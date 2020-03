NASILJE PRESTAJE OVDJE Srednja škola ”Stjepan Ivšić” Orahovica i udruga za zaštitu ljudskih prava ”Putokaz” zajednički proveli projekt ”ružičastih majica”

U sklopu obilježavanja Dana ružičastih majica, dana u kojem se svi zajedno bore protiv nasilja, posebnu priču složili su Srednja škola ”Stjepan Ivšić” orahovica i Udruga za zaštitu ljudskih prava ”Putokaz”. Srednja škola već dugi niz godina provodi ovaj projekt te se na sve moguće načine bori protiv vršnjačkog nasilja, a sada je ta borba još jača s Udrugom ”Putokaz”.

-Mi smo dio ove akcije od samog njenog početka i u nju su uključeni svi učenici i profesori. No, naša škola ne radi na tome samo taj dan, nego nastojimo svakodnevno djelovati na učenike nizom preventivnih školskih programa i radionica kao bi utjecali na njihovu o svijest o nasilju. Oni ponekad zapravo i ne znaju što je nasilje, došli smo do zaključka da su puno puta bili nesvjesni nekoga vrijeđajući misleći kao je to smiješno,a ne razmišljajući koliko to nekoga boli i upravo to im pokušavamo dočarati. U našoj školi je iznimno rijetka pojava fizičkog nasilja,ali je zato prisutno nasilje putem društvenih mreža i s tim smo se najviše uhvatili u koštac, uz veliku pomoć od prošle godine udruge Putokaz s kojom radimo projekt pod nazivom ”Nasilje nije hrabrost” koji se pokazao višestruko korisnim. Obilježavanje Dana ružičastih majica samo jedan dodatak toj našoj zajedničkoj priči i zahvaljujem se Putokazu, njegovoj predsjednici i našoj profesorici Suzani Đebro Maričić na napornom radu na toj temi te odličnoj suradnji – kaže profesorica i pedagoginja Snježana Konopek voditeljica preventivnih programa u školi te izdvaja kako škola daje sve od sebe kako bi ukazala učenicima što je nasilja i da to ne čine, ali naglašava kako sve kreće od kućnog odgoja.

-Kućni odgoj je najvažniji, ali imamo slučajeve gdje djeca kod uče budu dobra, a u školi su potpuna suprotnost. U kući se djeca mogu puno toga vidjeti, npr. ako otac udari majku, ili amo dobije batine, dijete to shvati kao da se na taj način rješavaju problemi. Mi smo evo prije neki dan imali roditeljski sastanak s roditeljima učenika prvih razreda srednje škole gdje sam održala je edukativno predavanje o komunikaciji gdje sam roditeljima pokušala objasniti na koji način komunicirati s adolescentima kako bi se izbjegavali sukobi – rekla je Konopek dodavši kako je vršnjačko nasilje znatno u većem zamahu u osnovnim, nego u srednjim školama. Predsjednica Putokaza profesorica Suzana Đebro Maričić progovorila je o ovoj temi i suradnje sa strane udruge.

-Naša suradnja potaknuta je situacijama iz okoline gdje smo odmah bili spremni reagirati kako bi se o vršnjačkom nasilju počelo otvoreno govoriti i razgovarati. Zahvaljujući jednoj majci djeteta koja je priču u nasilju ispričala nama, mi smo se još jače krenuli i akciju i evo moram priznati da smo itekako uspjeli jer naši učenici samo dolaze k nama s idejama da nižim razredima osnovne škole uz našu stručnu pomoć, održe radionicu o prevenciji nasilja. Oni sada sve prepoznaju i znaju reagirati i to je nama najvažnije, a cilj je prije svega osvijestiti roditelje. Mi smo na dan ružičastih majica, učenici i profesori, zajednički poslali jedinstvenu poruku ”Nasilje prestaje ovdje” fotografirajući se u holu škole s držanjem slova te poruke – zaključila je Đebro Maričić. Srednja škola već nekoliko godina održava tradicionalni kviz učenika i profesora koji je ove godine posvećen upravo ”ružičastim majicama”.

-Učenice 2A gimnazije Ana Mikičić, Mirna Ambroš, Frana Klanac i Ada Tikvan su ove godine, nakon godinu dana stanke, ponovno odlučila vratiti ovaj kviz u školu i to s posebnim ciljem. Iako su nam light motiv ove godine planeti i Sunčev sustav pa je i scenografija bila postavljena u tom smislu, poseban cilj bio ukazati na probleme vršnjačkog nasilja i prevenciju pa su svi učenici i profesori sudionici te voditeljice kviza bili obučeni u ružičaste majice. Poslali smo sjajnu poruku svi zajedno, cijela škola i zahvaljujem se učenicama koje su odradile doista hvalevrijedan posao – rekla je voditeljica projekta kviza profesorica povijesti Sanja Karafa. (www.icv.hr, vg)