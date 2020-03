ZA SVAKU POHVALU Teniski savez VPŽ oštrom porukom ograđuje se od HTS-a i daje potpunu podršku Vladi RH i premijeru Plenkoviću

Prema riječima Saše Felendeša, prvog čovjeka Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije, isti se u potpunosti ograđuje od zahtjeva vodstva HTS-a (po odluci Upravnog suda: nelegalnog vodstva HTS-a) za traženje pomoći od Vlade Republike Hrvatske i prozivanja premijera Andreja Plenkovića.

Naime, Hrvatski teniski savez je jučer (utorak) službeno poslao zahtjev Vladi RH da osigura plaće teniskim trenerima koji su zaposleni u klubovima/udrugama koji trenutno ne rade zbog pandemije koronavirusa.

-Osobno kao tenisač, teniski trener i sportski djelatnik ne mogu vjerovati u ovako sramotnu inicijativu, kad se Hrvatska suočava sa najgorom krizom od Domovinskog rata, kad nam je glavni grad Zagreb pogodio najgori potres u zadnjih 140 godina, kada trudnice i novorođenčad stoje na ulici, kada medicinsko osoblje pada s nogu i kada nam prodavači i vozači rade od jutra do mraka… Vlada Republike Hrvatske bori se svim silama da osigura zdravstvenu skrb, posebno onim najugroženijima, do prije par mjeseci većina od nas nije ni znala za Vilija Beroša, Krunoslava Capaka i Alemku Markotić, a sada su nam to idoli nacije. A istovremeno, nelegalna skupina predvođena Nikolinom Babić, Nevenom Nakićem, Francom Reginom i Vladimirom Jovanoskim proziva Vladu Republike Hrvatske i našeg premijera Plenkovića, a od iste te Vlade godišnje dobije preko pet milijuna kuna. Samo od Hrvatskog olimpijskog odbora preko tri milijuna, od Hrvatske turističke zajednice oko milijun… Zagrebački teniski savez samo od Grada Zagreba dobije preko tri milijuna kuna godišnje i oni se bune. Sve u svemu jadno, neshvatljivo i neprihvatljivo! Još jednom velika isprika Vladi Republike Hrvatske, ali i svim građanima Hrvatske na ovakvoj sramotnoj inicijativi od koje se apsolutno ograđujemo te dajemo podršku Vladi Republike Hrvatske, premijeru Andreju Plenkoviću, našem županu Igoru Androviću te svima u zdravstvu, trgovini i prijevozu koji savjesno i odgovorno rade svoj posao da bi svima nama bilo bolje. Uz nadu da se uskoro vidimo na sportskim terenima, do tada ostanimo doma – poručio je Saša Felendeš, predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije.

(www.icv.hr)