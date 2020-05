MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA “Vaša humanost i snaga griju srca bolesnih, hvala vam!”

Danas (utorak) je Međunarodni dan sestrinstva, plemenitog zvanja koje je neprocjenjivo i koje čovjeku služi od rođenja do smrti. Medicinske sestre i tehničari u vrijeme pandemije, zajedno su sa liječnicima i drugim službama na prvoj liniji obrane od koronavirusa, ulijevajući pacijentima nadu i sigurnost, nesebično se žrtvujući za druge.

Na ovaj dan posebno se sjećamo i svih onih medicinskih sestara i tehničara koji su u mirovini i koji su cijeli radni vijek proveli s pacijentima uz bolesničku postelju, uz njihov oporavak i nekad natježe dane koje su prolazili zajedno.

Čestitku svim kolegama i kolegicama uputila je i Lidija Knapić, dipl.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Opće bolnice Virovitica, a koja je posebno biranim i toplim riječima svim medicinskim sestrama i tehničarima čestitala ovaj važan dan:

“Drage kolegice i kolege, danas su pred Vama sve složeniji zahtjevi za utvrđivanje i rješavanje bolesnikovih problema koji uključuju veliku moralnu odgovornost, visoku razinu pronicljivosti u donošenju odluka, znanje, etički pristup, iskustvo, odgovornost, kompetencije i motivaciju.

Pojedini sestrinski postupci zahtijevaju određenu hrabrost, verbalnu snalažljivost i taktičnost, pogotovo kada se sestrinska razmišljanja u svrhu dobrobiti pacijenta razlikuju od drugih mišljenja. Rekla bih da Vi, medicinske sestre i tehničari, imate idealno srce, prošarano životnom snagom, borbom i voljom da oživite svoje snove, da su vaša tijela i um neprestano osposobljeni za rad, da sve shvaćate i razumijete, da vidite život onakav kakav doista jest, jer poznajete teški put kojeg ste odabrali, ne tužeći se na njegove poteškoće i prepreke.

Praktični ste, sposobni, kompententni, vrijedni i odani. Na svojim radilištima stojite čvrsto i živahno, a vaša humanost i snaga griju srca bolesnih i potrebitih kao mirni i pravilni plamen.

U ovim izvanrednim okolnostima budite uvijek promotori zdravlja i zagovornici interesa pacijenata, sebi na ponos i sestrinskoj profesiji. Pred vama su zadaci i izazovi koji, čini se, nemaju završetka. U svakom trenutku budite podrška jedni drugima, iskreni, otvoreni i kolegijalni.

Pred vama je onakva budućnost kakvu će te sami zajedničkim naporima graditi i izgraditi.

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva, svima vama upućujem zahvalu i iskrene čestitke za ovaj dan, kao i za sve dane koji dolaze. Hvala vam što svojim predanim radom, ljubavlju, strpljenjem i znanjem utječete na kvalitetu života svih bolesnika!”

Čestitke ovoj plemenitoj profesiji danas dolaze za svih strana-iskažimo im svi zahvalnost što su nam blizu, i kad je najljepše, ali i kada je najteže! Hvala vam!

ANICA CAR-MARKOVIĆ: OVDJE SMO DA POMOGNEMO, TO JE GLAVNA VODILJA

Anica Car Marković, prvostupnica sestrinstva, trenutno je glavna sestra Dnevne bolnice onkološko-hematološke i internističkih djelatnosti u Općoj bolnici Virovitica.

-Kad sam bila mala uvijek sam pomagala ljudima i životinjama i onda sam upisala tu školu. Imam 35 godina radnog staža, cijelo vrijeme pri internom odjelu. To su uglavnom bolesnici koji imaju maligne bolesti, teško je, ali s vremenom se čovjek nauči, ovdje smo da pomognemo, to je glavna vodilja, svaki dan je novi korak, novi život – kaže Anica.

Na “svom” Odjelu radi s još tri kolegice i jednim liječnikom.

-Jako smo sretni s novim Odjelom, radili smo u prostoru od 50 metara kvadratnih, a sada smo dobili 200 metara kvadratnih. To je divan prostor i pacijenti su zadovoljni. U početku nam je bilo neobično raditi u ovim uvjetima korone, nije bilo toliko posla, ali smo stalno morali razmišljati o tome hoće li se nešto dogoditi, hoće li nam netko nešto donijeti. Ali sada smo se svi privikli, nitko nije bio zakinut, otežano je, ali radi se. Mlađim generacijama govorim kako smo za vrijeme rata bili složni i sada smo i mislim da ćemo i to pobijediti – zaključila je.

RUŽICA MARČINKOVIĆ: TIMSKI RAD JE POLAZNA TOČKA U ZDRAVSTVU

Ružica Marčinković glavna je sestra Odjela za infektivne bolesti OB Virovitica.

-Uzimanje briseva za vrijeme korone je sasvim novo iskustvo. Prvo smo to radili uz naše liječnike, sada to radim samostalno i to traje već nekih dva mjeseca. Mora biti puno više opreza nego za bolesti koje su nam poznate. Uz empatiju, timski rad je polazna točka u zdravstvu, svi odjeli su povezani i to je jedini način da sve funkcionira na najboljoj mogućoj razini – rekla je Marčinković.

DANICA HUSNJAK-ŠALIĆ: HVALA SVIMA KOJI POMAŽU, SVI SU HEROJI

Danica Husnjak-Šalić glavna je sestra objedinjenog hitnog prijema u OB Virovitica.

-Ove godine je proslava drugačija nego svih ovih godina zbog svih mjera koje se provode. Čestitala bih svim medicinskim sestrama naše županije i medicinskim tehničarima Međunarodni dan sestrinstva i hvala svima u ovo doba korone, zbilja su heroji – rekla je Kuznjak-Šalić.

RENATA GUTT-NUK: SESTRE SU IZNIMNO VAŽNA KARIKA U ZAJEDNIČKOM LANCU

Renata Gutt-Nuk internist je i subspecijalist hematolog, inače voditeljica Dnevne bolnice – službe internističkih djelatnosti u OB Virovitica.

-Suradnja sa sestrama je najbitnija, a bez timskog rada danas nema posla. Sestre su iznimno važna karika u lancu u kojem pružamo zdravstvenu skrb našim pacjentima. Zahvaljujem svim sestrama i tehničarima na suradnji, isto tako i onima s kojima ne radim. Ako svatko na svom radnom mjestu daje svoj maksimum, onda je uspjeh definitivno zajamčen – rekla je Gut-Nuk.

Ovim putem čestitala je svim sestrama Međunarodni Dan sestrinstva i poželjela im puno sreće i uspjeha u njihovom poslovnom radu i privatnom životu.

(www.icv.hr, foto: arhiva)