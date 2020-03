UHBDDR DUGA MEĐA Branitelji Duge Međe više su od udruge, oni su čuvari svoga kraja

Kada govoriš o Skupštini jedne udruge, onda je to svima poznato kao sušto čitanje izvješća i prezentaciju planova, na kraju gosti i uzvanici kažu nešto lijepo, dobro se pojede i popije i to je to. No, neki ne misle tako, žele biti drugačiji, vrjedniji pa i skupštinu naprave u tom smjeru, od nje zapravo učine događaj o kojem se vječno priča.

Ovo je priča o neumornim ekipa iz Duge Međe, Udruzi hrvatskih branitelja, dragovoljaca Domovinskog rata koju su upravo tu malu Dugu Među svojim radom ucrtali na kartu županijske i hrvatske narodne tradicije i domoljublja. Godišnja Skupština održana proteklog vikenda u uvodu je bila radnog karaktera, prezentiran je bogat rad ove udruge, a sklopu istog dopredsjednik Mirko Bušljeta je naglasio.

-2019. je za nas bila radna, vesela i zanimljiva. Ponosimo se organizacijom naše dvije velike manifestacije Kobasijadu i Pekmezijadu na kojima je i u protekloj godini bilo jako puno ljudi iz svih krajeva i najsretniji smo što time pronosimo ime svog mjesta, općine i županije. Sudjelovali smo na svim obljetnicama iz Domovinskog rata u širem okruženju te velikom dijelu Lijepe Naše. Pomagali smo svojim članovima koliko god se to moglo, a ono što je najvažnije dali smo sve od sebe da oživimo ovo naše malo mjesto u kojem je sve manje ljudi – rekao je Bušljeta.

Nakon svih izvješća i planova uslijedio je onaj dio koji ovu udrugu čini posebnom. Naime, pred mnoštvom članova i gostiju promoviran je film o svim dosadašnjim Kobasijadama pod nazivom ”9 naših Kobasijada” autora Dine Mataza koji je pokazao upravo tu istinsku vrijednost ove udruge.

-Ovim filmom željeli smo pokazati prije svega bogatstvo Slavonije i ovog našeg kraja koje je definitivno nedovoljno iskorišteno. Mi smo mala udruga, ali dajemo sve od sebe kako bi napravili nešto lijepo i zabavno našim sumještanima. Hvala Dini Matazu i Vladimiru Grguriću koji su si dali ogroman trud pri izradi ovog filma – rekao je također dopredsjednik Udruge Mirko Horvatin.

U nastavku su podijeljene diplome za informatički tečaj koji je održan u suorganizaciji udruge iz Duge Međe te UDVDR-a Krapinsko-zagorske županije, Ogranak Zabok, a kojem je cilj informatički opismeniti hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.

Skupštinu su uveličali i brojni gosti među kojima zamjenik župana VPŽ Darko Žužak, načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić, predsjednik UDVDR VPŽ Josip Nemec, predsjednik UDVDR ogranak Zabok Josip Horvatin i mnogi drugi. Svi gosti su u svom obraćanju biranim riječima pričali u udruzi domaćinu.

-Ova udruga je doista vrijedna svake pohvale. To što oni rade malo tko može, svaki njihov događaj je na ponos naše općine i ja im se od srca zahvaljujem na tome. Općina je naravno uvijek tu kao podrška i siguran sam kako zajedno možemo i dalje činiti ovu udrugu i kraj zapaženim i posjećenim – rekao je načelnik Durmić.

Virovitičko-podravska županija je stalni pokrovitelj i prijatelj ove udruge.

-Teško je riječima opisati i zahvaliti udruzi branitelje Duga Međa za sve što čine. Osim što su ogromni čuvari istine o Domovinskog rata i spomene na žrtve hrvatskih branitelja, oni su primjer jednog zajedništva kako među braniteljima tako i općenito među ljudima. Kamo sreće da u Županiji imamo više ovakvih udruga koje naporno rade spajajući nekoliko razina života. Uvijek volim na braniteljskim skupštinama poručiti onaj slogan ”Zajedno u ratu, zajedno u miru”, ova udruga je pravi pronositelj značenja toga – zaključio je zamjenik župana Žužak.

Na kraju su podijeljene zahvalnice zaslužnima te dvije posebne Dini Matazu i Vladimiru Grguriću koje je udruga za poseban doprinos u dosadašnjem radu proglasila počasnim članovima. I da, dobro se pojelo i popilo jer kako je zaključen film o Kobasijadi, iz Duge Međe nitko ne dolazi praznih ruku, srca i želuca. (www.icv.hr, vg)