Hrvatska dobiva 20 posto ukupnog našeg BDP-a: Plenković iz EU izvukao 2453 eura po stanovniku

Premijer Andrej Plenković rekao je sinoć u Dnevniku HTV-a kako će Hrvatska osim 10 milijardi eura iz najavljenih europskih sredstava za gospodarski oporavak dobiti još najmanje toliko za sedmogodišnji proračun.

Rekao je da će Hrvatska od sredstava koje ukupno iznose 750 milijardi eura dobiti nešto više od 10 milijardi, od čega su tri četvrtine bespovratna sredstva, a jedna četvrtina mogućnost zajmova.

– To je sve skupa oko 20 posto našeg BDP-a, a povrh toga, mogu reći hrvatskoj javnosti, dobit ćemo još najmanje toliko, a sigurno i više, jer ćemo i pregovarati za sedmogodišnji proračun. Mi ćemo u sljedećih sedam godina, od 2021. do 2027., za investicije, razvoj, ravnomjerni razvoj Hrvatske, radna mjesta, gospodarstvo, digitalizaciju, za zelenu Hrvatsku u smislu zaštite okoliša i izlazak iz krize imati od Europske unije više od 20 milijardi eura – poručio je Plenković i doda da ovih 10 milijardi ide za razdoblje do kraja mandata ove Komisije, od 2020. do 2024.

– Logika ovog dokumenta Komisije vrlo je slična mjerama koje smo mi poduzeli kao Vlada – rekao je Plenković i naglasio da je Hrvatska osnažila svoj suverenitet snažnim pozicioniranjem na razini Europske unije.

Gospodarstvo kompletno reaktivirano

Plenković je naveo da imamo više od 10.000 novih osiguranika, novih novozaposlenih, te da je hrvatsko gospodarstvo kompletno reaktivirano. Što se tiče daljnjih mjera, rekao je da će pronaći sredstva, koja su već praktički predviđena, za sektor prometa, turizma, ugostiteljstva i organizacije različitih događanja.

Komentirajući odluku o otvaranju hrvatskih granica za deset država rekao je da idu k politici da se iz ove turističke sezone izvuče sve što se može izvući.

– Mislim da nije riječ o riziku, nego o potpori gospodarstvu, a mi ćemo kroz ovu aplikaciju koja je danas prezentirana imati podatke tko nam to ulazi u zemlju – rekao je Plenković.

(www.icv.hr, hrt)