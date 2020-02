Hrvatski duhani već ugovorili 90% prošlogodišnjih proizvodnih površina te investiraju u nabavku 12 dodatnih mehaničkih berača

Hrvatski duhani, vodeći otkupljivač duhana koji posluje u sastavu grupacije British American Tobacco, u prvim tjednima ugovaranja uspješno je ugovorio već 90 posto prošlogodišnjih proizvodnih površina pod duhanom, sa ciljem ugovaranja veće proizvodnje u ovoj godini sa ukupno preko 400 kooperanta.

Početak ove sezone ugovaranje najraniji je do sada čime Hrvatski duhani žele proizvođačima osigurati dodatnu stabilnost i sigurnost te održivo i dugoročno poslovanje.

Ranije ugovaranje rezultat je povjerenja kooperanata u sustav organiziranja proizvodnje Hrvatskih duhana, kao i isplativosti proizvodnje duhana kojem svake godine kontinuirano raste otkupna cijena, a prošle je godine isplaćena rekordna cijena od gotovo 14 kuna za kilogram duhana.

Sigurni uvjeti proizvodnje, garantiran otkup svih proizvedenih količina kao i brze isplate kompletnog otkupa potiču kooperante na nova ulaganja u proizvodnju pa su kooperanti uz financiranje Hrvatskih duhana ove godine već do sada dogovorili nabavu dodatnih 12 mehaničkih berača. Nastavak je to projekta nabave mehaničkih berača koji su Hrvatski duhani pokrenuli prošle godine i u sklopu kojeg je već nabavljeno 29 mehaničkih berača koji su prošle sezone znatno smanjili potrebu za radnom snagom i povećali profitabilnost same proizvodnje. Hrvatski duhani su do sada u nabavku mehaničkih berača investirali preko 8 milijuna kuna, te su sličnu razinu finaciranja za tu namjenu predvidjeli i ove godine.

„Nastavljamo investirati u proizvodnju duhana i podržavati naše kooperante u povećanju profitabilnosti njihove proizvodnje. Nastavljamo ih financijski pratiti u njihovih ulaganjima, posebno kroz projekt nabave mehaničkih berača koji uspješno rješavaju problem nedostatka radne snage, što je najveća prepreka povećanju proizvodnje duhana u Hrvatskoj”, izjavio je Predrag Petrović, rukovoditelj proizvodnje Hrvatskih duhana.

Prošle sezone Hrvatski duhani su isplatili rekordnu cijenu od gotovo 14 kuna za kilogram duhana tipa svijetla Virginia, i na taj način kooperantima isplatili 3,5 milijuna kuna više nego godinu ranije. To predstavlja nastavak trenda kontinuiranog povećanja otkupne cijene koja je u posljednjih 5 godina porasla preko 20 posto što proizvodnju duhana čini jednom od najisplativijih poljoprivrednih proizvodnji u Hrvatskoj. Hrvatski duhani su kompletnu vrijednost otkupa isplatili prije kraja 2019. godine, što je kooperantima iznimno bitno za održivost i planiranje proizvodnje. (promo)