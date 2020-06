Dr. Venus odgovorio na pitanje zašto su se promijenile preporuke vezane uz zaštitne maske

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na današnjoj konferenciji za medije županijskog Stožera civilne zaštite, na kojoj je Stožer izvijestio kako imamo još jednu zaraženu osobu, doktor Miroslav Venus odgovorio je na pitanje o tome zašto su epidemiolozi promijenili preporuke vezane uz nošenje zaštitnih maski. Oni sada, naime, preporučaju da svi u zatvorenim prostorima i javnom prijevozu nose maske.

– Zamjera se znanstvenicima što su nešto izjavljivali prije dva, tri mjeseca, a sada izjavljuju nešto drugo. I sam sam pisao određene članke u smislu edukacija gdje sam u ono vrijeme također izjavio da nošenje maski apsolutno dolazi u obzir kod osoba koje imaju simptome, a da za zdrave osobe nije toliko nužno. Ali to je bilo u ono vrijeme. A naravno da svaki zdravstveni pristup u sebi uključuje da saznavanja novih informacija, a kroz dva, tri mjeseca smo saznali nove informacije o tom virusu. Saznali smo jako bitnu informaciju, a to je da je vrlo visok postotak, neočekivano visok, asimptomatskih slučajeva, a to ste vidjeli i iz naših slučajeva. To znači da je nošenje maski ipak izrazito bitno i preporuča se. Baš zbog toga što ne znate tko je zaražen. Netko tko nema nikakvih simptoma bolesti može biti zaražen pa vas zaraziti. Dakle to je potpuno normalno i razumljivo, i to ljudi moraju shvatiti. Ovo je nešto što je nama bilo potpuno novo i još učimo, naravno da onda temeljem novih spoznaja i prilagođavate određene stavove – rekao je dr. Venus.

(www.icv.hr, ml)