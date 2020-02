VRHUNSKI SLAVONSKI KUHARI ”POHARALI” KULINARSKU OLIMPIJADU Hrvatska se iz Stuttgarta vraća s pet nagrada

Završeno je najveće kulinarsko svjetsko natjecanje IKA kulinarska olimpijada u Stuttgartu s koje se Hrvatska vratila s ukupno pet nagrada i bila jedna od najboljih nacija cijelog natjecanja.

U svakoj toj nagradi svoje ”prste” itekako su imali vrhunski slavonski kuhari. Najsjajnija odličja uzeli su upravo Slavonci Ivan Đukić i Sandra Jadek. Ivan Đukić iz Osijeka osvojio je srebro u carving skulpturi te broncu u live carvingu, dok je Sandra Jadek iz Slatine osvojila srebro u pastry artu. Brončanu medalju osvojio je nacionalni tim u kategoriji ”restoran nacija”, a u istom su bile Slavonka, državna prvakinja Ana-Maria Stanković iz Vinkovaca te kao pričuva također Vinkovčanka Marija Bošnjak.

Briljirao je ponovno Ivan Đukić iz Osijeka koji se još jednom pokazao kao jedan od najboljih svjetskih majstora dekoracija od voća i povrća, a posebna priča je Sandra Jadek iz Slatine. Majstorica kolača i žena velikog srca opet je dokazala da je sami svjetski vrh. Nakon srebra na Svjetskom prvenstvu, sada je osvojila i srebro na Olimpijadi.

-Ma ovo je nevjerojatno, kao da sanjam. Bit ću iskrena, išla sam u Stuttgart bez ikakvih očekivanja, zabaviti se, dati sve od sebe i dostojno predstaviti svoju Hrvatsku, Virovitičko-podravsku županiju i svoju Slatinu. Ispalo je fantastično, medalja je tu i nitko sretniji od mene. Teško je doista sve riječima opisati, pa oko mene je bila sama krema svjetskog slastičarstva, najbolji od najboljih i velika je čast bila raditi s njima i družiti se. I onda, dođe to proglašenje, i jedna mala Hrvatska i još manja Slatina osvaja srebro, ponos do neba. Hvala svim kolegama, Draženu Šafaru, Ivanu Đukiću, čelnicima HKS-a, izborniku i svima koji su me podržavali i dali nemjerljiv doprinos u ovome – kaže Sandra Jadek koja je eto, u nepune dvije godine od malog obrta, Sandrini kolači, došla do svjetskog vrha.

-Da mi je netko prije dvije-tri godine rekao da ću osvajati svjetske medalje, samo bih se slatko nasmijala. I eto, sad se to događa, no moram ponovno reći, ja se prije svega dobro zabavljam. Još sam k tome u Stuttgartu uganula gležanj, no sve sam uspjela na vrijeme napraviti. Još se praktički nisam uspjela niti naspavati, a moram se vratiti u onaj stvarni svijet jer posao čeka, idu svatovi i ostale prigode, treba nastaviti s kolačima i tortama. Od srca hvala i mojim curama, mojim radnim kolegicama koje su me dočekale s bakljama, kolačima i ručkom. Naravno treba ovo sve proslaviti na lijep način. I naravno veliko hvala mojoj obitelji, prije svega mom suprugu Željku, koji mi je uvijek najveća otpora i oslonac – kaže naša, bez obzira sve, zlatna Sandra.

Dražen Šafar nakon diplome sa Svjetskog prvenstva dodao je i onu s Olimpijade. Treba svakako reći da se diploma osvaja s minimalno 60 bodova čime pripadaš u sami svjetski vrh.

-Moja kategorija je bila carving skulptura i što reći, dao sam sve od sebe i eto, diploma je tu. Prije svega bilo je ovo nešto predivno, poseban osjećaj družiti se s najboljim majstorima carvinga u svijetu, sresti neke stare prijatelje i zapravo osjetiti čast ovako velikog natjecanja. 70 zemalja svijeta, preko 3000 majstora kuhinje, biti tamo je ostvarenje sna za svakog kuhara – kaže Šafar te naglašava da je konkurencija bila iznimno jaka.

-Ne treba puno ni naglašavati, to su sve vrhunski svjetski majstori carvinga i u takvoj konkurenciji osvojiti diplomu je za mene veliki ponos. Kada radiš, jednostavno ne razmišljaš, opustiš se, daš sve od sebe pa što bude. Hvala svim kolegama iz nacionalnog tima, Ivanu Đukiću i vodstvu HKS-a. Bravo i čestitka od srca svima – zaključio je Šafar.

Virovitičko-podravska županija i Grad Slatina mogu i moraju biti ponosni. Sandra i Dražen su na najbolji mogući način promovirali svoj kraj, te gastronomiji ovog dijela Slavonija donijeli nemjerljivu dimenziju više. (www.icv.hr, vg)