Započela izgradnja prijeko potrebne garaže i spremišta za DVD Vukosavljevica

Naselje Vukosavljevica u Općini Špišić Bukovica nadaleko je poznato žiteljima naše županije, ali i šire. Zahvalnost toj činjenici ide poljodjelcima, voćarima, povrtlarima i vinarima, također i sportašima, posebice onima koji se bave tradicionalnim starim sportovima, ali isto tako i vatrogascima, koji neprekidno djeluju od davne 1926. godine.

Vukosavljevački vatrogasci poznati su po dobroj spremnosti, znanju i sposobnosti gašenja požara, ali općenito i svim onim drugim poslovima koje naši vatrogasci rade. Može se slobodno reći, da su oni neizostavan faktor u svim poslovima i svim proslavama. Imaju oni osam takmičarskih ekipa u svim kategorijama i postižu odlične rezultate unazad nekoliko godina na općinskim, županijskim i državnim natjecanjima.

Mali Vatrogasni dom nalazi se u središtu Vukosavljevice. Reklo bi se dostatan, no ni izdaleka to nije točno, posebno kada govorimo o garažiranju tri vatrogasna vozila kojim ovo društvo raspolaže. Nedostaju im vatrogasne garaže, ali još kratko jer je ovih dana počela gradnja upravo jedne takve namjenske garaže za vatrogasna vozila u krugu DVD-a.

Najzadovoljniji time su naravno vatrogasci, a njihov zapovjednik koji je ujedno i zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Špišić Bukovica Zdravko Pokupić istaknuo je tim povodom veliko zadovoljstvo, jer godinama se čekalo na realizaciju ovog projekta.

-Imali smo dugogodišnji problem sa neriješenim vlasništvom zemljišta, jer Vatrogasni dom izgrađen je na površini koja je bila javno dobro, no zalaganjem Općine Špišić Bukovica na čelu s načelnikom Hrvojem Milerom to javno dobro postalo je državno zemljište, pa potom zemljište Općine Špišić Bukovica, a tada su tek ostvareni i uvjeti da se započne s gradnjom. Da se sve to dogodilo ranije, vjerojatno bi i mi dobili vozilo iz Tirola, no s obzirom da nismo imali garažu, nismo imali ni uvjet za preuzimanje prijeko potrebnog vozila. Kada poslovi oko izgradnje garaže i spremišta budu završeni, a to će nadam se biti do kraja ove godine, smjestit ćemo pod krov naša tri vozila i potrebnu opremu te stvoriti uvjete za prihvat još kojeg vatrogasnog vozila – rekao nam je zapovjednik Zdravko Pokupić

Izvođač radova je tvrtka „Prajo beton“ d.o.o., rok izvršenja radova je 1. veljače 2021. godine, a vrijednost radova je oko 2.300.000 kuna. S obzirom da je Općina Špišić Bukovica prošla na Natječaju za mjeru 7 , tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, navedena sredstva u sto postotnom iznosu namiriti će se iz Fondova EU.

