SIGURNE SU U kafićima i kod frizera bez straha možete prolistati novine

Terasa omiljenog kafića, sunčano vrijeme, jutarnja kavica i – listanje novina. Neki rituali jednostavno ne idu jedni bez drugih, no u današnje je vrijeme sigurnost ipak na prvom mjestu, pa se mnogi pitaju smiju li od danas uz dnevnu dozu kofeina posegnuti i za dnevnom dozom informacija u omiljenim novinama – piše vecernji.hr

Novine su sigurne zbog specifičnog procesa proizvodnje koji prolaze. Tinta i način na koji se tiskaju čine ih poprilično sigurnima – objavili su britanski znanstvenici na čelu s virologom Georgeom Lomonossoffom. Već su ranije studije, poput one objavljene u časopisu New England Journal of Medicine (NEJM) koju su proveli znanstvenici iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) te Sveučilišta UCLA i Princetona, pokazale da koronavirus najdulje živi na plastici, metalu i staklu i to više dana. Papir pripada manje rizičnoj skupini, a novinski papir pritom je u posebnoj kategoriji.

Tako ni u cijelom nizu propisanih mjera HZJZ-a nigdje ne stoji da je zabranjeno ili da se ne preporučuje listanje novina kako u kafićima koji su danas otvoreni, tako i u frizerskim salonima koji već rade. Mnogima je, naime, nezamislivo otići na frizuru, a da ne prelistaju kataloge i magazine te vide koji su najnoviji trendovi. Da se toga i ne treba odreći, poručio je i Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te član Nacionalnog stožera civilne zaštite.

