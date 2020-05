RAZGLEDNICA IZ SVAKODNEVNICE: Ivan Mandić svakodnevno hrani ptice nebeske

Tko se brine za ptice nebeske u Virovitici? Oni koji siju polja, ostavljaju sjemenke u dvorištima i hrane ptičice sa unucima tijekom prijepodnevne šetnje. Svi oni čine to ponekad, no Ivan Mandić hrani ptice baš svaki dan, prije večeri. Ovaj vitalan umirovljenik, kad pođe u vožnju biciklom ili u šetnju, sa sobom obavezno nosi i kukuruz. Nekad je imao vlastite ptice, no ostao je bez njih – za to su se pobrinule kune i druge noćne životinje. Zato danas hrani slobodne nebeske letače, koji spavaju na sigurnom od predatora.

Ptice ga već poznaju, pa kad čuju zvuk njegova bicikla, spuštaju se s krovova i krošnji na tlo. Strpljivo iščekuju tren kada će ovaj brižan umirovljenik zastati ispred crkve sv. Roka u Virovitici, sići s bicikla i otvoriti „ceker“. Znaju, čim Ivan ispruži ruku, dan će biti ljepši, a trbuh sretniji. Zrna je uvijek dovoljno za sve, kaže Ivan, uživajući u gugutanju radosnih golubova. (www.icv.hr, mlo, foto: M. Rođak)