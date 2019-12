U Orahovici održan sastanak Upravnog odbora POK VPŽ: Izvadak iz obrtnog registra staviti u aplikaciju e-građani

Članovi Upravnog odbora Podružnice obrtničke komore Virovitičko-podravske županije u Orahovici us održali redovan sastanak. Orahovica je bila domaćin zbog predstavljanja novoobnovljenog prostora Udruženja odobrenim sredstvima HOK-a te ulaganjem samog Udruženja.

Na sastanku se raspravljalo o tekućoj problematici POK-a.

– Kao predsjednik naše Podružnice, ja sam ujedno i član Upravnog odbora HOK-a pa sam članovima iznio podatke s održane sjednice Upravnog odbora naše krovne organizacije jer je uvriježena praksa da mi kao predsjednici podružnica svoje članove informiramo o novostima i važnim promjenama koje donosi HOK. Upravni odbor predsjednik Udruženja Orahovica Damir Vanek upoznao je s izvješćem o radovima provedenim na obnovi prostora i konstatirali smo kako su sredstva dobivena od HOK-a utrošena i više nego konstruktivno i ono što najvažnije ovaj prostor koji je bio prilično derutan, obnovljen je na odličan način. Potvrdili smo i datum održavanja Skupštine naše podružnice, bit će to 19. prosinca, a ujedno smo i glasovanjem izvršili razrješenje člana Povjerenstva za Statut jer je kolegica Sanja Grabovac napustila naš komorski sustav pa je umjesto nje jednoglasno na ovom sastanku izabran Zlatko Cibok – rekao je nakon sastanka predsjednik POK-a VPŽ Zoran Horić.

Pod točkom razno predsjednik Udruženja obrtnika Orahovica Damir Vanek iznio je članovima Upravnog odbora veliki problem orahovačkih obrtnika, a riječ je o činjenici kako su orahovački obrtnici preustrojem Ureda državne uprave u Orahovici ostali bez službenice koja radi u servisu prema obrtnicima i time ako žele izvadak iz obrtnog registra obrtnika sada moraju u Slatinu ili Viroviticu.

– Orahovački obrtnici u svom gradu ne mogu više doći niti do tog izvatka niti do Obrtnice. Želeći riješiti ovaj problem, kolega predsjednik orahovačkog udruženja Vanek je iznio jedan odličan prijedlog, naime, s obzirom da u Hrvatskoj egzistira aplikacija ili sustav e-građani, da se i servis prema obrtnicima u njega uključi kako bi obrtnici koji u tom sustavu sami mogli doći do tog izvatka. Naime, smatramo da ako se slobodno može putem interneta izvaditi stanje iz Porezne uprave tako bi i obrtnik na osnovu svoje kartice trebao moći izvaditi taj izvadak jer to doista nije neki dokument od krucijalnog značaja i ne sadrži nikakve tajne, čak dapače Obrtni registara svaki građanin putem Interneta može pregledavati. To bi bi velika pomoć posebno ovakvim sredinama kao što je Orahovica koji us ostali bez službe u Uredu državnu uprave, a s druga strane na ovaj način se smanjuje i čekanje za potreban dokument. Mi ćemo se svakako obratiti Uredu državne uprave da nam to omogući jer ime to neće iziskivati velika sredstva, a efekt bi bio puno veći i zato mislim da će to biti rješivo – zaključio je Horić. (www.icv.hr, vg)