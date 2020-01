ZMNT ORAHOVAČKA “ZIMA” Odlična utakmica Caffe bara Blues i Caffe bara Radić završila podjelom bodova, Lješnjaku tri boda bez borbe

Na 32. orahovačkom malonogometnom turniru prvi krug natjecanja se bliži kraju.

Odigravaju se posljednje utakmice po skupinama i polako su već poznati putnici u drugi krug. Drugi natjecateljski dan 2020. godine, a šesti ukupno, otvorio je uzrast do 10 godina i to susjedski ogled Škole nogometa FEŠK i Vugora iz Donje Motičine. Feričančani su bili bolji tijekom cijelog susreta i zasluženo na kraju slavili.

U meču igrača do 12 godina još jedno slavlje Škole nogometa feričanačkog FEŠK-a, ovoga puta minimalno kontra vršnjaka iz Slatine, dok su mali nogometaši FEŠK-a “tricu” potvrdili pobjedom u uzrastu do 16 godina protiv Voćina.

U kategoriji juniora orahovački Caffe bar La Vie svladao je Kinder surprise, dok je kod veterana odigran remi u utakmici Noje United iz Donje Pištane i orahovačkog Caffe bara Vertigo, a Orahovčani su bili mirniji i u izvođenju šesteraca za plasman. U konkurenciji mjesta Čačinci Caffe bar Desperado i Voćin odigrali su neodlučenih 1:1, a sa šest metara precizniji su bili Čačinčani.

Seniorski dio natjecanja otvorilo je neodigravanje utakmice između đurđenovačkog AID Furniturea i našičke Komjetan gradnje, obzirom da se Našičani nisu pojavili na terenu. AID Furniture dobio je utakmicu 3:0 bez borbe.

U posljednjem meču dana odigrana je odlična utakmica između orahovačkog Caffe bara Blues i našičkog Caffe bara Radić. Našičani su slovili kao veliki favoriti, no to se na terenu nije vidjelo. Blues je pružio sjajan otpor uz tri pogotka Tilena Marića, a na kraju susreta, 1,12 prije kraja uz rezultat 4:4 mogli su i do pobjede, no ponovno im se dogodio scenarij kao iz prošle utakmice. Naime, opet su Bluseri krenuli s trojicom prema vrataru i onaj s loptom u nogama, a ovoga puta to je bio Luka Zeman, odlučio je sam završiti akciju, ali mu vratar brani. Šesterci nakon konačnih 4:4 nisu bili potrebni obzirom da ove dvije momčadi ne mogu biti izjednačene na ljestvici.

Rezultati, četvrtak, 2. siječnja:

U-10 ŠN FEŠK – Vugori 3:0

U-12 ŠN FEŠK – ŠN Slatina-MNK Apokalipsa 1:0

U-16 NK Voćin – ŠN FEŠK 0:2

Juniori CB La Vie – Kinder surprise 2:0

Veterani CB Vertigo – Noja United 1:1 (4:3p)

Mjesta Čačinci CB Desperados – Voćin 1:1 4:3p

Seniori A AID Furniture – Komjetan Gradnja 3:0 bb

Seniori A CB Blues – CB Radić 4:4

Rezultati, petak, 3. siječnja:

U-10 NK Mladost MTF Projekt – NK Mladost Matešić d.o.o. 0:9

U-12 NK Mladost Desperados – ŠN Orahovica 1:5

U-12 Prijatelji – ŠN FEŠK Auto Vukoja 1:1 (4:3p)

Juniori OPG Rukavina – CB La Vie 4:0

Juniori Papuk Tours – Error 404 Mario gold 1:3

Mjesta Feričanci Udruga Prijateljstvo – Donja Pištana 2:1

Veterani CB Vertigo – NK FEŠK 2:0

Seniori B Majiceitisak.hr Našice – Autodijelovi Hečimović 4:4

Seniori B Enigma CB Bolero – Lješnjak United 0:3 bb

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)