PREDATOR UPAO U ZAMKU ORGANIZACIJE Policija istražuje muškarca, dva mjeseca javljao se djevojčici i slao joj degutantne fotografije

Policija istražuje muškarca T.M. (54) sa šireg slatinskog područja, koji se dva mjeseca javljao djevojčici (12), a kojoj je slao poruke, fotografije svog spolnog organa i video uratke.

Javljao joj se često, u različitim dijelovima dana, iako mu je ona u više navrata rekla da ima 12 godina i da ne razumije što joj točno šalje. Nije odustajao, nego joj je i dalje pisao, čak i kad danima ne bi odgovorila na poruku.

Iz poruka, u kojima se lažno predstavljao kao 38-godišnjak, vidljivo je kako je djevojčicu ispitivao s kime spava, smije li joj slati fotografije te je od nje tražio da ih odmah i izbriše nakon što ih primi. Kad bi mu odgovorila da zašto njoj šalje te fotografije, on bi joj odgovorio: „Zato što si mi draga…mlada si ali jako privlačna i to me uzbuđuje“. Ona mu nikad nije poslala svoju fotografiju.

U jednoj od prepiski vidljivo je kako je priznao da je komunicirao i s drugim maloljetnicima na ovaj način, nakon što ga je djevojčica otvoreno pitala je li i drugim djevojkama njenih godina slao poruke. Odgovorio je „da“ te da je riječ o osobama od 13 godina.

KORISTILI LAŽNI PROFIL

Srećom, dvanaestogodišnja djevojčica nije „prava“, već je riječ o diverziji, odnosno lažnom Facebook profilu koji je stvorila grupa zaštitnika djece pod nazivom Stoppedofilijisp koja ima sjedište u Republici Srbiji, a djeluje u cijeloj regiji i u čijoj je zamku „pao“ muškarac sa šireg slatinskog područja.

Prepiske s T.M. organizacija je sinoć (ponedjeljak) objavila javno na svom Facebook profilu, a kako bi upozorila sve koji ih prate. Napisali su da je riječ o „predatoru koji je koji je poslao diverziji dvanaestogodišnjeg djeteta: desetke fotografija i video.“

-Smatramo da je osoba izuzetno opasna po djecu te smo stoga objavili dio prepiske i pozvali nadležne institucije Republike Hrvatske na brzu reakciju. Dio prepiske objavili smo baš sinoć jer je prije nekoliko dana muškarac blokirao diverziju. U periodu od nekoliko tjedana stalno je slao poruke i materijal, samo je 30 fotografija njegovog spolnog organa. Njegova namjera je bila jasna, on je opasan i procijenili smo da je vrijeme za reakciju – rekao je jedan od osnivača organizacije Stoppedofilijisp SubRosa kojeg smo kontaktirali.

Policija u ovom trenu slučaj istražuje, potvrdili su nam u PU virovitičko-podravskoj, kojoj smo poslali upit jesu li upoznati s objavom i njenim sadržajem.

Ujedno, postavili smo pitanje je li T.M. već prije kazneno prijavljivan i za što, budući da smo neslužbeno doznali da je riječ o policajcu u mirovini, a koji iza sebe ima više kaznenih i prekršajnih prijava te da je na sličan način komunicirao i sa maloljetnim i odraslim osobama s našeg područja. Navodno je nakon svake prijave i ispitivanja u državnom odvjetništvu pušten kući.

-Vezano za Vaš upit da li je navedena osoba već evidentirana zbog takvog ili sličnih djela, obavještavamo Vas da nismo u mogućnosti dati takvu informaciju. No ovim putem pozivamo sve roditelje, skrbnike i staratelje da prate što njihova djeca rade na internetu i putem mobitela, s kim se dopisuju i kakve sadržaje razmjenjuju te da u svakom ovakvom slučaju odmah nazovu policiju i prijave osobu – poručili su iz PU virovitičko-podravske.

T.M. je u međuvremenu izbrisao profil na društvenoj mreži s kojeg se svakodnevno javljao maloljetnoj djevojčici, odnosno diverziji grupe Stoppedofiliji sp.

TKO JE ORGANIZACIJA STOPPEDOFILIJI SP, A ČIJE POSTOVE U REGIJI PRATI VIŠE OD POLA MILIJUNA LJUDI?

„Djelujemo kao preventiva, uvijek smo na internetu i želja nam je sigurnost djece“

Tko je organizacija Stoppedofiliji sp, a koja je u svoju mrežu uhvatila predatora sa šireg slatinskog područja? Riječ je o petnaest entuzijasta koji su stalno na internetu i koji ovako posebnim angažmanom čuvaju djecu da ne postanu žrtve seksualnog i drugih vrsta nasilja.

Imaju nekoliko stranica, lažne profile dječaka i djevojčica u dobi od 10 do 13 godina, a kojima se predatori sami javljaju. Budući da je pedofilija svugdje rasprostranjena i sveprisutna, puno je onih koji žele stupiti u kontakt, ali i fizičke, odnosno spolne odnose s djecom, kaže nam jedan od osnivača organizacije, kojem iz opravdanih razloga ne možemo odati identitet te smo ga nazvali gospodin Nikolić.

Organizaciju prati, kaže, više od 60.000 pratitelja, a objave prati više od milijun ljudi u nekoliko zemalja regije. Djeluju u Srbiji (gdje im je baza), ali i u Hrvatskoj, Sloveniji i drugim zemljama. Oni sami ostaju nepoznanica, kako bi putem lažnih profila pratili predatore i spriječili ih u naumu da nekoga fizički zlostave.

– Primijetili smo da se velik broj pedofila u ovome, nažalost, pronašao kao kod kuće. Jako lako kontaktiraju djecu, pišu im, ucjenjuju ih i mogu puno toga. Dosad smo imali desetak starijih osoba koje su se htjele naći s djecom. Srećom, naši su profili lažni, mi smo odrasle osobe, ali u stvarnosti ima puno onih koji će se naći s djetetom i silovati ga. Otkako je Internet dostupan svima, mnogo je problema: stariji, pa i roditelji ne znaju kako koristiti Internet, djeca su prepuštena sama sebi ili djeca znaju bolje od starijih, koji pak ne mogu kontrolirati sve što pišu, šalju, s kim se dopisuju. U tome leži opasnost – ističe Ivan.

SURAĐUJU S INSTITUCIJAMA I POLICIJOM

Organizacija, kaže, surađuje s policijom i institucijama u regiji te po potrebi prosljeđuju materijal nastao u komunikaciji s predatorima. Imali su i nekoliko slučajeva u Hrvatskoj.

Za ovaj najnoviji, s našeg područja, kažu, kako su procijenili da je nužno što prije djelovati, jer je osoba prestala komunikaciju s njihovim lažnim profilom, a „procijenili su da je opasan, s obzirom na način komunikacije, intenzitet javljanja i sadržaj koji je dijelio s djetetom“.

-U ovakvim slučajevima, najvažnije je brzo djelovati, jer će osoba krenuti brisati materijal sa svojih uređaja. Nažalost, u tim uređajima policija, uz lažne žrtve, može naći i prave žrtve, djecu koja su pristala na komunikaciju ili ucjene. Dovoljno je da samo jednom pošalju fotografiju predatoru, on već smišlja načine na koji će ih ucijeniti – reći će mami ili tati, poslat će školi, objaviti na You tubeu. U Engleskoj je tako pao cijeli lanac pedofilije u kojem su tisuće djece bile žrtvama predatora, a koji su ih ucjenjivali da se fotografiraju ili snimaju u različitim pozama – ističe Ivan.

Kako djeluje organizacija?

Profili iza kojih se umjesto djece do 10 do 13 godina nalaze odrasle osobe koje prate predatore jednostavni su: na fotografijama su, kaže nam naš sugovornik, obični dječaci ili djevojčice, u svakodnevnom životu na fotografijama, s članovima obitelji. Kad starija osoba pošalje zahtjev za prijateljstvom, oni ga prihvate i čekaju da se predator opet javi.

Tek kad se on ili ona prvi jave, lažno dijete će odgovoriti na poruku.

-Kad se jave, mi ih obavještavamo. Pišemo, “pa ja imam 12 godina”, ili “mala sam”, “ne razumijem”, da vidimo hoće li ih to odvratiti. Ne, nažalost, to ih ne odvraća. Velika većina nakon određenog vremena, uz to što šalju pornografski sadržaj, izrazi želju za susretom. A to se ne smije dopustiti – iz iskustva kaže Nikolić.

Organizacija svaku takvu osobu smatra opasnom po dijete i kad procijene da je vrijeme, o njoj obavještavaju i javnost te pozivaju institucije na djelovanje.

-Čim vidimo da je u pitanju opasnost po djecu, odmah reagiramo. Ovaj posao vidimo kao preventivu. Cilj nam je da se oni koji su spremni imati spolne odnose s djecom javno prokažu, da okolina i javnost zna za njih i da tako sačuvaju svako dijete od predatora. Znamo da policija ima dobru volju i da se silno trude, ali mnogo puta ruke su im jednostavno vezane zakonima.

Zakoni nisu primjereni internerskim predatorima, a koji svake sekunde mogu sa žrtve na internetu prijeći na žrtvu u stvarnosti. Zato, ako bar okolinu upozorimo na tu osobu, možemo spriječiti da ne dođe do najgoreg – smatraju u organizaciji, u kojoj ističu kako pozivaju sve institucije da reagiraju i procesuiraju svakog od predatora, a roditelje da budno paze na to s kim se djeca dopisuju i što rade u online sferi. (www.icv.hr, mlo, foto: Facebook Stoppedofiliji sp)