Župan Andrović: Virovitičko-podravska županija priprema mjere za pomoć obrtnicima i poduzetnicima čije poslovanje trpi zbog pandemije

Osim bitke za živote, borba protiv koronavirusa je i bitka za radna mjesta. U Virovitičko-podravskoj županiji razmišljaju upravo o tom periodu, kako danas tako i nakon što pandemija završi.

– Sve projekti koje radimo, završit ćemo ih. Tu je i gradnja Tehnološko-inovacijskog centra, Centra za istraživanje u mljekarstvu, sustav navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac, brojne energetske obnove škola i zdravstvenih ustanova… Sve te investicije generiraju zaposlenost građevinskih tvrtki, time i sigurnost naših stanovnika. Sve subvencije koje imamo u Proračunu Virovitičko-podravske županije, a koje imaju za cilj bolji život naših ljudi uredno će se provesti. Kada borba s koronavirusom završi, tada nam predstoji borba za svako radno mjesto, svakog poduzetnika, obrtnika, poljoprivrednika i gospodarstvenika, iako Županija sprema mjere i za one kojima je koronavirus zatvorio vrata – naglasio je prvi čovjek Virovitičko-podravske županije Igor Andrović.

Prema riječima župana, Virovitičko-podravska županija će se i zadužiti, kako bi pomogla onima kojima će pomoć najviše trebati.

– Virovitičko-podravska županija će se kreditno zadužiti, kako bi platila sve dobavljače za projekte koji se provode. Bolje da se zadužujemo mi, nego oni. To je naša briga i dužnost, kako u lijepim vremenima, tako i u vremenima koja nam slijede. U ovim vremenima, iznimno je važan opstanak gospodarstva. Nažalost, koronavirus je napao sve pore društva, bitka protiv tog nevidljivog neprijatelja se vodi svaki dan, na svim frontovima, a nakon borbe za živote građana, gospodarstvo nam je jedina preokupacija.

U pripremi su mjere Virovitičko-podravske županije za poduzetnike, obrtnike, gospodarstvenike.

– Jesu. Neke manifestacije, sada je to jasno, s obzirom na korona virus, neće se održati, no sredstva ćemo usmjeriti na gospodarstvo, poduzetnike, obrtnike. Kada bitka s koronavirusom završi, tada će upravo oni, naš realni sektor biti prva crta obrane svih nas. Jer ako njih ne bude, ni mi nemamo svoju svrhu. To je naše poslanje, naš put, naš cilj.

O budućim mjerama, naglasio je sljedeće.

– Ljudi su naše najveće bogatstvo, mi smo bogati vrijednim i pametnim ljudima, ali istodobno naši izvorni prihodi nisu veliki. No, koliko god budemo mogli, mi ćemo pomoći i tu nema rasprave. To će biti paket gospodarskih mjera koje se odnose na zadržavanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Mjera potpore za očuvanje radnih mjesta odnosit će se na poslodavce pogođene učincima koronavirusa u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, na radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj te poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) i na druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti. Planiramo pomoć za one koji su trenutno najviše pogođeni, koji su zbog koronavirusa i sigurnosti građana zatvoreni i ne mogu raditi – zaključio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović. (vpz.hr)