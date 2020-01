JEDNOSTAVNIJA POSUDBA KNJIGA Novo radno vrijeme Knjižnice i čitaonice Pitomača

Knjižnica i čitaonica Pitomača ima novo radno vrijeme. Od 2020. godine knjižnica radi ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 9:00 do 15:00 sati, a srijedom od 12:00 do 18:00 sati.Knjižnica radi svaku drugu subotu, i to prvu i drugu subotu u mjesecu. U tjednu kada knjižnica ne radi subotom radnim danom radi sat vremena duže i to ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 9:00 do 16:00 i srijedom od 12:00 do 19:00 sati.

Novim radnim vremenom knjižnica želi omogućiti svim korisnicima jednostavniju posudbu knjiga. Knjižni fond neprestano se obnavlja i u knjižnicu dolaze najnoviji i najpopularniji naslovi. Posebna pozornost posvećena je najmlađim čitateljima koji s roditeljima mogu doći u dječji kutak i čitati ili slušati svoje omiljene priče.

Godišnja članarina iznosi 50,00 kuna. Pozivamo sve ljubitelje pisane riječi, i one koji će to tek postati, da se učlane u Knjižnicu i čitaonicu Pitomača – poručuju iz knjižnice (pitomaca.hr)