OPĆINA SOPJE U DOBA PANDEMIJE Načelnik Androš: Lijepo vrijeme mnogima je mamac za odlazak na Dravu, ali budite odgovorni i ostanite doma

U telefonskom razgovoru s načelnikom općine Sopje Berislavom Androšem, saznali smo kakvo je aktualno stanje vezano uz pandemiju koronavirusa na području općine, ali i novom načinu izdavanja propusnica.

-Na području općine Sopje nema zaraženih, to je poznato svima koji slušaju Županijski stožer civilne zaštite. Od prije dva tjedna nismo imali neke promjene osim u slučaju ePropusnica, to ide redovno, civilna zaštita je aktivirana od prvog dana kao i vatrogasci koji rade po rasporedu i svakodnevno imamo obilazak općine, izdavanje propusnica i kontaktiranje sa zainteresiranim građanima. Iako mi to sve objavimo na stranicama Općine Sopje, kao i na društvenim mrežama, uvijek postoje neki upiti, ali to smo izregulirali sa obavijestima na plakatima u svim naseljima i zapravo nismo imali neke probleme, uglavnom samo upite i objašnjenja – rekao je načelnik Androš.

Svi oni koji nemaju pametne telefone ili pristup internetu, pa tako ni mogućnost ulaska u novi sustav kako bi zatražili izdavanje ePropusnice, na raspolaganju im svakodnevno stoje djelatnici Općine Sopje.

-Napravili smo šprancu prijavnice, odnosno zahtjeva za ePropusnicu, koja je oglašena na web stranici Općine Sopje. Oni koji nemaju mogućnost to skinuti s interneta, mogu to učiniti u maloj sali Općine Sopje, gdje imamo spremne zahtjeve. Mještanima predamo obrazac koji ispune i dobiju propusnicu za nekoliko minuta. Nacionalni stožer traži neke osnovne podatke i to je vrlo lako popuniti, a isti se podaci traže i u sustavu eGrađanin, pa svi koji imaju tu mogućnost vrlo brzo ispune taj obrazac, pošalju nama na pregled, mi odobrimo ili odbijemo. Ministarstvo poljoprivrede je napravilo mogućnost da si OPG-ovci mogu sami napraviti propusnicu ili ako nisu u sustavu PDV-a, odnosno ako su mali OPG-ovi, onda pozivom prema županiji, gdje gospođa Anamarija Čajkulić zaprima njihove podatke i zahtjeve i po redu ih odobrava ili ne odobrava. Imamo jako puno zahtjeva, ovim putem apeliram pošto dolazi Uskrs, da se ljudi pridržavaju onoga što je napisano u propusnicama kako ne bi došlo do velikih gužvi – dodao je Androš.

Velika većina mještana kojima nije neophodan odlazak u gradove ili bilo koju drugu lokaciju van općine, pridržavaju se uputa, a kada je riječ o kupovini, sve potrebno uglavnom se nalazi na području općine Sopje.

-Moramo misliti na sebe i na druge, najviše na stariju populaciju koja je u cijeloj ovoj pandemiji najugroženija skupina. Treba biti odgovoran i savjestan i slušati kako je Nacionalni stožer naredio. Nismo imali do sada problema, samo nekoliko usmenih prigovora. Svima nam je poznato odmorište na rijeci Dravi, pa apeliram na građane da se ne okupljaju tamo u velikom broju, neka ostanu doma u krugu svoje obitelji. Tu apeliram i na druge mještane, ne samo iz Sopja, jer i drugi dolaze ovdje. Lijepo vrijeme je mamac za sve stanovnike županije, sada je takva situacija i moramo biti odgovorni i pridržavati se mjera. Počeli smo s podjelom oko 150 paketa za starije i nemoćne, tako da i oni ovaj blagdan Uskrsa provedu u boljoj situaciji. Čestitam svima Uskrs i ostanite doma – poručio je načelnik Berislav Androš.

