Danas izglasavanje Zakona o zabrani korištenja pirotehnike: Velik dio inicijative bili i Virovitičani na čelu s veterinarom Draženom Majetićem

Predstavnici udruge Prijatelji životinja predali su ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću 60.000 prikupljenih potpisa za zabranu pirotehničkih sredstava kategorija F2 i F3. Izglasavanje Zakona o zabrani korištenja pirotehničkih sredstava danas (petak) je u proceduri u Hrvatskom Saboru. Udruga prijatelja životinja u tom je pravcu pozvala ljude iz cijele Hrvatske kako bi pomogli svojim glasom i potpisom da se konačno stane na kraj teroru petardi za ljude i životinje.

Veliki obol cijeloj priči dali su Veterinarska ambulanta Feliks i Sklonište za životinje Virovitica na čelu s veterinarom i voditeljem Draženom Majetićem koji su prikupili preko 3000 potpisa za zabranu korištenje pirotehnike.

– Skupljalo se po cijeloj županiji, podršku su nam dali Grad Virovitica i gradonačelnik Ivica Kirin, općine, HVIDR-a, hrvatski branitelji, ljudi koji su bili na prvim crtama bojišnice od prvog dana, jer shvaćaju da je to veliki problem – kaže Dražen Majetić koji kao veterinar i voditelj skloništa veliki borac za životinje, a na ovaj potez posebno ga je nagnao i osobni slučaj prije dvije godine kada mu je pas preminuo od srčanog udara uslijed udara petarde.

– To je bila naša obiteljska tragedija, dakle imali smo malog šnaucera, obiteljskog psa koji je eto u tom trenutku izašao iz kuće i bačena je petarda uslijed čega mu je otkazalo srce. To je bio veliki šok za sve nas, djeca su plakala i ja skupa s njima. Tada sam svojoj djeci obećao da ću dati sve od sebe da se nešto učini po pitanju zabrane tih pirotehničkih sredstava – započeo je Majetić te se od srca zahvalio svima s područja cijele županije koji su dali svoj potpis.

– Prije dvije godine smo održali tiskovnu konferenciju na kojoj smo pozvali na ovaj potez. Mi ne želimo ništa zabraniti jer zabrane tek donose još veće probleme. Mi samo želimo da se to dovede u nekakvu normalu, da korištenje tih sredstava bude u određeno vrijeme na određenim mjestima, a ne da ih netko baca gdje i kada se sjeti. Evo, npr. ja imam još dva psa kod kuće i za doček ove Nove godine oba su doslovno cijeli doček presjedila nama u krilu tresući se od straha. Morali smo spustiti zastore, pojačati glazbu u kući kako bi ih na sve načine zaštitili. Ovo doista više nema smisla, jer nije tu riječ o nekoj petardi, to su danas topovski udari iznimne jačine. Zamislite kako je nama u Skloništu životinja gdje imamo preko 100 pasa i kada krene gruvat, to je nevjerojatno, jednostavno ne znaš što učiniti. Ne stradavaju samo psi nego i sve ostale životinje, sve to osjećaju i boje se. Uz pse najosjetljivije su ptice. Svi jako dobro znamo koliko je korištenje štetno za i za ljude. Pa djeca ostaju bez prstiju, ranjavaju se, a čemu?! – pita se Majetić te iznosi jedan zanimljiv podatak:

-Evo neki dan sam čitao na internetu kako je jedan Danac prodaje svjetlosni vatromet i više je takvih prodao nego ovih zvučnih. Pa ako baš želimo ići prema toj Europi i zapadu, gdje se puno više koristi upravo taj svjetlosni vatromet, zašto i mi to ne pokušamo. Svi volimo vidjeti vatromet i zapravo nam se najviše sviđa upravo taj vizualni efekt. Ako već želimo u Europu i na zapad, zašto se ugledamo u dobrom na njih? Pa gotovo u cijelom svijetu je zabranjena pirotehnika, samo smo mi izgleda luđaci koji u tome uživamo. Nama Hrvatima zapravo najviše nedostaje odgovornosti, kada bi to svi imali u sebi ništa ne bi bio problem. Dakle, kada bi se ta sredstva koristila na jedan normalan način i kada bi se znalo gdje i kada se koriste da se svi znaju zaštititi. Iskreno vjerujem u izglasavanje toga Zakona koji može jako puno to promijeniti o donijeti dobro i ljudima i životinjama – zaključio je Dražen Majetić. (www.icv.hr, vg)