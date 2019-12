Uz osmijeh i pjesmu u COOR-u dočekan sveti Nikola: Blagdan uljepšala i posjeta suhopoljskih osnovnoškolaca

Na blagdan svetog Nikole svatko će zaviriti u svoju čizmicu ne bi li doznao da li ga je posjetio sveti Nikola. On će dječici ostaviti darak, a ona će njemu uzvratiti osmijehom. Najveći i najiskreniji osmjesi upućeni su danas (petak) sv. Nikoli u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju gdje je dočekan uz veliki pljesak. Sreće i uzbuđenja nije manjkalo, svatko je htio provesti trenutak sa svetim Nikolom. Bilo je tu i zagrljaja, ali i povlačenja za bradu. Njegova bijela halja osobito je bila zanimljiva pa su mu potrčali u krilo ne bi li je opipali.

Dragi sveti Nikola nije došao praznih ruku, donio je mnogo darova. Svatko je dobio mali poklončić što je osobito razveselilo polaznike COOR-a koji su jedva dočekali zaviriti u svoju vrećicu ne bi li vidjeli što su to dobili. Nakon podijele darova, sveti Nikola je korisnicima otpjevao poznatu pjesmicu „Sveti Niko“.

IZA POKLONA SV. NIKOLE KRIJE SE I NEŠTO MNOGO LJEPŠE

Radost s polaznicima COOR-a podijelili su učenici OŠ Suhopolje koji su u sklopu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, koji je bio 3. prosinca, posjetili COOR. Naime, suhopoljski osnovonoškolci uključeni su u projekt „20 dana dobrote“ u kojem je osmišljen niz radionica u kojem će učenici iskusiti kako je to biti osoba s invaliditetom.

Učenici od 6 do 8 razreda OŠ Suhopolje za polaznike COOR-a smislili radionicu, u kojoj su zajedno izrađivali kape sv. Nikole. U drugoj radionici, osmišljenoj od strane polaznika COOR-a, učenici su iskusili kako je to biti u invalidskim kolicima izbjegavajući sve prepreke koje se nađu na putu. Drugi segment radionice za osnovnoškolce od velikog je značaja. Kako bi spoznali kako je njihovim prijateljima koji potpuno drugačije reagiraju na podražaje od njih, osnovnoškolcima je stavljen juteni šal oko vrata, malo jači parfem ispod nosa, uteg na mišić ruke kako bi osjetili kako ruka pada i kako je teška, rukavicu za kuhanje s obzirom na moguću ne razvijenu grubu i finu motoriku te glasna glazba u slušalicama koja je prikazivala jake slušne podražaje. Osnovnoškolci su uz sve te podražaje morali rješavati neki matematički zadatak ili pričati – pojasnila nam je Tena Mioč Cabadaj.

– Drago mi je što sam danas bio u COOR-u jer sam spoznao što to znači živjeti s takvim podražajima kao što imaju neki moji vršnjaci. Divim im se kako to sve uspijevaju. Radionica s podražajima bila mi je najzanimljivija danas, a uz to sam se još vozio u invalidskim kolicima što mi je otvorilo oči koliko je to zapravo teško. Kada dođem u razred, sve ću to ispričati svojim prijateljima kako bi im osvijestio kako se moramo brinuti za naše prijatelje s teškoćama – rekao je Niko Bišćan, učenik 7. razreda koji danas slavi imendan. (www.icv.hr, lmh)