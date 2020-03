Na granicama VPŽ u posljednja 24 sata provjereno 965 osoba, Klement: Odluka se pokazala odličnom

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Policijski službenici s područja Virovitičko-podravske županije u protekla 24 sata prekontrolirali su 913 vozila i 965 osoba te u nijednom slučaju nisu zabilježili kršenje mjera samoizolacije ili Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i boravišta, objavio je na konferenciji za novinare načelnik Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije i zamjenik župana Marijo Klement.

Utvrđeno je 9 slučajeva u kojima je osobama izrečena mjera samoizolacije, ali su oni išli prema mjestu u kojem će se nalaziti u samoizolaciji.

– To je poanta te odluke, da kontroliramo one kojima je izrečena mjera samoizolacije i ostale da se pridržavaju mjere napuštanja mjesta prebivališta. Ovo pokazuje da je mjera urodila plodom. Na početku je bilo problema, došlo je do nesporazuma i ovim se putem ispričavam ako je netko bio zakinut i nije mogao doći do svog radnog mjesta i morao je ići okolnim putem ili nekome poštar nije mogao donijeti mirovinu – rekao je Klement.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

(www.icv.hr, ml)