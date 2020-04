Općina Čačinci slavi 27. rođendan: Dodijeljena općinska priznanja

Općina Čačinci danas, 16. travnja slavi 27. rođendan. Općinsko vijeće na svojoj je zadnjoj sjednici donijelo je Odluku o dodjeli priznanja općine Čačinci pa su tako ove godine dodijeljene tri zahvalnice i jedna Plaketa koje će, kako su rekli iz općine, biti uručene kada se za to ukaže prva prilika. U području vatrogastva i protupožarne zaštite, zahvalnice su dobili Jean Claude Just iz Francuske te Stjepan Čerba iz Donjeg Miholjca.

Jean Claude Just pripadnik je Vatrogasne postrojbe francuske regije Herault, a Zahvalnicu općine zaslužio je donacijom DVD-a Čačinci rabljenog navalnog vatrogasnog vozila marke Renault, potpuno opremljenog opremom za gašenje požara različitih vrsta. Uz vozilo donirana je i oprema za gašenje požara i za osobne potrebe vatrogasaca u iznosu od nekoliko stotina tisuća kuna.

Stjepan Čerba iz Donjeg Miholjca, humanitarac je koji je u Slavoniju iz Francuske dopremio već 18 vatrogasnih vozila i veliku količinu vatrogasne opreme. Njegovim posredstvom DVD Čačinci, a time i općina Čačinci, bogatiji su za navalno vatrogasno vozilu i veliku količinu vatrogasne opreme.

Ivana Vukovski, također iz Čačinaca, dobila je Zahvalnicu Općine Čačinci za doprinos u razvoju sporta. Ona je članica Kluba ritmičke gimnastike „Pirueta“ Virovitica i ostvaruje izvrsne rezultate na međunarodnim natjecanjima. Ivana je pohađala i zimski kamp u Virovitici gdje ju je vrhunska trenerica iz Estonije pripremala za Državno natjecanje koje bi se trebalo ovog lipnja mjeseca održati u Puli.

Plaketu općine Čačinci dobio je Davor Ileš. Ileš je aktualni predsjednik najstarije udruge na području općine, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čačinci. Ove godine laureat Ileš puni 50 godina obnašanja visokih vatrogasnih dužnosti, što u operativnom, što u organizacijskom segmentu vatrogastva.

Načelnik općine Mirko Mališ istaknuo je kako svaka obljetnica, prije svega, nameće obaveze koje općinska uprava nastoji ostvariti, pa je logično napraviti svojevrsnu bilancu proteklog razdoblja i nabrojiti bar dio onog što je učinjeno, što se čini, ili se misli učiniti.

-Ovo je prilika da se obratimo javnosti, te da se ukratko osvrnemo na sve što je učinjeno u proteklih godinu dana za napredak naše općine. Općina Čačinci ispunjava svoje zakonske zadaće jedinice lokalne samouprave te u okviru svojih mogućnosti stvara uvjete za život svim dobnim skupinama i segmentima društva, od udruga do gospodarstvenika dokazuju novčane pomoći za svako novorođeno dijete, sufinanciranje rada dječjeg vrtića, pomoći u realizaciji projekata osnovne škole, bespovratne stipendije za srednjoškolce i studente i ono po čemu smo vjerojatno jedinstveni u Državi, športske stipendije učenicima i studentima. Uz sve redovne zadaće, radovi na izgradnji i modernizaciji osnovne infrastrukture odvijali su se u skladu i mogućnostima općinskog proračuna te uz korištenje sredstava fondova Europske unije i resornih Ministarstava uloženo je više od 25 milijuna kuna u osnovnu infrastrukturu – kaže Mališ te navodi kako su kroz projekt Geopriča UNESCO-vog Geoparka osigurana sredstva za izgradnju prometnice od Slatinskog Drenovaca do Park šume Jankovac i dalje do granice s Požeško-slavonskom županijom, vrijednost ovog projekta je oko 19 milijuna kuna.

-I dalje provodimo program pomoći u kući starim i nemoćnim osobama, a za što je prijavljen projekt kroz program „Zaželi“ preko kojeg je zaposleno 15 djelatnica na period od dvije godine, Radovi na izgradnji dječjeg vrtića su u tijeku i planiran je završetak toga, 6 milijuna kuna vrijednog projekta, do jeseni ove godine, a sredstva su osigurana kroz mjeru 7.4. ruralnog razvoja i u Proračunu općine Čačinci, Izvršena je legalizacija objekata u vlasništvu općine Čačinci, osigurana su sredstva za energetsku obnovu zgrade u sportskom centru te je projekt pred realizacijom, Projektna dokumentacija za uređenje Trga dr. Franje Tuđmana je u visokoj fazi izrađenosti te se očekuje početak radova u drugoj polovici ove godine, nositelj projekta su Hrvatske ceste. U izradi je projekt Aglomeracije Orahovica-Čačinci kojim bi se osigurala sredstva iz Europske unije za dovršetak svih projekata po pitanju vodoopskrbe i odvodnje na području općine, konkretno dovršetak kanalizacijskog sustava odvodnje naselja Čačinci, sustav prikupljanja otpadnih voda naselja Bukvik i Paušinci i vodoopskrbna mreža naselja Vojlovica i Humljani. Uređeno je preko 10 kilometara nerazvrstanih cesta i odvodnih kanala – nastavlja načelnik Mališ te ističe još neke vrijedne projekte.

-U suradnji s Nogometnim klubom „Mladost“ ostvarena su sredstva Europskog socijalnog fonda u iznosu od gotovo milijun kuna za provođenje projekta razvoja sporta za djecu i mlade do 29 godina, Uz sve to radimo i na projektu pokretanja gospodarstva u industrijskim zonama, prodaja zemljišta unutar zone omogućena je po povlaštenim cijenama sukladno Programu olakšica i poticaja uz mogućnost sniženja cijene i do 90 posto, prodana je jedna čestica za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad – kaže Mališ te se osvrnuo i na trenutnu situaciju s trenutnom borbom protiv koronavirusa.

-Iako pogođeni globalnim problemom, širenjem virusa COVID-19, zahvaljujući dnevnoj koordinaciji i aktivnostima operativnih snaga Stožera, Općine i policije, poduzete mjere donesene od strane Nacionalnog Stožera uspješno se provode. Zahvaljujem se našim mještanima koji su shvatili ozbiljnost situacije i pozivam sve da i dalje ostanemo odgovorni te se pridržavamo svih propisanih mjera. Ulazimo u razdoblje u kojem moramo svi skupa biti svjesni vremena u kojem se nalazimo. Nemamo pravo na pogrešku zbog svih onih koji su nas zadužili svojim životima, a tu konkretno mislim na naše poginule branitelje, kojima smo simbolično odali počast imenovanjem ulica njihovim imenom te velikan hrvatskog naroda, dr. Franje Tuđmana i kardinala Franje Kuharića, čiji su trgovi povezani Ulicom domovinske zahvalnosti, a mi, stanovnici općine Čačinci, budimo povezani ljubavlju i dobrotom među sobom i prema našoj općini Čačinci, našoj Domovini i našoj vjeri – poručio je Mališ te na kraju uputio i čestitku svim mještanima:

-Želim zahvaliti na svemu što je učinjeno u proteklim godinama postojanja i čestitati Dan Općine Čačinci: prije svega svim žiteljima koji su dali najveći doprinos u izgradnji i razvoju naše Općine, svim općinskim vijećnicima, sadašnjim i dosadašnjim općinskim poglavarstvima, načelnicima općine, svim djelatnicima koji su aktivni ali i onima koji su u zasluženoj mirovini, hrvatskim braniteljima, našim župnicima koji su skrbili za naš duhovni život i molili za naše uspjehe, poslovnim partnerima s kojima vrlo uspješno odrađujemo brojne investicije, medijima koji nas prate, svima onima koji su na bilo koji način pomogli razvoju naše općine, i svim ljudima dobre volje koji nas podržavaju. Čuvajmo svoje najbliže, poštujmo sve Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite općine Čačinci. Budimo pošteni prema sebi, bit ćemo nagrađeni – sretan vam Dan općine Čačinci – zaključio je načelnik Mirko Mališ. (www.icv.hr, vg)