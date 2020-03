KINO SLATINA Ovog vikenda na rasporedu animirani “Naprijed”, avanturistički “Zaboravljeni princ” i horor “Brahms: Dječak II”

Kino Slatina vam i ovog vikenda donosi odlične naslove!

NAPRIJED – SINK

-animirani

petak, 06.03. u 17:00

subota, 07.03. u 17:00

nedjelja, 08.03. u 17:00

Smješten u predgrađu izmišljenog svijeta, Disneyev i Pixarov “Naprijed” predstavlja dvojicu tinejdžera vilenjaka koji se upuštaju u uzbudljivu misiju otkrivanja postoji li u svijetu još uvijek bar malo čarolije. Originalni film studija Pixar režirao je Dan Scanlon, a producirala Kori Rae – ovo je ujedno i duo koji nam je donio hit “Čudovišta iz ormara”.

Cijena ulaznice: 20 kuna

ZABORAVLJENI PRINC

-avantura

petak, 06.03. u 19:00

subota, 07.03. u 19:00

nedjelja, 08.03. u 19:00

Sve se u Djibijevom životu vrti oko njegove voljene sedmogodišnje kćeri. Ovaj posvećeni samohrani otac nikad ne propušta njihove zajedničke trenutke poput čitanja bajki prije spavanja. Svake je večeri otac vodi u Storyland, magičnu zemlju mašte u kojoj oživljavaju bajkovite avanture u kojima je Djibi glavi junak. On je heroj njezinog života, no Djibi osjeća da se Sofijin odrastanjem njegova uloga smanjuje, te se očajnički pokušava izboriti za svoje mjesto u njezinom životu. Pet godina kasnije, Sofija je tinejdžerica kojoj očeve priče više nisu najzabavnija stvar na svijetu već počinje sama smišljati svoje priče u kojima Djibi više nije glavni lik. Kako se njegove uloge i u stvarnom svijetu i u Storylandu počinju mijenjati, Djibi mora pronaći način da zauvijek ostane heroj života, mašte i priča svoje kćeri.

Cijena ulaznice: 25 kuna

BRAHMS: DJEČAK II

-horor

petak, 06.03. u 21:00

subota, 07.03. u 21:00

nedjelja, 08.03. u 21:00

Nakon što se mlada obitelj, nesvjesna njene prošlosti, useli u vilu Heelshire na zabačenom imanju, njihov sin pronalazi novog prijatelja, jezivog lutka kojeg naziva Brahms.

Brahms je prilično uznemirujući lutak, kojeg se morate bojati. U njemu stanuje zlo, a u njegovom se domu mora igrati po njegovim pravilima!

Cijena ulaznice: 25 kuna

PROGRAM ART DVORANE

4 RUŽE

-krimi, drama

petak, 06.03. u 20:00

subota, 07.03. u 20:00

nedjelja, 08.03. u 20:00

Šule u Beograd dolazi iz provincije, i već prvog dana uz posao osiguranja u lokalnom klubu, dobiva nadimak Tarzan. U želji da bude dio gradske ekipe, on postaje “momak za sve”. Ispunjava svaki zahtjev nadređenih, a ne odbija ni poslove s one strane zakona. Čitav njegov život vrti se oko lokala u kome će upoznati galeriju autentičnih gradskih likova. Kada na beogradske ulice padne noć, klub “Četiri ruže” otvorit će svoja vrata. Svaka noć u klubu pamtit će se po nečemu. Međutim, baš ova noć, u kojoj Tarzan iznenada nestaje, za sobom će povući niz događaja koji će do jutra svima njima promijeniti živote.

Cijena ulaznice: 25 kuna

MLIJEKO

-komedija

petak, 06.03. u 18:00

U svom posljednjem filmu, nagrađivani autor Ovnova (ZFF 2015.) Grímur Hákonarson ponovno zadire pod površinu ruralnih islandskih zajednica. Ovaj put, u središtu je priče buntovna sredovječna junakinja zbog koje mnogi ovaj film uspoređuju s Tri plakata izvan grada. Nakon muževe pogibije, Inga saznaje da je njihova mliječna farma u golemim dugovima prema moćnoj kooperaciji koja ilegalnim spletkama drži monopol nad poslovanjem lokalnih farmera. Previše rezignirani da bi se oduprijeli statusu quo, njezini sumještani iznenađujuće su lojalni mašineriji koja ih iskorištava te Inga mora upotrijebiti svu svoju lukavost kako bi se oslobodila čvrstog stiska zadruge i počela živjeti po vlastitim pravilima.

Cijena ulaznice: 15 kuna

PODRŽITE DJEVOJKE

-komedija

subota, 07.03. u 18:00

Kralj mumblecorea Andrej Bujalski vraća se s novom atrakcijom – komedijom koja o eksploataciji žena govori na rubu političke korektnosti. Lisa je šefica u baru čija je politika zapošljavanje oskudno odjevenih konobarica. Svoj posao uzima ozbiljno te štiti djevojke od neprimjerenog i sirovog ponašanja gostiju. Unatoč Lisinoj predanosti poslu, njezin nekompetentni, rasistički nastrojen šef stalno traži razlog da je otpusti. Kao dobru priliku vidi Lisinu odluku da djevojke angažira u praonici automobila kako bi prikupile novac za kolegicu koja je autom udarila bivšeg dečka. A da stvar bude gora, tu je i provalnik zaglavljen u ventilacijskom otvoru… Podržite djevojke pronicljiv je prikaz žena u muškom svijetu te suosjećajna oda američkoj radničkoj klasi, u kojoj neke od glavnih uloga neiščekivano nose zvijezde serije Orange is the New Black i franšize Mrak film.

Cijena ulaznice: 15 kuna

PORTRET DJEVOJKE U PLAMENU

-drama, romantika

nedjelja, 08.03. u 18:00

Bretanja, Francuska, 1760. godine. Slikarica Marianne dobiva zadatak napraviti vjenčani portret Héloïse, mlade djevojke koja je upravo napustila samostan. Héloïse je predodređena da se protiv svoje volje uda, a Marianne je mora naslikati bez njezinog znanja. Iz dana u dan ona ju promatra i potajno slika tijekom noći. Između dvije žene uskoro se rađa intimnost i privlačnost dok zajedno dijele Héloïseine prve i posljednje trenutke slobode, a sve dok Marianne slika portret koji će označiti kraj njihovog odnosa. Film “Portret djevojke u plamenu” na ovogodišnjem filmskom festivalu u Cannesu osvojio je nagradu za najbolji scenarij. Redateljica i scenaristica Céline Sciamma ponovno se ujedinjuje s nagrađivanom glumicom Adèle Haenel u ovoj intimnoj i duboko dirljivoj povijesnoj drami.

Cijena ulaznice: 15 kuna

(POU Slatina, video: youtube.com)