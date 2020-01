PRVA ZBIRKA KRATKIH PRIČA OLIVERA JUKIĆA: Ideal mu je Jergovićev “Sarajevski Marlboro”

Nakon tri romana (Sudačka nadoknada, Revanche i Bablje ljeto), dva udžbenika (Uvod u građu računala i Uvod u telekomunikacijske mreže), dvije knjige iz slatinske povijesti (Slatinski župnik Julije Bürger i Priča o NK Slatina), prva zbirka kratkih priča “Sto lica oporbenog psa” osmi je uradak slatinskog autora Olivera Jukića.

Prema riječima urednika knjige Miroslava Mićanovića, “autor u kronološkom i logičnom slaganju prošloga i sadašnjega neprekidno čitatelju izmiče sigurno tlo, spaja naizgled nespojivo i upravo je zbog toga svaka njegova priča vesela i nevesela, ponovljiva i neponovljiva, tragična, podjednako… Svojom su cjelovitošću i potpunošću priče o djetinjstvu i odrastanju, politici i ratu, intimnom i javnom, zaokupljene životnim sudbinama svojih protagonista, koji nerijetko, ne sluteći ili nevoljko, postaju stvarni i simbolični uzorci povijesnog trenutka.”

Zbirka sadržava 12 priča, a nakon naslovne preostale su raspoređene u dva poglavlja: šest nosi zajednički naslov Optimalna gorčina, a sljedećih pet Crveno i crno. Knjiga je izišla iz tiska krajem prosinca prošle godine pa su promotivne aktivnosti došle na red tek nakon blagdanskih opuštanja. U povodu toga razgovarali smo s autorom.

Knjiga je nastajala duže vrijeme, a naslovljena je prema prvoj od 11 priča, nastaloj 2016. U ljeto te godine prijavljena je na natječaj za kratku priču-satiru “Slavko Kolar”, početkom prosinca i pobijedila.

– Da, uz ovaj natječaj doista me vežu lijepe uspomene, jer je priča Čemu patnja? 2018. ušla u finalni izbor, a priča Nivelator prošle godine osvojila je treće mjesto. Osim naslovne i priča Čemu patnja? našla je mjesto u ovoj zbirci, a priča Nivelator ostavljena je za neka buduća izdanja. Zadnja priča u zbirci, Most na ničijoj zemlji, nastala je u rujnu prošle godine, tako da je zbirka uistinu nastajala tijekom tri godine. S obzirom na to da su neke priče u knjizi već nagrađivane, mislim da je ovo u književnom smislu moj najbolji rad do sada.

Slijede prodajne i promotivne aktivnosti?

– Da, knjiga polako ide prema knjižarama i knjižnicama, a može se nabaviti i u web-shopu Centra za kreativno pisanje (www.cekape.com). Planiramo i promocije, za sada u Zagrebu i Slatini, pa ćemo vidjeti kakav će to sve skupa imati odjek kod struke i čitatelja.

Što biste rekli o utjecaju Gorana Tribusona na vaš rad, kako u sadržajnom smislu tako i na gotovo identičnom formalnom početku književnoga stvaralaštva, jer i Tribuson se prvo predstavio knjigama kratkih priča? Ima li tog utjecaja i u vašim kratkim pričama?

– Ne bih rekao da ga ima previše, sigurno ne u tolikoj mjeri kao u Sudačkoj nadoknadi, makar neki elementi fantastike i jezovitosti mogu biti shvaćeni upravo tako. Dakle, utjecaja ima! Meni čak i samo stavljanje u istu rečenicu s Goranom Tribusonom neobično godi, ali moram reći da je moj ideal kratke priče Sarajevski Marlboro Miljenka Jergovića. Poseban štih ima audioizdanje koje govori Mustafa Nadarević.

U vrijeme nastanka ove knjige kratkih priča izdali ste dva romana i dvije knjige nadahnute slatinskom poviješću, a surađivali ste i na pripremi znanstvenih skupova Svećenik Julije Bürger i njegovo vrijeme i Župa sv. Josipa u Slatini 1919.-2019. Kakvi su planovi?

– Nadam se da će do Blagdana sv. Josipa svjetlo dana ugledati knjiga o slatinskom župniku Franji Udovičiću. Izvorno je bilo zamišljeno da ta knjiga iziđe u povodu 20. obljetnice smrti (23. studenoga 2019.), ali prošle godine bilo je i previše projekata pa je nešto ipak moralo biti preneseno u ovu. U ovoj godini očekujemo još izdavanje zbornika radova sa skupa Župa sv. Josipa u Slatini 1919.-2019., održanog u listopadu prošle godine. Imam još dosta ideja, nadam se da će bar neke biti realizirane u skoroj budućnosti. (Petar Žarković-Glas Slavonije)

SURADNJA S IZDAVAČEM NIJE NARUŠENA

Nakon prethodna dva romana, Revanche i Bablje ljeto, promijenili ste nakladnika, pa je zbirku Sto lica oporbenog psa objavio Centar za kreativno pisanje Zagreb (Cekape).

– Izdavačka kuća Funditus u 2019. je godini bila zaokupljena drugim planovima, a ja sam imao gotov materijal i nisam želio čekati. Cekape je izrazio želju objaviti materijal odmah pa smo tako i napravili. Moram naglasiti da suradnja sa “starim” izdavačem ovim nipošto nije narušena. (www.icv.hr, adf)