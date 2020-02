Za mlade, žene i poduzetnike početnike krediti od nula posto: Potpisan ugovor između VPŽ i HBOR-a

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i voditelj područnog Ureda za Slavoniju i Baranju HBOR-a Boris Čagalj, danas su (utorak) u Uredu župana, potpisali ugovor vezan za dodjelu kredita od „nula posto“ kamata koje će poduzetnicima davati Virovitičko-podravska županija u suradnji s HBOR-om.

– Radi se o ugovoru o dodatnom financiranju kamatnih stopa po programu mladi, žene i poduzetnici početnici. Hrvatska banka za obnovu i razvoj kao državna razvojno-izvozna banka ima specifičnu ulogu koja se, između ostaloga, očituje u tome da „pokrivamo rupe“ na tržištu – istaknuo je na potpisivanju Ugovora voditelj područnog Ureda HBOR-a za Slavoniju i Baranju Boris Čagalj.

– Mladi, žene i poduzetnici početnici su skupina koja najteže dolazi do financiranja na komercijalnom tržištu i upravo zbog toga HBOR ima posebnu liniju za njih. HBOR-ova kamatna stopa po programu iznosi 2 posto i u razgovoru sa županom Igorom Androvićem razmotrili smo opciju dodatne subvencije kamatne stope od tih 2 posto. Svi poduzetnici koji spadaju u skupinu mladih do 40 godina, žene i poduzetnici početnici od danas će imati mogućnost financiranja svojih investicijskih projekata bez kamata. Konačno smo došli do iznosa kamate od nula posto. Dugo godina smo slušali o europskim kamatama, međutim ovo je sada trenutak gdje će ova skupina poduzetnika moći financirati svoje projekte uz nula posto uz pomoć subvencije Županije i HBOR-ovog programa kreditiranja. Uz bespovratna sredstva koja su zadnjih nekoliko godina značajna, a posebno ih je u ovoj županiji dosta poduzetnika realiziralo, ovo je još jedan korak i pomoć poduzetnicima da lakše financiraju svoje poslovanje, jer svi znamo ako su poduzetnici dobri i ako dobro posluju onda je gospodarstvo županije, ali i cijele Hrvatske znatno bolje – istaknuo je B. Čagalj uz napomenu kako je HBOR do sada u Virovitičko-podravskoj županiji pratio više od 520 projekata u ukupnom iznosu većem od 2 milijarde i 500 milijuna kuna.

– Ono što smo najavljivali danas je i formalno potpisan ugovor s HBOR-om za kreditiranje naših poduzetnika početnika, žena i mladih – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

-Svi oni koji budu išli u ove kredite, koji su 2 posto, županija će subvencionirati tih 2 posto, i imat će, zapravo, kredite bez kamata i sigurno je to veliki poticaj za mlade, žene i poduzetnike početnike koji već imaju tvrtke. To je još jedan način kako pomažemo poduzetnicima početnicima i to nakon što smo otvorili tri nova Poduzetnička inkubatora gdje poduzetnici u prvoj godini mogu dobiti besplatne prostore i ostale usluge, sada i ove kredite, uz dodatni poticaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mislim da su te potpore više nego dovoljne kako bi mladi krenuli u posao – naglasio je župan I. Andrović.

– To im je omogućila VPŽ, HBOR i ostale komercijalne banke preko kojih će ti komercijalni krediti biti realizirani. Kada su mladi vidjeli najave primili smo puno poziva i vjerujem da ćemo iskoristiti sredstva koja smo osigurali, a ako bude veliki interes sreedstva ćemo i povećati. U proračunu VPŽ za ovu namjenu osigurano je 200.000 kuna za pokrivanje troškova kamata, a ukupni kreditni potencijal je 10 milijuna kuna za područje naše županije – zaključio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović. Potpisivanju je nazočio županijski pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Bojan Mijok. (www.icv.hr, bg)