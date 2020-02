Komentar M. Peček: Povratak na radno mjesto ravnateljice pokušavam ostvariti u ovršnom postupku

U intervjuu za Informativni centar Virovitica, u kojem je govorio o aktualnom stanju u virovitičkoj Općoj bolnici, ravnatelj Dinko Blažević osvrnuo se i na slučaj vezan uz bivšu ravnateljicu Mirjanu Peček, koja je bolnicu tužila zbog nezakonitog otkaza i dobila pravomoćnu presudu na Županijskom sudu u Rijeci. M. Peček komentirala je svoj slučaj.

Možete li komentirati trenutnu situaciju u kojoj se nalazite, Vašu pravnu borbu? U kojoj je fazi Vaš slučaj na sudu i koji su Vaši zakonski zahtjevi?

Pravomoćnom i ovršnom presudom Općinskog suda u Virovitici posl. broj Pr-17/2018 od 12. veljače 2019. utvrđeno je da je odluka Opće bolnice Virovitica kojom me bolnica razrješava s dužnosti ravnateljice ništetna, kao i da radni odnos između mene i Opće bolnice Virovitica nije prestao te je bolnici naloženo da me vrati na rad od dana prestanka radnog odnosa pa nadalje, sve u roku od 8 dana. Obzirom da Opća bolnica Virovitica i ja imamo različita tumačenja oko načina izvršenja pravomoćne sudske presude, moja odvjetnica podnijela je Prijedlog za ovrhu radi vraćanja zaposlenika na rad, kojim tražimo da me se vrati na radno mjesto ravnateljice. Doneseno je rješenje o ovrsi na koje je Opća bolnica Virovitica izjavila žalbu te trenutno čekamo odluku suda po uloženoj žalbi.

Na kojem ste trenutno radnom mjestu? Jeste li plaćeni sukladno stručnoj spremi, odnosno, primate li ravnateljsku plaću?

Opća bolnica Virovitica prijavila me kao zaposlenu na radnom mjestu višeg stručnog savjetnika u Odjelu ekonomsko-financijskih poslova. Međutim, naglašavam da nikada nisam potpisala Ugovor o radu s bolnicom za trenutno radno mjesto, već je bolnica samoinicijativno izmijenila i dopunila pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u bolnici te izvršila prijavu na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Primam adekvatnu plaću, no problem nije novčane prirode. Moj novi ured nalazi se u dislociranoj dvorišnoj zgradi u kojoj su smješteni uredi Zavoda za hitnu medicinu. U prostoriji se nalaze svega jedan stolić, četiri obične drvene stolice, printer koji je smješten na jednoj od tih stolica i telefon koji se se nalazi na podu jer na stolu nemam mjesta za isti. Dobila sam i laptop, no obzirom da na laptopu nema instaliran niti jedan bolnički program potreban za rad, dobiveni laptop mi u praksi ne koristi. U nekoliko navrata sam pisanim putem zatražila od bolnice da mi se na računalo instaliraju potrebni programi, međutim, do sad nije udovoljeno mojoj molbi. Obzirom na navedeno,trenutno izvršavam radni zadatak koji sam dobila po nalogu Dinka Blaževića (analiza nalaza sudskog vještaka sa obračunima plaća jedne djelatnice) za koji se pretpostavljam smatra da mi takvi programi niti ne trebaju.

Je li Vam Opća bolnica isplatila sve zakonom propisane obveze, vezane uz pravomoćnu sudsku presudu Županijskog suda u Rijeci? Jesu li Vam isplaćene plaće i druga potraživanja?

Opća bolnica Virovitica je ispoštovala ovaj dio pravomoćne presude i isplatila mi zaostale bruto plaće u iznosu od 505.601,22 kn, a također mi je isplaćen iznos od 16.310,30 kn za neiskorišteni godišnji odmor u 2018. godini.

Koji su Vaši planovi vezano uz rad u bolnici, dok sud ne donese konačnu odluku u Vašem slučaju?

Nisam voljna potpisati novi ugovor o radu za radno mjesto višeg stručnog savjetnika, obzirom da svoje pravo na vraćanje na radno mjesto ravnateljice pokušavam ostvariti u ovršnom postupku. Međutim, i dalje ću uredno dolaziti na svoje trenutno mjesto rada i izvršavati zadane mi radne obveze, a sve sukladno mojoj stručnoj spremi i radnom iskustvu koje posjedujem. (www.icv.hr, mlo)