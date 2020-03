VAŽNO! Budite ljudi, COVID 19 se može dogoditi svakome, ne osuđujte!

Da, potvrđen je prvi slučaj zaraze koronavirusom na području Virovitičko-podravske županije, no budimo ljudi! COVID 19 se može dogoditi svakome, ne osuđujte i ne “stavljajte omču oko vrata” oboljelima.

U idućim danima rasti će broj oboljelih. Mnogi od njih neće biti primljeni u bolnice, naprosto jer za to neće biti potrebe. Imat će blagu kliničku sliku i Covid-19 preboljet će kod kuće. Možda će to sutra biti vaš susjed ili dugogodišnji prijatelj ili član obitelji.

Molimo vas da budete solidarni, odgovorni i razboriti! Osobe koje obole NE SMIJEMO stigmatizirati, jer ćemo tako uzrokovati njihov strah i sram. Bolest nije sramota. Ona se može dogoditi svakome od nas.

Ovo je situacija s kakvom se nitko od nas još nije susreo. Riskirate da svojim agresivnim i osuđujućim ponašanjem prema oboljelima izazovete još veći problem – da oni koji su bolesni ne žele nikome reći da su bolesni. Riskirate da te osobe onda budu prisiljene same izlaziti iz svojih domova i odlaziti u trgovine, ljekarne ili još gore – u bolnice. Ako je osoba u vašoj okolini zaražena koronavirusom, nemojte ih odbaciti! Pomozite im, pružite im podršku, ako im možete dostaviti hranu ili lijekove, učinite to. Naravno, uz sve povišene mjere opreza – to se valjda već podrazumijeva.

Vjerujem da vam ne moramo objašnjavati koliko je opasno pozivati na linč, zahtijevati imena oboljelih i slično. Hrvatska je mala zemlja, prepuna malih sredina u kojima svatko zna svakog. Svi se mi želimo zaštititi, ali nekima od nas to naprosto neće uspjeti i zarazit će se. Ako želite da vas oboljela osoba obavijesti da je možda s vama bila u kontaktu, onda toj osobi ne možete i ne smijete prijetiti fizičkim nasiljem.

Apeliramo i na one koji su zaraženi – obavijestite telefonski osobe s kojima ste protekla dva tjedna bili u kontaktu, jer to je jedini način da se zaustavi širenje epidemije. Naša epidemiološka služba do sada je mogla pratiti kontakte zaraženih, ali to vrlo brzo neće biti moguće jer će ih biti previše. Sada je red na nama da preuzmemo dio odgovornosti i pomognemo našim službama. Nemojte o pozitivnom rezultatu testiranja obavijestiti samo vaše najbliže – javite svima s kojima ste kontaktirali! Moramo biti odgovorni i iskreni jedni prema drugima.

Na hrvatskim ulicama je tišina. Svi smo u svojim domovima, zabrinuti, uplašeni, nervozni… Ali ne smijemo zaboraviti da su naši liječnici i medicinsko osoblje i dalje na svojem poslu, gdje se nalaze u situaciji na koju ih nitko nije mogao pripremiti, suočeni s izazovima kakve nikada nisu vidjeli. Moramo ih podržati!

I ne samo njih, nego i sve one koji će idućih tjedana nastaviti raditi – policiju, vatrogasce, vojnike, djelatnike u trgovinama, vozače, dostavljače, poštare, novinare, djelatnike u komunalnim službama, radnike u tvornicama… Molimo vas sve na mirno, razborito i odgovorno ponašanje.