Prema podacima DZS-a, Virovitičko-podravska županija u 2019. godini je u odnosu na 2018. imala turistički rast noćenja za 158 posto

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, a koje donosi Župan.hr, Virovitičko-podravska županija imala je rast noćenja od 158 posto u 2019. u odnosu na 2018. godinu, te 115 posto više dolazaka. Virovitičko-podravska županija, koja već godinama po glavi stanovnika povlači najviše europskih sredstava u Hrvatskoj, unazad desetak godina značajna sredstva ulaže i u turističku infrastrukturu, na području koje ima i dva UNESCO zaštićena područja, Geopark Papuk i područje rijeke Drave.

Komentar ovih dobrih vijesti, dao je župan Igor Andrović.

– Naša županija je poznata po obnovama ruševnih dvoraca, Heritage Hotel Kurija Janković u Kapela Dvoru i Dvorac Janković u Suhopolju su temeljito obnovljeni i dovedeni svrsi, a i ljetnikovac grofa Draškovića u Noskovcima, više nije ruševan, već je dio prekrasnog Posjetiteljskog centra Dravska priče sa smještajnim kapacitetima nedaleko rijeke Drave. Osim toga još je jedan dvorac zablistao – Dvorac Pejačević u Virovitici. Projekt je to Grada Virovitice, a dvorac je danas promijenio i vizuru središta naše županije i promijenio navike ljudi. Do nedavno, do pojave korona virusa, on je bio omiljeno stjecište Virovitičana i njihovih gostiju, a tako će biti i u budućnosti, čim prođe pandemija bolesti COVID 19. Izgradili smo i asfaltirali cestu prema Jankovcu i on je, do pojave korona virusa, bilježio 50-postotno povećanje broja dolazaka, a na prošlogodišnjim Danima hrvatskog turizma, upravo je Park prirode Papuk, s projektom Geopriče UNESCO geoparka, osvojio nagradu za održivi turizam.

Završili smo s gradnjom dodatnih sadržaja našeg Heritage hotela Kurije Janković u Kapela Dvoru koja je središte cikloturističkog turizma naše županije. Prošle godine su imali gotovo 4.400 noćenja. Tu je i posjetiteljski centar Dravska priča u Noskovcima sa sadržajem koji će modernistički biti sličan Aquaparku u Karlovcu. Uređen je Dvorac Janković u Suhopolju s prekrasnim perivojem, uz 5D kino, jedino takvo od Zagreba do Osijeka. Uz virovitički Dvorac Pejačević bit će to jedan od najljepših dvoraca u Slavoniji. Tu je i projekt Plemićke rute, koji u svom sadržaju ima obilazak poznatih, ali i skrivenih destinacija naše županije. Na našem području je i 16 biciklističkih staza, s oko 1.000 označenih kilometara za brojne ljubitelje cikloturizma.

Uz sredstva Vlade RH, kroz Razvojni projekt za Slavoniju, Baranju i Srijem, obnovit ćemo i Dvorac Janković u Cabuni, a u Orahovici, na Orahovačkom jezeru, će se izgraditi rekreacijski centar, uz niz novih sadržaja. To je, doduše, projekt Grada Orahovice, ali ga je pripremila naša razvojna agencija VIDRA. Špišić Bukovica će dobiti „Kuću čaja“, Križnica kod Pitomače Centar za posjetitelje, a u Grabrovnici je obnovljena rodna kuća Petra Preradovića. Kontinentalni turizam ima svojih aduta, a Virovitičko-podravska županija, u tome može ponuditi prekrasne destinacije – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović. (zupan.hr, vpz.hr)