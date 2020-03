ODLUKA Zbog pandemije koronavirusa odgođene Olimpijske igre u Tokiju na godinu dana

Olimpijske igre u Tokiju, koje su se trebale održati od 24. srpnja do 9. kolovoza ove godine, odgođene su zbog pandemije koronavirusa za 2021. godinu – piše vecernji.hr

Japanski premijer Shinzo Abe i predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora Thomas Bach dogovorili su se na hitnom sastanku o odgodi Igara. O tome se trebalo odlučivati za nekoliko tjedana, ali je danas (utorak) odlučeno da se Igre odgode za godinu dana. Tu odluku uskoro će potvrditi i Međunarodni olimpijski odbor.

U jeku krize s koronavirusom MOO je bio pod pritiscima različitih sportskih organizacija. Kanada i Australija već su objavile da neće poslati svoje sportaše na Igre ako se budu održavale ovoga ljeta. I većina američkih olimpijaca izjasnila se za odgodu Olimpijskih igara u Tokiju zbog pandemije koronavirusa.

Ova je vijest nesumnjivo veliko olakšanje za brojne sportaše koji se u ovom trenutku nalaze u samoizolaciji i karanteni te ne mogu trenirati na vrhunskoj razini. Naravno, i mnogi kvalifikacijski turniri su otkazani zbog koronavirusa. Japan je popustio pod pritiskom i zatražio od MOO-a jednogodišnju odgodu te se u tome slažu “sto posto”.

Bude li tu odluku MOO i službeno prihvatio, to će biti prva odgoda Igara u modernoj eri u doba mira. Prije su samo dva svjetska rata u 20. stoljeću uzrokovala odgodu, a onda i otkazivanje Igara. Također, to je i velik udarac za grad Tokio kao i za cijeli Japan koji se marljivo pripremao godinama da od 24. srpnja do 9. kolovoza bude domaćin najvećoj svjetskoj sportskoj manifestaciji nakon koje bi od 25. kolovoza do 6. rujna uslijedile Paraolimpijske igre.

(vecernji.hr)