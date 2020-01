FOTO Održan 6. memorijalni turnir u streljaštvu zračnom puškom ”Ivica Špoljarić-Špoljo”

Danas (ponedjeljak) je u organizaciji Streljačkog kluba ”Miholjac”, Udruge HVIDR-a Slatina i GO UHDDR grada Slatine održan 6. memorijalni turnir u streljaštvu zračnom puškom ”Ivica Špoljarić-Špoljo”.

Turnir je organiziran u sjećanje na tragično stradalog časnika, pripadnika 136. slatinske brigade, Ivicu Špoljarića, a održan je na streljani Streljačkog kluba ”Miholjac” u Gornjem Miholjcu. Na turniru se natjecalo 10 ekipa sastavljenih od članova braniteljskih udruga, i to: GO UHDDR grada Slatine, Udruga HVIDR-a Slatina, Zajednica udruga i članova HVIDR-a Virovitičko-podravske županije, Klub hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Nova Bukovica, TO UHDDR Bakić, TO UHDDR Gornji Miholjac, TO UHDDR Sladojevci, Časnički zbor grada Slatine i Udruga veterana vojne policije iz Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije, dok je Streljački klub ”Miholjac” na turniru nastupio izvan konkurencije (474 kruga). Ukupno se na turniru natjecalo 38 strijelaca.

REZULTATI

EKIPNO, UDRUGE BRANITELJA:

1. GO UHDDR grada Slatine, 492 kruga (Drago Gerenčir-164, Renato Kolinger-161, Valentino Kolinger-167)

2. KHBL PTSP Nova Bukovica, 485 krugova (Stjepan Krahulec-175, Filip Podboj-154, Drago Ladović-156)

3. Udruga HVIDR-a Slatina, 451 krug (Ilija Nikolić-148, Ivan Gorenac-148, Josip Podboj-155)

POJEDINAČNO

SENIORI/KE:

1. Danijel Klement-158

2. Marina Knežević-154

3. Aron Gerenčir-144

JUNIORI/KE:

1. Gerenčir Gabrijela-165

2. Kovačević Antonio-155

3. Đaković Mato-123

KADETI/KINJE:

1. Ivan Knežević-145

2. Ana Sejkora-131

3. Leon Petak-123

STRELJAČKA ŠKOLA:

1. Niko Knežević-164

2. Dora Sejkora-114

Turnir je sudio predsjednik Streljačkog kluba ”Miholjac” Josip Kovačić, a medalje i pehare najboljima, uz Josipa Kovačića, uručili su predsjednik ZUiČ HVIDR-a VPŽ Mato Bubaš, predsjednik Udruge HVIDR-a Slatina i predsjednik GO UHDDR grada Slatine Željko Kolinger, ujedno im čestitavši na ostvarenim rezultatima. (www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)