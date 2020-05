Hrvatska će i ove godine sufinancirati kupnju električnih vozila: Evo koliki će biti ukupni iznos i kako do poticaja

Za sve one koji razmišljaju o kupnji novog električnog ili plug-in hibridnog automobila jedna od uvijek najbolnijih točaka je njihova još prilično visoka cijena u odnosu na automobile s klasičnim motorom s unutarnjim izgaranjem. No sinoć smo čuli i jednu dobru vijest koja bi mogla razveseliti sve one koji ‘misle zeleno’. Naime, sinoćnje izdanje RTL Danas je donijelo ohrabrujuću vijest da će država i ove godine sufinancirati nabavu potpuno električnih vozila i plug-in hibrida. Da pojasnimo malo stvari za one koji možda nisu dosad o tome razmišljali – piše tportal.hr

Unazad nekoliko godina su hrvatski građani, odnosno fizičke osobe i pravne osobe mogli donekle uživati, u doduše, skromnim poticajima ukupno 17 milijuna kuna u 2019. od strane države. Točnije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je jednom godišnje raspisivao natječaj ili javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila i to do 40 posto cijene vozila. Prošle 2019. godine je Fond takav natječaj najavio 21. ožujka, a 3. travnja i službeno je trebao biti objavljen u Narodnim novinama, čime je zapravo cijela priča trebala službeno i započeti.

Financijski poticaj je tako 2019. godine iznosio do 80 tisuća kuna za potpuno električne automobile, 40 tisuća kuna za plug-in hibride automobile, uz uvjet da im je emisija CO2 manja od 50 g/km. Ovo se odnosilo na M1 kategoriju vozila, dok se kupnja električnih skutera, motocikala i četverocikala na struju (kategorije L1 do L7) poticala do 20 tisuća kuna. Prošle godine je tako bilo moguće dobiti i poticaj za električne bicikle s do 5 tisuća kuna.

S obzirom na krizu s koronavirusom koja je, kako se zasad čini, trajala i više od dva mjeseca, nije niti bilo realno očekivati natječaj ovakve vrste u travnju kao i 2019. godine, jer je većina tvrtki i građana uglavnom razmišljala o tome kako uopće preživjeti ovu nepoznatu ugrozu.

Kako izvještava RTL televizija, iako tu informaciju sinoć još nismo pronašli na službenim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i ove godine se očekuje sličan javni poziv početkom ljeta. Tako je mjesec lipanj rezerviran za sufinanciranje punionica električnih vozila u iznosu od 10 milijuna kuna, a istovremeno se ovaj poziv odnosi i na sufinanciranje tvrtki, odnosno pravnih osoba u iznosu od 22 milijuna kuna za kupnju električnih vozila. Mjesec srpanj je, kako prenosi RTL, rezerviran za fizičke osobe s također 22 milijuna kuna za kupnju električnih i plug-in automobila, te električnih ‘motocikala’ (L1 do L7) i taj poziv će biti objavljen u istom mjesecu.

Mario Mihetec iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je rekao sljedeće:

-Prošle godine smo za električne aute dali 80.000 kuna. Ove godine očekujemo tu negdje, neće biti niže od 70, ali možda se spusti na 70.

Novost je isto tako da se ove godine neće sufinancirati kupnja električnih bicikala građanima, već samo tvrtkama i lokalnoj samoupravi.

Ukoliko bacimo pogled na prodajne brojke automobila u Hrvatskoj za 2019. godinu vidjeti ćemo da je prodano ukupno 193 potpuno električnih automobila, dok je novoregistirano ukupno 1641 automobila s hibridnim pogonom. Iako treba reći, da u ovoj posljednjoj kategoriji nije specificirano koliko je tu točno bilo plug-in hibrida, koji bi mogli uću u kategoriju vozila koje će Fond sufinancirati, a koliko vozila s hibridnim pogonom koje nije potrebno puniti strujom na punionicama, već se njihove baterije pune radom klasičnog motora s unutarnjim izgaranjem. U prva četiri mjeseca ove krizom pogođene godine, potpuno električnih automobila je novoregistrirano 75 komada, a u kategoriji hibridnih automobila 618.

I za kraj, u očekivanju javnog natječaja treba reći da se procedura za dobivanje poticajnih sredstava za 2020. godinu ne bi trebala razlikovati od prošle godine.

