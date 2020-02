Policajka Dijana Šimeta: Nisam ovo napravila da se o meni priča, nego da drugome pomognem i opet bih to učinila

Dijana Šimeta iz Pitomače gotovo preko noći postala je najpoznatija policajka u Hrvatskoj. Riječ je o službenici koja je 39-godišnju ženu, a kojoj je istekla osobna iskaznica, spasila novčane kazne od 500 kuna i to tako da je sama iz svog džepa podmirila dug. Ova službenica Policijske postaje Pitomača aktivna je punih deset godina i u svojoj je policijskoj karijeri prošla puno toga.

Kolege za nju kažu da je solidarna, pravedna, poštena i vrijedna. Oni pak koje je zbog prebrze vožnje, pretjecanja preko pune crte ili pričanja na mobitel tijekom vožnje kaznila, kažu da je nepopustljiva i da nisu pomogli ni preklinjanja, molbe, pa ni grube riječi da “zažmiri” na prekršaj. Ukratko, policajka Dijana u svom se radu povodi ispravnim moralnim i zakonskim kompasom. On ju je tako potaknuo na mali čin dobrote, a koji je snažno odjeknuo u hrvatskoj javnosti.

I to tek nakon što su o njemu progovorili njeni nadređeni, želeći pokazati da policija nije samo slika strogoće, nego prije svega – ljudskosti.

ZRNO DOBROTE

No, što je to napravila policajka Dijana Šimeta? Kada je krajem siječnja ove godine na stol dobila rutinski zadatak da ode provjeriti zašto 39-godišnja žena s pitomačkog područja nije napravila novu osobnu iskaznicu, budući da joj je stara prestala važiti još u srpnju prošle godine, policajka Dijana uputila se na ženinu kućnu adresu. Praksa nalaže da je istu trebala pitati je li svjesna da joj je istekla osobna iskaznica i da ju je dužna produžiti, odnosno napraviti novu. Ako to ne učini u roku od 15 dana, zakon za ovaj prekršaj propisuje novčanu kaznu od 500 kuna.

Već u prvom kontaktu sa ženom policajka Dijana je procijenila da nije riječ o osobi koja namjerno izbjegava svoju obvezu, nego je riječ o drugom razlogu.

– Gospođa mi je rekla kako bi ona napravila novu osobnu iskaznicu, ali da nema financijskih sredstava za to – objasnila je policajka Dijana Šimeta tren u kojem se u njoj, reći će nam poslije, “aktiviralo to malo zrno dobrote”.

– Ražalostilo me to da u današnje vrijeme ima ljudi koji si ne mogu priuštiti ni osnovno, što svi ostali smatramo normalnim – kaže policajka koja je potom odradila posao, napisala kaznu i svu papirologiju, ali se u postaju vratila s novim ciljem.

Tako je prvo otišla svom nadređenom i pitala može li ona za izvjesnu gospođu platiti sve što treba, kako bi ju spasila kazne od 500 kuna, svjesna toga da ista nema otkud podmiriti dug. Nadređeni je odobrio, pa je uzela uplatnicu i sama uplatila iznos za gospođu. Idući dan gospođa je došla u Policijsku postaju u Pitomaču, kako bi predala zahtjev za novu osobnu, a tada joj je rečeno da su sve obveze podmirene i da je to za nju učinila PP Pitomača. Bila je sretna i zahvalila je svima, ali nije znala tko se za sve pobrinuo. Dijana, naime, nije željela da se sazna tko stoji iza ovog malog djela dobrote, no njen čin ipak je toliko dirnuo nadređene i kolege da ga nisu željeli ostaviti tajnom, nego su ga putem medijskog priopćenja lansirali u javnost.

NOVO LICE POLICIJE

Skromna Dijana, inače majka četverogodišnje djevojčice, tako je u samo jedan dan postala poznata, predstavljajući jedno novo lice policije.

– Šokirana sam što je medijski toliko popraćeno, ne znam je li to jer ljudi nisu navikli na dobra dijela ili zato što je ljudima čudno da policija stvarno opravdava sigurnost i povjerenje. Mislim da na nas građani gledaju kao represiju, a ne kao na ljude koji mogu i žele pomoći. Moram reći, nisam ovo napravila da se o meni priča, nego da nekome pomognem. Učinila bih to opet jer mi je to normalno – skromno kaže Dijana.

Osim što je policajka, ova tridesetogodišnjakinja odnedavno je i studentica prve godine Građevinskog fakulteta u Osijeku. Obitelj nije imala novca za studij, pa se Dijana po završetku škole odmah zaposlila u policiji kako bi pomogla kućnom budžetu i bila što samostalnija. Uskoro je postala majkom. Sad, kad je kći malo porasla i kad je uspjela financijski stati na noge, došlo je vrijeme i za fakultet, pa ova vrijedna policajka svakog petka i subote putuje na predavanja i uči, kombinirajući smjene tako da se kvalitetno posveti i poslu, ali i svom najdražem biću – kćeri.

UVJETOVANI OPORTUNITET

Njezin čin dobio je pohvale i od Renata Greguraša, načelnika Policijske postaje Pitomača. Budući da se u javnosti nakon objave čina počelo spekulirati je li njime policajka Dijana Šimeta zaobišla ili prekršila zakon ili propis, R. Greguraš nam je odgovarajući na to pitanje rekao kako je ona samo iskoristila legalan instrument koji se naziva uvjetovani oportunitet.

– On podrazumijeva da se stranki da prilika da otkloni nepravilnost u kojoj se našla svojom greškom ili propustom. Pritom joj se daje rok od 15 dana u kojem tu nepravilnost može otkloniti ili podnijeti zahtjev za izdavanje novog dokumenta – objašnjava R. Greguraš. Koristeći ovaj instrument, policajka je istovremeno i ispoštovala zakon te time pokazala profesionalnu i humanu crtu, kaže načelnik PP Pitomača.

– Postala je pozitivan primjer unutar policijske postaje, da mi nismo samo služba koja se vodi represivno, već preventivno i humano. Gledamo da pomognemo građanima te da uvijek pritom poštujemo načelo razmjernosti – poručuje R. Greguraš.

OSTAVILA VAŽAN TRAG

Da je ovo čin koji je odjeknuo i u drugim postajama, pa i na razini cijele Hrvatske, zna načelnik PU virovitičko-podravske Siniša Knežević. Pohvaljuje policajku Dijanu Šimeta koja je, kaže, uz divan čin, pokazala i iznimnu skromnost.

– Kad sam čuo što je učinila, jako me se dojmilo i smatrali smo da je potrebno o tome govoriti. Mislim da je ostavila jedan neizbrisiv trag i poruku mlađoj policijskoj populaciji te pokazala kako policija nije samo represija, nego na brojne načine svakodnevno pomaže građanima. Sve nas je iznenadila reakcija medija i javnosti i to ugodno – kaže Siniša Knežević, koji naglašava iskustvo dosadašnjih govornika, a to je da policija svakodnevno građanima služi kao pomoć i savjet, ali da te situacije uglavnom ostanu “ispod radara” javnosti jer se naglasak stavlja više na probleme, incidente i priče iz rubrike crne kronike. Zato je važno, poručuje, mijenjati tu sliku, koristeći upravo ove lijepe primjere.

