VIROEXPO 2020. Već oko 45 posto poslovnog prostora je popunjeno, požurite prijave traju do 15. veljače

Već je oko 45 posto poslovnog prostora 25. Viroexpa, međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede, koji će se u Virovitici održati od 13. do 15. ožujka – popunjeno. To je na sjednici Odbora za pripremu i održavanje sajamske manifestacije Viroexpo 2020, rekao direktor sajma Bojan Mijok, podcrtavajući kako je „rok za prijave do 15. veljače“. Oni koji ovog ožujka žele biti dio jubilarnog 25. Viroexpa, trebaju požuriti, jer mjesta je svakim danom sve manje.

– Ovo je sajam na koji se uvijek vraćaju izlagači, ali i posjetitelji. Najznačajnija je to gospodarska manifestacija VPŽ, ali i u ovom dijelu Hrvatske. Prošle godine, Viroexpo je zahvaljujući Vladi RH, Ministarstvu poljoprivrede, tadašnjem potpredsjedniku Vlade RH Tomislavu Tolušiću, Virovitičko-podravskoj županiji i Gradu Virovitici dobio svoj dom. Bio je to prvi ostvareni projekt kroz razvojni sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem i na to smo posebno ponosni jer se radi o gospodarskom projektu koji svake godine generira novim poduzetničkim i gospodarskim suradnjama – naglasio je župan Andrović.

Sjednici Odbora, nazočio je i zamjenik župana Darko Žužak, gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin, predsjednik HGK ŽK Virovitica Stjepan Pleše, predsjednik HOK Područne obrtničke komore VPŽ Zoran Horić…

Ove godine, Zemlja partner sajma je najznačajnija europska gospodarska sila, Savezna Republika Njemačka, kojoj će to biti da je drugi put Zemlja partner sajma. Prvi put je bila 2008. Županija partner će biti Koprivničko-križevačka županija koja će se također predstaviti sa svojim gospodarskim mogućnostima, ali i turističko-gastronomskom ponudom.

Dan uoči svečanosti otvorenja, Nijemci će se predstaviti na Gospodarskom forumu, a doznajemo kako će, između ostalog govoriti o svom dualnom obrazovanju, na primjeru CNC operatera. U sklopu sajma, održat će se i stručna predavanja, pa će tako mnogobrojnim pčelarima, kojima obiluje Virovitičko-podravska županija, ali i svima ostalim zainteresiranima “ljubiteljima pčela i meda”, biti predstavljen Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, s posebnim osvrtom na pčelarstvo. To će se dobro uklopiti u obilježavanje 100 godina pčelarstva na području Virovitičko-podravske županije. Istodobno će se govoriti i o poreznoj reformi, o promjenama propisa u njihovoj primjeni, a vezanim za poslovanje paušalnih obrta.

I ove godine, na sajmu će se gastronomskom ponudom predstaviti lovačka i ribolovna društva i udruge s područja Virovitičko-podravske županije što će dodatno privući mnogobrojne posjetitelje, kojih se na sajmu i ove godine očekuje više od 30.000. (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)