje moramo ustrajati na ovakvim projektima i zato smo krenuli u izgradnju ovakvih poduzetničkih inkubatora diljem županije. Tri inkubatora koja smo otvorili ovog prosinca vrijedna su ukupno 27 milijuna kuna, od čega smo mi kao Županija izdvojili 7 milijuna kuna svojih izvornih sredstava. Cilj je da mladi poduzetnici imaju punu potporu nas kao Županije i ovih prostora da se maksimalno razvijaju i imaju taj potreban vjetar u leđa kako bi postali veliki i jaki poduzetnici na tržištu – rekao je Andrović.

Saborski zastupnik Tomislav Tolušić također je izrazio veliku zahvalu Ministarstvu gospodarstva i ministru Horvatu.

– Ministar i njegov tim u Ministarstvu su odradili veliki posao da se pronađu novci ne samo za inkubatore u Virovitičko-podravskoj županiji nego i po cijeloj Hrvatskoj i to je velika stvar u pravcu razvoja gospodarstva u Hrvatskoj. Posebno je važno i dobro što su ti inkubatori smješteni u mala mjesta kao što su Orahovica, Slatina i Pitomača, Prelog ili Zabok gdje je puno teže razvijati poduzetništvo u odnosu na velike gradove poput Zagreba ili Osijeka. Siguran sam kako će Župan i Županija i dalje imati nove ideje kako pomagati malim poduzetnicima, a mi smo tu da u tome pomognemo i želim doista puno sreće budućim stanarima ovog inkubatora – rekao je Tolušić.

Ministar Darko Horvat naglasio je kako će 46 ovakvih projekata u cijeloj Hrvatskoj do polovice iduće godine biti funkcionalni.

– Ovdje se radi o mreži, ali ne samo u ovoj županiji, nego je to mreža sustava inkubacijskih jedinica na prostoru cijele Hrvatske jer ovi projekti nisu samostojeći ili samostalni, ovo je infrastruktura za koju je ingerenciju pri izgradnji preuzela i država, naravno ne sredstvima državnog proračuna nego sredstvima strukturnih EU fondova. Uz 46 ovakvih inkubacijskih jedinica, u ovom trenutku u Hrvatskoj proširuje se i 49 poduzetničkih zona, dakle u svijetu razvoja poduzetničke infrastrukture i inkubacijske jedinice za one u ovom trenutku najslabije, formiranjem i opremanjem poduzetničkih zona u kojima na današnji dan raste 107 proizvodnih objekata, upravo ti “najslabiji” dobivaju veliku potporu Ministarstva gospodarstva i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo te uz to i upravnih odjela za gospodarstvo po županijama. Time dovodimo Hrvatsku u situaciju da se poduzetniku osigura izvor financiranja s kamatom od 0 posto i konačno stvaramo hrvatskog poduzetnika konkurentnog, ne samo u Hrvatskoj, nego i na prostoru EU – rekao je ministar Horvat te naglasio kako je i moto Ministarstva upravo onaj koji se provlači kroz inkubatore u VPŽ, a to je “Pridruži nam se i rasti”.

– Moramo rasti, mi nismo zadovoljni s gospodarskim rastom od 3 posto i zbog toga stvaramo pretpostavke da ne samo hrvatsko gospodarstvo već ukupni BDP u Hrvatskoj raste po stopi većoj od 3 posto. Imamo za to i optimizam i perspektivu, bitno je samo stvoriti još neke uvjete i mislim da ćemo već u 2020. godini biti poznati kao destinacija u kojoj je u visokom prioritetu upravo poduzetništvo. U tom pravcu bit će uloženo 630 milijuna kuna za inovacije, 770 za istraživanje i razvoj, 100 milijuna za integraciju mikro i malih s velikima i dodatnih 250 za industriju 4.0 i ono što vjerujem, i nadam se, u prvih šest mjeseci 2020. 800 milijuna kuna za Centre kompetencija. Kada ovo sve skupa zbrojimo, 2020. bi trebala biti novi iskorak u stvaranju novih radnih mjesta i kvalitetne radne snage – zaključio je ministar Horvat.

Nakon orahovačkog, otvoren je i Poduzetnički inkubator u Pitomači. Svečanom otvorenju prisustvovali su ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat te njegova pomoćnica Ana Mandac, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković, saborski zastupnik Josip Đakić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa zamjenicima Marijom Klementom i Darkom Žužakom, načelnik općine Pitomača Željko Grgačić te direktorica Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije Neda Martić sa zamjenikom Josipom Hetrihom.

Načelnik općine Pitomača Željko Grgačić srdačno je pozdravio sve prisutne te istaknuo kako je ovo veliki dan za općinu Pitomača.

– U roku mjesec dana otvorili smo tri projekta. Prije mjesec dana reciklažno dvorište vrijedno preko 4 milijuna kuna, preko puta zgrada Herbarium vrijednosti preko 20 milijuna kuna, a ovo danas je investicija od 10 milijuna kuna i naša Industrijska zona je popunjena. Još je tu i novi prostor Alumontaže, koji je pri kraju, očekujemo otprilike za dva mjeseca da je i on u otvorenju. Znači preko 40 milijuna kuna u roku od otprilike godinu i pol, kada je ovo još bila livada. Danas je to puna zona, mi smo popunjeni. Ja vjerujem da je ovo apsolutno dobar potez, kako za našu općinu Pitomača, tako i za županiju ali i državu. Mi smo otvoreni, želi napredak, a zajedništvom kao općina, županija i država možemo jako puno – zaključio je Ž. Grgačić.

Saborski zastupnik Josip Đakić izrazio je zadovoljstvo prisustvovanjem na otvorenju Poduzetničkog inkubatora, pogotovo uzimajući u obzir kada je nastala ideja o njegovu nastanku, prije 15 godina.

– Danas ljudi čine mogućnosti i prilike, državna politika koja je osmislila mogućnosti, županijska koja to prati, ministarstva koja to podupiru. Danas se može stvarati i raditi perspektiva za poduzetnike i obrtnike koji žele stasati i raditi i kojima je striktno potrebna pomoć. Uvođenje i smještanje u ove kapacitete, potpora, rješavanje kreditnih formi, pomaganje u provedbi ideja, sve su to stvari koje će u ovom Poduzetničkom inkubatoru poduzetnike učiniti uspješnima, bogatima i sretnima kako bi mogli stvarati za svoje tvrtke, ostvarivati svoje ciljeve i širiti se i napredovati – zaključio je Josip Đakić.

