DOMAGOJ KESAK OSVOJIO DVA ZLATA Još jedan odličan nastup virovitičkih karatista na Grand Prix turniru u Nedelišću

Članovi Karate kluba “Virovitica” proteklog su vikenda nastupili u Nedelišću u sportskoj dvorani “Aton” na Grand Prix karate turniru 2020.

Najuspješniji član virovitičkog karate Kluba bio je Domagoj Kesak, koji je u dvije konkurencije: u mlađim kadetima i kadetima do 63 kilograma osvojio prva mjesta i zlatne medalje.

U mlađim učenicima do 34 kilograma Vito Radelić osvojio je drugo mjesto i srebrnu medalju. Drugo mjesto i srebro osvojili su još: Marija Knežević u učeničkoj konkurenciji do 32 kilograma, Lucija Knežević u kadetkinjama do 47 kilograma, Noell Široki u mlađim kadetima do 37 kilograma i Chris Malčec u kadetskom uzrastu do 52 kilograma.

Na turniru je nastupila i Tara Nicole Bonačić u mlađim kadetkinjama +54 kilograma, ali je ostala bez plasmana.

(www.icv.hr, mš)