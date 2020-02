U Crncu obilježena 30. obljetnica osnutka i rada HDZ-a Općine Crnac

U Društvenom domu u Crncu jučer (nedjelja) je svečano obilježena 30. obljetnica osnutka i rada Hrvatske demokratske zajednice općine Crnac. Obljetnici su, između ostalih, nazočili dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice i saborski zastupnik Tomislav Tolušić, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije, saborski zastupnik Josip Đakić, dožupan Virovitičko-podravske županije Darko Žužak, predsjednik Općinskog odbora HDZ-a i načelnik općine Crnac Mato Damjan, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Virovitičko- podravske županije Marko Teskera te brojni predsjednici i zamjenici gradskih i općinskih odbora HDZ-a, općinski načelnici i njihovi zamjenici.

Prisutne je u ime domaćina na početku pozdravio predsjednik Općinskog odbora HDZ- a i načelnik Općine Crnac Mato Damjan podsjetivši na dane osnutka stranke naglasivši da je u Velikom Rastovcu osnovan prvi temeljni ogranak na području bivše općine Orahovica i drugi na području Virovitičko podravske županije, da bi već 31. ožujka osnovan ogranak i u Crncu.

Naglasio je kako je samo u protekloj godini odrađeno desetak kapitalnih projekata:

– Izdvojio bih izgradnju ceste Suha Mlaka – Zvonimirovac, izgradnju pješačkih staza i parkirališta vrijednih dva milijuna kuna, ali i brigu o udrugama čiji je rad sufinanciran sa pola milijuna kuna te provedbu projekta „Zaželi“ koji je omogućio nova zapošljavanja – govorio je Damjan. Na kraju je burnim pljeskom pozdravljena činjenica, a koju je iznio Damjan, kako će Općina od ove godine osigurati 5.000,00 kuna za svako novorođeno dijete. Među projektima u 2020. godinu Damjan je naglasio:

– Prije svega započeli smo izgradnju dječjeg vrtića i dječjeg igrališta vrijednih preko tri milijuna kuna, završena je izgradnja pješačkih staza i pješačkih mostova vrijednih preko milijun kuna, energetska obnova doma i uprave zgrade Općine u Crncu vrijedna gotovo milijun kuna i milijun kuna za mjesni dom u Suhoj Mlaki. Za sve projekte moram se zahvaliti saborskim zastupnicima Tomislavu Tolušiću i Josipu Đakiću, ministrici Vesni Bedeković i županu Igoru Andoviću. Isto tako, hvala biračima koji su s više od 60 posto u drugom krugu predsjedničkih izbora podržali kandidatkinju Hrvatske demokratske zajednice, a pozivam sve mlade članove da se uključe i kandidiraju na stranačkim izborima i daju svoj doprinos daljnjoj demokratizaciji stranke – zaključio je Damjan.

Prisutnima se obratio i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Darko Žužak.

– Ulažemo u zdravstvo, poljoprivredu ponajviše kroz sustave navodnjavanja, u gospodarstvo kroz poduzetničke inkubatore, ulažemo u školstvo i osiguranje kvalitetnih uvjeta našim učenicima i studentima. U najvećem broju projekata na području jedinica lokalne samouprave sudjeluje Virovitičko-podravska županija da li kroz njihovu izradu ili sufinanciranje. U idućoj godini krećemo sa projektom širokopojasnog interneta pa tako i u Opčini Crnac kako bi svaki žitelj imao kvalitetnu internetsku vezu što je jako važna investicija za budući razvoj općine – rekao je Žužak.

Nazočnima se obratio i Josip Đakić uz poseban pozdrav utemeljiteljima podsjetivši na dane osnivanja, posebice kako bi mladima dočarao koliko je hrabrosti, muke i truda uloženo u obranu zemlje, izlazak iz komunističkog sustava te izgradnju razrušene zemlje te posebno pozdravio i zahvalio se osnivačima stranke kako u Crncu tako i u cijeloj Virovitičko-podravskoj županiji.

– Danas govorimo da bi se prisjetili onih ljudi koji su nam osigurali budućnost i iza nas je vrijeme u kojem smo ostvarili sve ono što je dr. Franji Tuđman stavio ispred nas. Doživjeli smo i da predsjedamo Europskom unijom jer smo oduvijek bili europski narod i ostao nam je još samo jedan cilj, a to je blagostanje. Taj put je dostižan i nećemo ga propustiti bez obzira što nas oporba raznim podmetanjima i medijskim spinovima pokušava omesti. Politika mora biti u funkciji naroda i da svi zajedno u slozi i zajedništvu rješavamo ta bitna pitanja – rekao je Đakić te se osvrnuo i na isticanje zastave bivše države u Rijeci:

– Zadnji događaji u Rijeci su me u potpunosti razočarali i ne priznajem instalacije čiji je dio zvijezda petokraka i takva zastava, a razočaran sam i onima koji su to podupirali. Žao mi je i što naše institucije to nisu prepoznale – rekao je Đakić te se na kraju dotaknuo i predstojećih unutarstranačkih izbora:

– Slijede nam i unutarstranački izbori i moramo zrelo razmisliti o tome tko će nas voditi iduće četiri godine. Izaberite one koji će biti neumorni, časni i pošteni i voditi nas putem pobjeda jer ne možemo dozvoliti nikome da svojim odlukama našu stranku vodi u propast – zaključio je Đakić.

Na kraju se je prisutnima obratio i dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice i saborski zastupnik Tomislav Tolušić.

– Kad su složne glave može se napraviti puno toga i Općina Crnac je jedan od tih primjera što dokazuju i brojni nabrojani projekti. Sve ovo što je napravljeno u Crncu za sve ove godine je hvalevrijedno, a treba svakako reći da se radi o maloj općini kojoj zasigurno nije lako sve to odraditi, ali radi i ustraje. Današnji smjer stranke dobar, ali daleko od idealnog. Niti smo žestoka desnica, ali niti ljevica već čvrsti desni centar i na tome ćemo ustrajati. Svojom snagom ćemo i dalje pomagati svim općinama u županiji. Tako u nama imate prijatelje koji će vam i ubuduće pomoći kao što smo i do sada pomagali, bilo kroz projekte i druge razine ili na bilo koji drugi način koji je to potrebno za bilo kojeg stanovnika obe općine. Na kraju, nadam se da ćete svi vi u Crncu poslušati riječi vašeg načelnika da zajedno iznađemo mlade ljude koji će znati voditi HDZ na dobrobiti ove općine – zaključio je Tolušić. (HDZ VPŽ)