GRADSKO VIJEĆE Gradonačelnik I. Kirin: Grad normalno posluje i redovno podmiruje sve obveze

Danas (četvrtak) je održana 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice na kojima su vijećnici raspravljali o više od 25 točaka dnevnog reda. Među njima bila su izvješća o radu gradonačelnika, Skloništa za životinje, gradskog odlagališta i druge važne teme. Prije same sjednice, na Aktualnom satu vijećnike je uz drugu problematiku, najviše zanimao rezultat financijske revizije Grada za 2018. godinu.

RAZLIKA U IZVADCIMA I STVARNOM STANJU

Revizija je, naime, financijskim izvješćima Grada za 2018. godinu dala nepovoljno mišljenje i to zbog razlike od 10,5 milijuna kuna. Razlika je, stoji u izvješću, otkrivena usporedbom poslovnih knjiga i bilance i stvarnog stanja u izvadcima poslovne banke. Tako je u poslovnim knjigama Grada Virovitice za 2018. godinu iskazano oko 11,2 milijuna kuna, dok je stvarno stanje iznosilo 640.275 kuna.

Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je da je zbog slučaja i afere nestanka ukupno 17 milijuna kuna iz gradske blagajne, a koja je obilježila cijelu prošlu poslovnu godinu, ovakvo izvješće bilo i očekivano. I veliki nadzor Ministarstva financija potvrdio je isto, rekao je I. Kirin.

-U mišljenju stoji, ali to znamo i velikim nadzorom Ministarstva financija, da 2018. godina nije knjigovodstveno usklađena zbog financijskog manjka. Uz negativno mišljenje, dali su i preporuke za popravak, koje ćemo provesti, a mi smo u odgovoru na mišljenje izvijestili što smo sve već poduzeli i što poduzimamo po toj problematici. Nastavljamo dalje i nadamo se da će za 2019. godinu situacija biti drugačija, kad se sve ‘poravna’.

Što se poslovanja tiče, problema nema, preporuke su prihvaćene i na poslovanje su primijenjene dodatne mjere zaštite da se ovakav slučaj više ne ponovi – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin. U dogovoru s državnom revizijom Grad Virovitica nastavlja sa svim dogovorenim programima i projektima, kaže Kirin.

KRATKOROČNI KREDITI

Jedno od pitanja oporbenih vijećnika Dražena Kurečića (klub SDP-HSS-nezavisni) i Siniše Prpića (klub HSPD-MOST) odnosilo se na stvarno stanje proračuna, pitanje odgovornosti za sve procese i odlučivanja, kao i stanje ukupnog gradskog duga i problematika njegova „poravnanja“ – pokriću manjka.

-Novac još nije fizički vraćen, puno je postupaka koje Grad još mora provesti u tom smislu, no uspjeli smo riješiti pitanje poslovanja, osobito likvidnosti. Pritom mislim na rokove koji se s jedne strane odnose na isplatu prema dobavljačima, koji su vezani uz naše EU projekte, a s druge rokove vezane uz državu, konkretno SAFU, koji nam je dostavljao sredstva na račun Grada.

To je bila najveća razlika u likvidnosti i tu je postojala mogućnost da izvođači radova blokiraju Grad, no to smo uspjeli riješiti kratkoročnim kreditima – odgovorio je I. Kirin koji ističe kako bi se do kraja ove godine trebalo točno znati koliko će manjak koji je nastao od 2013. do sredine 2019. godine realno utjecati na dugoročne planove Grada. Započeti projekti pak ne dovode se u pitanje, naglasio je.

ČEKA SE 24 MILIJUNA KUNA ZA DVORAC

Privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo grada Virovitice Vesna Grbac istaknula je kako je gradski proračun, unatoč velikom manjku od 17 milijuna kuna, prošlu, 2019. godinu, završio s manjkom od oko pet milijuna kuna.

-Trenutno je žiro račun Grada pozitivan, do jučer je na njemu bilo 2,6 milijuna kuna. S 31.12. prošle godine iskoristili smo mogućnost i povukli smo kratkoročna sredstva. Iz tih, kratkoročnih kredita, isplaćeni su svi dobavljači, bez obzira što mi naknade vezano uz zahtjeve za nadoknadom sredstava za velike projekte kao što su Dvorac Pejačević još uvijek nismo ostvarili. Tu očekujemo nešto više od 24 milijuna kuna.

Kratkoročni krediti sada nam služe samo kao premosnice, da pokriju jaz između rokova – rekla je V. Grbac. Detaljnije je objasnila da Grad svoje obveze prema dobavljačima mora ispoštovati u zakonskom roku od 30 dana. Što se tiče priliva sredstava, poput onih iz Europske unije, a kojima se financira veći dio svih kapitalnih projekata na području grada, oni dolaze jednom u kvartalu, uz kontrolu mogućnosti od 60 dana. Unatoč tome, kaže V. Grbac, Grad uspješno posluje.

– U dospijeću su plaćeni svi računi, proračunskim korisnicima su isplaćene plaće, sredstva na žiro računu postoje, energetske obnove kreću, tako da ni jedan započeti projekt nije ugrožen, odnosno Grad posluje normalno – ističe V. Grbac. (www.icv.hr, mlo)