HRVATSKA POŠTA Mijenja se radno vrijeme jedne od poslovnica u Virovitici, radit će subotom

Hrvatska pošta je, zbog pandemije koronavirusa, sukladno odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite skratila radno vrijeme svojih poštanskih ureda, a od subote, 18. travnja ponovno se uvode radne subote u 12 poštanskih ureda na području cijele Hrvatske. Među njima je i poštanski ured u Virovitici na adresi Sajmište 2, u trgovačkom centru Kaufland.

Taj će poštanski ured raditi od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Poštanski ured u Masarykovoj 3 i dalje će raditi samo radnim danom od 8 do 17 sati.(www.icv.hr)