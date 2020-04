Capak objasnio kriterije testiranja i što se treba ispuniti da se otvore tržnice

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u razgovoru za RTL Danas detaljno je objasnio tko se i po kojim kriterijima testira na koronavirus jer upravo to je jedno od najčešćih pitanja građana.

– Mi smo se od samog početka držali smjernica Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti kao i Svjetske zdravstvene organizacije. Prvo je rečeno da se testiraju osobe koje su bile u kontaktu s pozitivnom osobom ili su boravile na žarišnim područjima i razvile simptome. Kasnije je ECDC promijenio naputke da treba testirati svaku tešku respiratornu bolest pa onda opet prije 10-ak dana da se testira svaka akutna respiratorna bolest za koju se ne može utvrditi drugi uzrok – rekao je Capak.

Može se dogoditi da se dogodi pogreška u procjeni, pogotovo kada se radi dijagnoza preko telefona kao što je to sada, ali zato pacijent uvijek može nazvati za svaki slučaj drugog liječnika ili epidemiologa.

Capak je najavio i da će se u Hrvatskoj raditi istraživanje na cjelokupnoj populaciji da bi se vidjelo je li tko možda prehodao koronavirus.

– Sigurno će se raditi. Prije nekoliko dana pokrenuli smo pregled literature da vidimo kako će to izgleda u drugim zemljama. Znamo sigurno za kruzer Yokohamu, gdje je bilo puno pozitivnih osoba, a postotak onih koji nisu imali simptome je prilično visok, no to su posebni uvjeti. Populacijske studije nije još pokrenuo nitko, ali sigurno ćemo to raditi. Može se na dva načina: ili se uzme jedna cijela pokrajina pa pregledava ljude ili se napravi tzv. sentinel studija, uzmu se svi pacijenti jednog liječnika opće medicine i napravi se profil – objasnio je Capak.

Kako će raditi tržnice

Danas je ministar unutarnjih poslova govorio da se razmatra otvaranje tržnica, a Capak vjeruje da bi to moglo biti za nekoliko dana.

– Ja kao epidemiolog bio sam zadužen da kažem koji su uvjeti koji se moraju zadovoljiti, to smo napravili prije nekoliko dana. Razgovarali smo i s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede oko toga, nije nama cilj zaustaviti prodaju, da netko propadne. Na poseban način će se morati postaviti klupe i kiosci te će biti organizirani drive-in OPG-ovi u kojima neće biti kontakta između prodavača i kupaca. Dobar primjer je zagrebačka Zelena tržnica na Žitnjaku koja je golem prostor na kojem se tako nešto može organizirati. Dali smo uvjete, sad su potrebne neke organizacijske prilagodbe. Mislim da će to biti za nekoliko dana – rekao je Capak.

Potvrdio je da su svi Hrvati koji su se jučer u Hrvatsku vratili u tri aviona negativni na koronavirus.

– No to ne znači da ne moraju biti u izolaciji, moraju biti 14 dana jer se njihova pozitivnost može razviti u tih 14 dana – rekao je.

(rtl.hr)