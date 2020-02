Tjedan otvorenih vrata u Kući Panonskog mora u Velikoj: Upustite se u avanturu i saznajte kakav je život nekada bio na ovim prostorima

Park prirode Papuk oduvijek je poznat kao područje bioloških raznolikosti, geoloških fenomena i bogate kulturno – povijesne baštine. Ulaganjem u turističku infrastrukturu, a napose adrenalinskim parkom te brdskim i električnim biciklima Papuk je prepoznat kao turistička atrakcija za sve željne zabave i adrenalina te se ubrzo uvrstio u perjanicu outdoor turizma kontinentalne Hrvatske. No od prosinca 2019. godine u novom posjetiteljskom centru „Kuća Panonskog mora“ u Velikoj moguće je zaploviti 18 milijuna godina starom poviješću Papuka. Svi koji se žele prepustiti takvoj avanturi te uz najsuvremeniju tehnologiju saznati kakav je život nekada bio na ovim prostorima i što je od njega ostalo danas, mogu to potpuno besplatno saznati u tjednu od 02. do 08. ožujka, svakim danom od 10 do 17 sati uz stručno vodstvo.

Obilazak Kuće Panonskog mora koncipiran je tako da počinje uvodnom prezentacijom o životu na našem Planetu, fosilima – na koji se način sačuvaju i što nam pričaju o nekadašnjem okolišu, s posebnim osvrtom na živi svijet Panonskog mora.

Prezentacija završava igrom u pijesku obale Panonskog mora, na interaktivnom podu dvorane. Nakon što je posjetitelj uveden uvodnom prezentacijom u temu koja se prožima kroz cijeli postav, stvarni obilazak različitih priča miocenskog razdoblja Papuka počinje u drugoj dvorani. U toj dvorani na četiri zida kombinacijom interaktivnih ekrana i stvarnih izloženih fosila pronađenih na Papuku, obrađuju se zasebno teme podmorje, obala, kopno u miocenu i Papuk danas.

Vanjski prostor prilagođen je više odmoru, ali i svojevrsnoj provjeri znanja kroz labirint da/ ne pitalicama. Popraćen je zanimljivim skulpturama i objašnjenjima na edukativnim pločama. Tamo se osim zelenog labirinta mogu vidjeti skulpture nosoroga i simbolični prikaz stvarne veličine morskog psa Charcharodona megalodona, spiralu vremena, meteokartu. Također, nakon edukativnog dijela djeca mogu uživati na dječjem igralištu i odmorištu sa stolovima i klupama.



U sklopu posjetiteljskog centra nalazi se i suvenirnica u kojoj se mogu kupiti originalni suveniri s motivima prošlosti Papuka.

Javite se na e mail: turizam@pp-papuk.hr ili na tel.: 034/313-029. Više na: www.kucapanonskogmora.hr

(PP Papuk)